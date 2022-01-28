Новосибирские власти обещают почти в два раза сократить количество долгостроев в 2022 году

— В этом году мы планируем решить вопрос где-то с 30 долгостроями. Для этого делаем все шаги. У нас в работе находятся 33 масштабных инвестиционных проекта. По 29 из них уже приняты распоряжения губернатора. По большинству выплачены деньги на достройку объектов, — сообщил на пресс-конференции и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков

Чиновник пояснил, что подрядчики зашли на сложный объект в городе Обь, улица Калинина, 20, а также в Новосибирске на дома Закаменского микрорайона — 12 и 16.

Впрочем, в реализацию МИП вмешивается инфляция.

— По дому на улице Галущака, 15 мы согласовали получение средств через МИП летом 2021 года — 60 млн рублей от ООО «Сибирь-Развитие». Они должны поступить в ближайшее время. Однако возникла другая проблема — рост цен на стройматериалы. В итоге цена строительства также выросла, и сегодня необходимо на завершение объекта еще 105 млн рублей. Вчера мы встречались с председателем ЖСК, определены участки, которые можно предложить застройщикам через МИП. Надеемся, что решим проблему до конца года, — пояснил замгубернатора Роман Теленчинов.

Алексей Колмаков отметил, что в 2020-2021 годах произошло резкое увеличение активности правоохранительных органов в отношении застройщиков, которые взяли у людей деньги, но не ввели дома в эксплуатацию.

— Особенно в 2021 году было заведено большое количество уголовных дел на застройщиков. Но средства, полученные ими от граждан, вернуть невозможно, — констатирует Колмаков. — По федеральной статистике, такие денежные средства в стройки не возвращались.

На сегодняшний день в реестре Минстроя региона 69 объектов, где есть обманутые дольщики. В списке пострадавших — около 5000 человек. Причем 30% из них имеют предварительные договоры, документы займа, цессии, которые не имеют ничего общего с 214-ФЗ.

В 2021 году в регионе введены 23 объекта-долгостроя, восстановлены права почти 4,2 тысячи граждан. 19 объектов достроены — ключи получили 3,3 тысячи человек, по 4 объектам выплачены компенсации (817 граждан). На решение проблемы обманутых дольщиков направлены около 3 млрд рублей.