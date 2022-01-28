В ближайшее время область планирует запустить первый проект по комплексному развитию территории

— Уже в ближайшее время мы планируем выйти на финишную прямую по КРТ. В 2021 году, после изменения правила комплексного развития территории, нам пришлось уйти в изменение законодательной базы. Сейчас эта работа завершается, — сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Роман Теленчинов.

Сейчас, по его словам, нормативная база готова, 6 площадок определены. Их площадь 40 га, где планируется построить 997 тысяч кв. м жилья. По улице Объединения в Калининском районе готовится публикация документов на торги. Речь идет об участке площадью 0,8 га, где планируется построить около 20 тысяч кв. м жилья.

— Выходом на процедуры занимается муниципалитет, в данном случае — мэрия Новосибирска. Площадка подготовлена. В конце года не удалось найти средства на оценку, но сейчас все согласования пройдены. Думаю, что в ближайшее время предложение о КРТ будет опубликовано. Мы настаиваем, чтобы это случилось не позже 1 марта, — подчеркнул чиновник.

Ранее он сообщал, что в 2022 году также планируется начать проекты КРТ на улицах Никитина/9-го ноября, улицах Кубовая/Аренского, улицах Макаренко/Дунаевского, улицах Солидарности/Знаменская/Мошковская, а также улицах Костычева, Степная, 3-й переулок Серафимовича/3-й переулок Римского-Корсакова. Ориентировочная площадь участков — 110 га. В ходе реализации проекта будут переселены в комфортные современные квартиры жители 34 аварийных домов.

— Застройщики области оценивают площадки КРТ по-разному. Некоторые не готовы идти на расселине жилого фонда, участвовать в КРТ, потому что это не быстрая процедура. Даже когда была программа по развитию застроенных территорий, не было ни одного случая без судебных процессов, а это затягивает работу с проектом в среднем на год, — говорит Теленчинов. — У нас в области единицы застройщиков работают по РЗТ и КРТ, но желающие зайти на новые площадки по новому закону есть. Рассматриваем несколько вариантов захода. Основной камень преткновения — наличие на территории ИЖС. Этот вопрос нужно решать. Надеемся, что региональный парламент примет поправки, и мы начнем работать в этом направлении.

Еще. Для решения вопроса с такими объектами правительстве региона вынесло в Заксобрание поправки в областной закон, позволяющие застройщикам включать в КРТ объекты ИЖС и блокированную застройку.

По его словам, сейчас в центральной части Новосибирска более половины частных домов не подключены к центральному водоснабжению и водоотведению.

В планах региона в 2022 году — ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 760 тысяч кв. м. «В заделе» у застройщиков находятся почти 4 млн кв. м строящегося жилья.