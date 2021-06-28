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Использование уплотнителей для дверей и их преимущества

  • 28/06/2021, 08:49
Уплотнитель – это небольшое изделие в виде ленты или трубки, которое имеет гибкую форму. Он устанавливается в зазор между дверью и коробом по всей площади двери и устраняет большое количество недостатков конструкции двери. С качественным уплотнителем дверь приобретает законченный вид.

Функции уплотнителей для дверей

  1. Защита от теплопотерь. Эта функция самая важная, если уплотнитель не справляется с этой задачей, значит, он сделан из некачественных материалов. Уплотнитель защищает жилье от попадания холодного воздуха с улицы и препятствует выходу тепла. Доказано, что двери, не оборудованные уплотнителями, теряют 40 % тепловой энергии, выработанной батареями.
  2. Шумоизоляция. Она должна быть присуща как входным, так и межкомнатным дверям. Ведь от нее зависит Ваш комфорт, так как звуки с улицы и внутри квартиры могут сильно мешать.
  3. Амортизация. Препятствует сильному захлопыванию дверей из-за сквозняков, продлевает срок службы двери и скрадывает неприятный звук.
  4. Уплотнители поглощают запах, например, запах горелого на кухне или влажный пар в ванной.

Таким образом, главное, что нужно владельцам от качественного уплотнителя, — это обеспечение герметизации.

Виды уплотнителей

По виду двери:

  1. Для входных
  2. Для межкомнатных
  3. Для пластиковых
  4. Для стеклянных

По используемым материалам:

  1. Резиновый
  2. Силиконовый
  3. Поролоновый

По конфигурации исполнения:

  1. Ленточный. Самый простой и популярный вариант, представляет собой самоклеящуюся пленку разной ширины с наклеенным поролоном. Чаще всего используются для межкомнатных дверей. Ленты из поролона самые дешевые, но имеют несколько недостатков: плохая теплоизоляция, недолговечность.
  2. Трубчатый. Выполнены в виде толстого жгута из прочной резины с полостью внутри. Обладают отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Бывают самоклеящиеся.
  3. Магнитный. Изготовлен в виде рамки, повторяющей контур дверного проема и подогнанной до миллиметра, что очень важно при монтаже. Если неправильно рассчитать силу притяжения, дверь будет закрываться слишком слабо или наоборот. Данный уплотнитель нового поколения, считается самым качественным и эффективным, однако, имеет высокую стоимость. Но она окупается благодаря долгому сроку службы уплотнителя, отличной герметичности и уровню амортизации.

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Регионы: Новосибирск

Теги : товары для дома


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