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Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

  • 28/06/2021, 10:21
Автор: Евгения Серёгина
Новости Новосибирска
Полностью все «водные» вопросы область на себе не вытягивает.

В настоящее время идут переговоры правительства Новосибирской области с группой «Роснано» по поводу реализации на территории региона в рамках государственно-частного партнерства проекта в сфере водоснабжения. Об этом глава областного МинЖКХ Денис Архипов сообщил в ходе заседания комитета по строительству, ЖКХ и тарифам областного Заксобрания.

Инициативы по ГЧП-проектам есть, говорит министр. Есть, например, предложение «Роснано». Они готовы заходить. Сейчас обсуждаем с ними параметры проекта.

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При этом, по словам Архипова, интерес потенциальных инвесторов к сфере водоснабжения, как показывает практика, скорее, исключение из правил.

Проекты ГЧП и концессии более сложные для сферы водоснабжения, поясняет министр. Если в других направлениях коммунальных систем есть основания для формирования устойчивой финансовой модели, то в водоснабжении тарифные решения, имеющиеся в настоящее время, а также предельные индексы роста цены, не позволяют включать туда значительные капитальные затраты.

Редакция направила запрос в «Роснано» по поводу содержания и желательных для потенциального инвестора условий реализации ГЧП-проекта. К моменту подготовки публикации ответ еще не поступил. Однако, как уже сообщалось ранее, компания имеет ряд передовых проектов «полного жизненного цикла», использующих новейшие технологии для реализации программы «Умного города»: в области комплексной модернизации систем освещения, обеспечения безопасности промышленных, инфраструктурных объектов, учебных заведений с применением систем с компьютерным зрением, обеспечения безопасности на общественном транспорте, применения инновационной антиобледенительной системы на крышах городских зданий и другое. Региональными властями обсуждается возможность применения разработанных компанией технологий в Новосибирской области.

На городском уровне пока «водный» проект «Роснано» еще не обсуждался. Об этом редакции сообщил председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин.

Слышал об этом, но мне известно не больше, чем вам, заявил собеседник Infopro54.

Что касается уровня регионального, то там ситуацию в Новосибирске оценивают как наиболее благополучную.

Те финансовые ресурсы, которые мы направляем в сельские территории на водопроводы, скважины, сопоставимы с инвестиционной программой «Горводоканала» около 400 млн рублей, сообщают в правительстве. Проблема с водой на селе гораздо острее.

На модернизацию новосибирского «Горводоканала» необходимо около 9 млрд рублей

А вот по области в целом «водные» вопросы региональное руководство пока, что называется, финансово не вывозит. Как было озвучено в ходе заседания комитета, при потребности на обеспечение чистой водой населения в полном объеме требуются около 18 млрд рублей, но по факту тратятся не более 200 млн в год. И если в городах и крупных райцентров ситуация с водоснабжением достаточно стабильная за счет средств областного и федерального бюджетов, выделяемых в рамках соответствующих программ, то сельские территории остаются самыми затратными, вне зависимости от числа жителей. В основном сельские жители получают воду из скважин, большая часть которых заилилась и стала непригодной для использования.

Стоимость одной скважины от 10 до 40 млн рублей, приводят данные в региональном правительстве. Общее количество скважин в области более 2 тысяч. Чтобы планомерно функционировать всей этой системе, необходимо достаточно большое количество новых скважин. Если 10 лет назад бурились 20 и более скважин в плановом режиме, то сейчас приходится работать по ликвидации ЧС, когда скважины уже вышли из строя. Нужно несколько лет, чтобы значительное количество скважин пробурить.

По информации правительства Новосибирской области, по итогам реализации проекта «Чистая вода» введен в эксплуатацию магистральный водовод в городе Обь диаметром 500 мм, протяженностью более 6 км. Второй объект строительство установок водоподготовки в р.п. Сузун с вводом в эксплуатацию в текущем году. Осуществлялись работы по реконструкции водозаборных сооружений в Бердске. Реализованы мероприятия по повышению уровня надежности систем водоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды, в рамках которых выполнено строительство и реконструкция 23 объектов. Кроме того, с привлечением средств федерального бюджета реконструированы более 7 км водопроводной сети в селе Бобровка Сузунского района.

Фото: pixabay.com автор: AnnaER

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Технологии

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : технологии скважины правительство ГЧП вода «Роснано»


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