Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

В настоящее время идут переговоры правительства Новосибирской области с группой «Роснано» по поводу реализации на территории региона в рамках государственно-частного партнерства проекта в сфере водоснабжения. Об этом глава областного МинЖКХ Денис Архипов сообщил в ходе заседания комитета по строительству, ЖКХ и тарифам областного Заксобрания.

— Инициативы по ГЧП-проектам есть, — говорит министр. — Есть, например, предложение «Роснано». Они готовы заходить. Сейчас обсуждаем с ними параметры проекта.

— Проекты ГЧП и концессии — более сложные для сферы водоснабжения, — поясняет министр. — Если в других направлениях коммунальных систем есть основания для формирования устойчивой финансовой модели, то в водоснабжении тарифные решения, имеющиеся в настоящее время, а также предельные индексы роста цены, не позволяют включать туда значительные капитальные затраты.

При этом, по словам Архипова, интерес потенциальных инвесторов к сфере водоснабжения, как показывает практика, скорее, исключение из правил.

Редакция направила запрос в «Роснано» по поводу содержания и желательных для потенциального инвестора условий реализации ГЧП-проекта. К моменту подготовки публикации ответ еще не поступил. Однако, как уже сообщалось ранее, компания имеет ряд передовых проектов «полного жизненного цикла», использующих новейшие технологии для реализации программы «Умного города»: в области комплексной модернизации систем освещения, обеспечения безопасности промышленных, инфраструктурных объектов, учебных заведений с применением систем с компьютерным зрением, обеспечения безопасности на общественном транспорте, применения инновационной антиобледенительной системы на крышах городских зданий и другое. Региональными властями обсуждается возможность применения разработанных компанией технологий в Новосибирской области.

На городском уровне пока «водный» проект «Роснано» еще не обсуждался. Об этом редакции сообщил председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин.

— Слышал об этом, но мне известно не больше, чем вам, — заявил собеседник Infopro54.

Что касается уровня регионального, то там ситуацию в Новосибирске оценивают как наиболее благополучную.

— Те финансовые ресурсы, которые мы направляем в сельские территории на водопроводы, скважины, сопоставимы с инвестиционной программой «Горводоканала» около 400 млн рублей, — сообщают в правительстве. — Проблема с водой на селе гораздо острее.

— Стоимость одной скважины — от 10 до 40 млн рублей, — приводят данные в региональном правительстве. — Общее количество скважин в области — более 2 тысяч. Чтобы планомерно функционировать всей этой системе, необходимо достаточно большое количество новых скважин. Если 10 лет назад бурились 20 и более скважин в плановом режиме, то сейчас приходится работать по ликвидации ЧС, когда скважины уже вышли из строя. Нужно несколько лет, чтобы значительное количество скважин пробурить.

А вот по области в целом «водные» вопросы региональное руководство пока, что называется, финансово не вывозит. Как было озвучено в ходе заседания комитета, при потребности на обеспечение чистой водой населения в полном объеме требуются около 18 млрд рублей, но по факту тратятся не более 200 млн в год. И если в городах и крупных райцентров ситуация с водоснабжением достаточно стабильная за счет средств областного и федерального бюджетов, выделяемых в рамках соответствующих программ, то сельские территории остаются самыми затратными, вне зависимости от числа жителей. В основном сельские жители получают воду из скважин, большая часть которых заилилась и стала непригодной для использования.

По информации правительства Новосибирской области, по итогам реализации проекта «Чистая вода» введен в эксплуатацию магистральный водовод в городе Обь диаметром 500 мм, протяженностью более 6 км. Второй объект — строительство установок водоподготовки в р.п. Сузун с вводом в эксплуатацию в текущем году. Осуществлялись работы по реконструкции водозаборных сооружений в Бердске. Реализованы мероприятия по повышению уровня надежности систем водоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды, в рамках которых выполнено строительство и реконструкция 23 объектов. Кроме того, с привлечением средств федерального бюджета реконструированы более 7 км водопроводной сети в селе Бобровка Сузунского района.