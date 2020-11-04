Каждое третье колбасное изделие в Сибири произведено в Новосибирской области

Новосибирская область занимает лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе по производству колбасных изделий, включая колбасные изделия для детского питания (около 30% от общего объема СФО), сообщили в Новосибирскстате.

— За январь – сентябрь 2020 года в Новосибирской области произведено 50,3 тыс. тонн колбасных изделий (108,9% к соответствующему периоду 2019 года), при этом преобладало производство вареных колбасных изделий, в том числе фаршированных (62,4% от общего количества), — уточнили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, основными производителями колбасных изделий являются крупные и средние предприятия, на долю субъектов малого предпринимательства приходится лишь 4,8% произведенных колбасных изделий.

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