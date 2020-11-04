Как выбрать фотообои

Основные критерии выбора фотообоев

При выборе фотообоев ориентироваться нужно на:

материал изготовления;

размеры комнаты, где они будут использоваться;

интерьерный стиль.

Онлайн каталог фотообоев Printwalls позволит выбрать отделочный материал, обладающий отменными эксплуатационными характеристиками.

Фотообои могут иметь бумажную, флизелиновую и виниловую основу.

К преимуществам бумажных относят демократичную стоимость, большой выбор цветовых решений и фактур. Минусы таких покрытий – выгорание цвета. Для коридора они не подходят, поскольку быстро пачкаются.

Флизелин представляет собой материал похожий на бумагу. При его изготовлении натуральные волокна сочетают с синтетическими. Такие обои легко клеить, их поверхность устойчива к образованию пузырей, загрязнениям. Покрытие можно мыть, оно экологически чистое и долговечное. Структура обоев «дышащая».

У виниловых обоев основание флизелиновое, а поверх него нанесена пленка из винила. Данную разновидность обоев легко клеить, трудностей со стыковкой не возникает. Их отличает прочность, стойкость к механическим воздействиям.

Фотообои можно изготовить на заказ, так поступают, когда требуется индивидуальный размер или изображение. Если нужно нанести свою картинку, она должна иметь высокое разрешение.

Фотообоям высокого качества не требуется ламинация или покрытие лаком, они и так прослужат несколько лет.

При подборе отделочного материала можно не ограничиваться обычным изображением. Некоторые выбирают фактуру под штукатурку и даже под древесину.

На материале с гладкой текстурой отсутствует дополнительное тиснение. Это хорошее решение для картинок высокой четкости с максимальной детализацией.

На обоях с шероховатой фактурой красиво смотрятся пейзажи.

Бытует мнение, что фотообои нужно клеить на безупречно ровные стены, чтобы узор смотрелся презентабельно. Но многие дизайнеры применяют фотообои для сокрытия или, наоборот, подчеркивания деформаций на стенах, исходя из поставленных задач и интерьерных особенностей.

Фотообои становятся изюминкой интерьеров.

Для малогабаритных помещений лучше выбирать отделочный материал пастельных тонов с объемными однотонными элементами. Добавить пространства небольшой по размеру комнате помогут обои с перспективой, к примеру, с уходящей вверх лестницей.

В спальнях и детских желательно использовать фотообои приглушенных расцветок. Это может быть городская панорама или макросъемка растений.

Интерьер кухни можно декорировать изображениями с сочными фруктами. Подобный принт будет заряжать энергией.

Фотообои отличаются расцветками, размерами и текстурами. Предпочтение следует отдавать полотнам высокого качества, устойчивым к неблагоприятным внешним воздействиям. При помощи фотообоев легко придавать индивидуальность интерьерам. Главное – не ошибиться с выбором изображения.

Фото с сайта Printwalls