Как выбрать и заказать сухой корм для кошек в Новосибирске

К тому же бюджетное меню содержит большой набор питательных компонентов, необходимых для здоровья и полноценного развития пушистого питомца.

Продажа сухого корма

Новосибирская интернет-компания «ЗооСАТ» наряду с ветеринарными препаратами для животных предлагает широкий ассортимент товаров, в т. ч. сухой рацион для кошек.

Сухие корма для кошек в Новосибирске в большом ассортименте представлены в интернет-магазине компании «ЗооСАТ». Здесь можно подобрать питание для котят, кастрированных котов, стерилизованных, беременных или кормящих кошек. В ассортименте представлена продукция от лучших производителей Европы, Америки и других континентов.

Преимущества сухого меню

В состав полноценного кошачьего рациона входят отборные продукты, помогающие укрепить здоровье, устранить проблемы с аллергией, пищеварением, нарушением функции почек, печени:

мясо — говядина, кабан, ягненок, курица, утка, индейка, перепел, оленина;

морепродукты — сельдь, креветка, лосось, тунец, треска;

овощи — картофель;

бахчевые — дыня, тыква;

злаковые — рис, спельта, овёс, киноа, ячмень;

ягоды — черника, голубика, клюква;

фрукты — яблоко, апельсин, гранат;

травы — ромашка, фенхель, мята.

Благодаря некоторым ингредиентам хорошо сбалансированного питания из организма домашних питомцев выводится шерсть, струвитные уролиты, регулируется уровень глюкозы. Кроме того здоровый рацион в составе комплексной терапии применяется при лечении и профилактике МКБ.

Для удобства товар расфасован в пакеты, масса которых составляет от 0,3 до 10 кг (нетто). Это позволяет регулировать меню питомца на свое усмотрение, часто меняя состав ингредиентов. Или, отдав предпочтение какому-либо корму, можно купить большую упаковку для целой группы животных.

Как оформить заказ

Найти на сайте интернет-магазина «ЗооСАТ» нужный товар поможет специальная поисковая система, оснащенная фильтрами, настроенными на запросы покупателей. Каждый пункт каталога сопровождается фотографией, соответствующей разновидности представленного корма.

Сделав необходимый выбор, достаточно заказать бесплатный звонок для соединения с одним из менеджеров компании. Опытные сотрудники помогут определиться с правильным меню, подходящим для каждого конкретного случая.

Заявки обрабатываются незамедлительно, заказы доставляются не только в пределах Новосибирска, но и в любой уголок страны. Товар на сумму от 500 рублей можно забрать со склада интернет-магазина. Полный перечень этих населенных пунктов указан в разделе веб-сайта «Доставка».

Заказы от 1000 рублей дважды в день развозятся курьерами бесплатно. Эта услуга доступна жителям Новосибирска, области и близлежащих городов соседних регионов. Сухой корм для кошек, изготовленный с учетом температурных режимов, полностью соответствует мировым стандартам качества. Использование товара в «ЗооСАТ» обеспечит домашним питомцам здоровье и долголетие.