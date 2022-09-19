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Особенности современного фасовочного оборудования

  • 19/09/2022, 07:59
Всем сыпучим и замороженным продуктам требуется фасовка с упаковкой. Для этого применяется специализированное оборудование. Оно обеспечивает качественную фасовку, выводит производство на новый более высокий уровень.

Автоматизированные установки для оснащения производственных предприятий

Фасовочное оборудование представляет собой автоматизированные установки, которыми оснащают производственные предприятия. Его используют в сфере пищевой и химической промышленности, а также в фармацевтике.

Такие установки могут использоваться автономно и быть частью технологических линий. Модельный ряд насчитывает большое количество машин, обеспечивающих точность дозировки. Они позволяют работать с комбинированными материалами. При помощи таких установок можно фасовать продукты разной консистенции:

  • сыпучие;
  • порошкообразные;
  • жидкие;
  • пастообразные.

Базовая комплектация фасовочных автоматом предусматривает наличие удобной панели управления, дозатора, формирователя упаковки и фотодатчика. Кроме этого могут иметься опции печати даты фасовки, насечек для легкого вскрытия упаковки, газонаполнения. Настройка размеров упаковки – длины и ширины выполняется при помощи электроники.

Производителем предлагаются автоматизированные установки для фасовки с дозаторами разных типов:

  • объемными;
  • поршневыми;
  • шнековыми.

При выборе таких автоматов нужно учитывать, с какой продукцией и упаковкой предстоит иметь дело.

Современное оборудование для фасовки позволяет работать с влажными и сыпучими продуктами, а также с крупными кусковыми, насчитывающими несколько компонентов. Форма при этом может быть любой. При помощи такого оборудования удобно фасовать молочную продукцию, конфеты с мармеладом, сахар с солью.

Правильная фасовка исключает протечки и высыпание, дает информацию о составе товара, дате его производства и сроке годности. Все эти сведения содержатся на упаковке.

Разновидности фасовочных автоматов

Фасовочные автоматы принято классифицировать на несколько разновидностей. Наибольшим спросом пользуются весовые дозаторы линейного типа. Чрезвычайно востребованы транспортеры с упаковочными линиями.

Существуют также устройства динамического взвешивания и запайщики упаковки, обеспечивающие ее герметичность.

Быстроту и точность дозировки обеспечивает комбинированный весовой дозатор. Его используют на предприятиях, занимающихся выпуском продуктов питания. Он позволяет фасовать любую продукцию, существенно упрощает работу заводов-изготовителей. Такое оборудование обеспечивает удобство транспортировки и хранения товаров на этапе их доставки конечному потребителю.

Продукты фасуются в бумажную, полимерную и картонную упаковку.

Приобрести качественное фасовочное оборудование можно у поставщика китайского технологического оборудования Hualian Machinery — https://hmru.ru/

 

Фото с сайта рекламодателя.

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