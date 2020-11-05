COVID = VUCA?

— Уж не разворачивается ли история с COVID-19 для того, чтобы осознать, как мы справляемся с неопределенностью, изменчивостью, многофакторностью современного мира? Я про то, что иногда нечто происходит для того, чтобы вернуть нас в осознанность, чтобы не зарывались в самооценке и иллюзиях на свой счет.

Одна из обманок современного управленца: я уже вполне «эджайл», все про vuca — мир понял, принял и действую исходя из неопределенности. Дискретно. С доверием к миру и петлей обратной связи.

Но при этом мы все понимаем, что неважно, в чем мир нестабилен, сложен и непонятен, в экономике ли, политике, болезни. Главное — понять, какая у нас ключевая стратегия реагирования на изменения. И увы, по тому, как болеют руководители, я вижу, что они при прочих равных данных переносят болезнь тяжелее.

Почему?

Мне кажется, что ключевые слова — «планирование» и «контроль». А еще — ответственность за других.

Когда я заболела, до тех пор, пока болезнь вкладывалась в привычную неделю, чувствовала себя, в целом, нормально. Это было понятное течение болезни. Я знаю, что простуда, лечи ее или не лечи, будет длиться одну неделю. А вот когда температура перевалила на вторую неделю, я начала тревожиться: это неизвестный мне опыт. Когда температура подросла на 7-8 день, тревога увеличилась. А когда сделала КТ, а там — двусторонняя пневмония — меня разорвало от страха. У меня нет опыта, нет алгоритма лечения. Нет врача, мнению которого я доверяю. Из какого опыта принимать решение? Если прислушаться к состоянию тела, то все неплохо. Ну, температура, есть невкусно — поэтому впервые в жизни не хочется, «сушняк». Но все это абсолютно совместимо с жизнью.

Включился менеджер. Я должна контролировать себя и мужа, который тоже заболел. Я должна что-то делать, я должна принимать решения за себя и за того парня. А еще у меня собака. Если мне станет хуже, то кто позаботится о них? И кто мне поможет, если станет совсем плохо? Все окружение еще не переболело, я не могу их просить, а вдруг они заболеют? А если умрут, то как мне потом жить? Я одна. Я — воин и должна бороться.

Одним словом, лидерские компетенции и панические настроения, которые формируют СМИ, сыграли злую шутку: я пила антибиотики, сдавала анализы, делала КТ и рентген, колола гормоны, консультировалась у разных врачей. И через две недели от начала симптомов вылечилась. Муж не делал ничего. Совсем. И вылечился в тот же срок. И он мне всю дорогу повторял: «Что ты носишься? Угомонись, ляг в постель, поспи, почитай. Все равно же когда-нибудь и это пройдет».

Но я не могу лежать!!!

Вывод?

— Я упертая менеджерица, которая должна всех и все контролировать. Заранее планировать и раздавать поручения.

— Если не знаю, что делать, я все равно буду делать, ведь главное в жизни — не расслабляться.

— Я отвечаю за всех, даже если это им и не надо.

— Если что-то идет не по моему плану, то нужно продавить под себя, а если не получилось — запаниковать и нырнуть в регулируемое пространство: таблетки, врачи. А если уйти от врачебной темы, то делать что-то понятное, привычное, повторяющееся. Это успокаивает.

На самом деле, благодаря вирусу, я дополнила понимание себя и своих реакций. Есть за чем понаблюдать. И есть от чего отказаться.

Но моя стратегия — не оптимальная. Не хватает доверия и принятия. Где брать, руководители?