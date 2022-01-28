Как выбрать и купить цифровой и оптический микроскоп?

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Как выбрать цифровые микроскопы?

Усовершенствованным оптическим прибором является цифровая модель, отличительная особенность которой – наличие камеры. Она позволяет выводить картинку с хорошим разрешением на экран компьютера с последующим сохранением и редактированием данных.

Выбирая подходящую модель, следует обратить внимание на такие основные параметры:

увеличение;

тип визуальной насадки;

револьвер;

окуляры и объективы;

фокусировка;

особенности предметного столика;

источник освещения;

время автономной работы;

комплектация.

Одним из главных преимуществ цифрового микроскопа является получение четкой и качественной картинки исследуемого образца с высоким разрешением, а также простое управление и комфортная работа.

При покупке стоит обратить внимание на целевое назначение, наличие дополнительных функций, программное обеспечение и особенности подсветки (комбинированная или нижняя).

Виды и особенности оптических микроскопов

Широко востребованы оптические (световые) микроскопы, которые позволяют исследовать структуру разных мелких предметов. Они бывают разных видов и эксплуатационных характеристик.

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К основным видам относят следующие:

детские или учебные;

биологические;

люминесцентные;

фазово-контрастные;

стереоскопические и др.

Учебные предназначены для образовательных учреждений, они стоят недорого и применяются для исследований начального уровня. Биологические относят к профессиональному оптическому оборудованию, оно используется в лабораториях и научно-исследовательских центрах.

Люминесцентные имеют ультрафиолетовый осветитель, что позволяет использовать их для генетических, иммунологических и других видов исследований. Изучать прозрачные объекты можно при помощи фазово-контрастных моделей.

Стереоскопические профессиональные приборы оснащены стереоскопов для работы с мельчайшими предметами. Применяются в медицине, ювелирном и часовом производстве, ботанике и других сферах жизнедеятельности.