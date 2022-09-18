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Новосибирским предприятиям предложили искать кадры в исправительных центрах

  • 18/09/2022, 11:21
исправительный центр
Власти считают, что привлечение к работе осужденных — один из вариантов решения проблемы кадрового голода в регионе.

Осуждённые, отбывающие наказание в специализированном участке – исправительных центра, получают возможность официального трудоустройства и могут продолжить работать в организации после отбытия наказания. Об этом сообщил министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров в ходе визита в центр, созданный при ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области в Дзержинском районе Новосибирска.

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—Многие предприятия сейчас находятся в настоящем кадровом голоде. Мы планируем проводить встречи с бизнес-сообществом, рассказывать о реальной возможности получить рабочие руки. Иногда люди попадают в места лишения свободы в силу определённых обстоятельств, впервые, по неосторожности, поэтому работа для них — это хорошая возможность не отрываться от общества, быть социализированным, — прокомментировал Андрей Гончаров.

Одним из таких предприятий является МКУ «Дзержинка», которое выполняет задачи по содержанию различных объектов и благоустройству территории Дзержинского района. На территории предприятия работают несколько осуждённых, занимаются слесарными, малярными работами, а также активно привлекаются к уборке территорий.

— Мы очень довольны нашим сотрудничеством с ГУФСИН, и к зимнему сезону хотим привлечь ещё несколько дорожных рабочих, — отметил глава администрации Дзержинского района Александр Рудских. — Осуждённые не первый год работают на разных участках предприятия и хорошо себя зарекомендовали.

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ГУФСИН России по Новосибирской области совместно с правительством региона ведётся постоянная работа по расширению сети исправительных центров. В настоящее время обсуждается возможность открывать такие участки на базе имущества организаций, которые готовы трудоустраивать у себя на предприятиях данную категорию осуждённых.

Участок, функционирующий как исправительный центр при исправительной колонии №8 был открыт 1 января 2017 года и является первым таким участком в Новосибирской области и одним из первых в России. В настоящее время на территории этого участка отбывает наказание 118 человек, которые трудоустроены для хозяйственного обслуживания учреждений уголовно-исполнительной системы, а также в различных организациях города Новосибирска. На данный момент в регионе работают 6 участков, функционирующих как исправительные центры, с общим количеством 539 осуждённых.

Напомним, жители населенных пунктов, где открываются такие центры выступают категорически против их создания.

Что касается кадров, то ситуация с дефицитом рабочих рук в регионе серьезная. Об этом неоднократно говорили и представители органов власти и сами предприниматели. На конец июля на учете в центрах занятости области стояло 17,3 тысячи человек, при этом в базе было почти 38 тыс вакансий.

 

Ранее о планах по системному привлечению заключенных к выполнению заказов новосибирской предприятий и созданию промышленных парков на территории колоний рассказывал бизнесмен Евгений Грибов.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : работа Исправительный центр


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