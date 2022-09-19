Особенности современного фасовочного оборудования

Автоматизированные установки для оснащения производственных предприятий

Фасовочное оборудование представляет собой автоматизированные установки, которыми оснащают производственные предприятия. Его используют в сфере пищевой и химической промышленности, а также в фармацевтике.

Такие установки могут использоваться автономно и быть частью технологических линий. Модельный ряд насчитывает большое количество машин, обеспечивающих точность дозировки. Они позволяют работать с комбинированными материалами. При помощи таких установок можно фасовать продукты разной консистенции:

сыпучие;

порошкообразные;

жидкие;

пастообразные.

Базовая комплектация фасовочных автоматом предусматривает наличие удобной панели управления, дозатора, формирователя упаковки и фотодатчика. Кроме этого могут иметься опции печати даты фасовки, насечек для легкого вскрытия упаковки, газонаполнения. Настройка размеров упаковки – длины и ширины выполняется при помощи электроники.

Производителем предлагаются автоматизированные установки для фасовки с дозаторами разных типов:

объемными;

поршневыми;

шнековыми.

При выборе таких автоматов нужно учитывать, с какой продукцией и упаковкой предстоит иметь дело.

Современное оборудование для фасовки позволяет работать с влажными и сыпучими продуктами, а также с крупными кусковыми, насчитывающими несколько компонентов. Форма при этом может быть любой. При помощи такого оборудования удобно фасовать молочную продукцию, конфеты с мармеладом, сахар с солью.

Правильная фасовка исключает протечки и высыпание, дает информацию о составе товара, дате его производства и сроке годности. Все эти сведения содержатся на упаковке.

Разновидности фасовочных автоматов

Фасовочные автоматы принято классифицировать на несколько разновидностей. Наибольшим спросом пользуются весовые дозаторы линейного типа. Чрезвычайно востребованы транспортеры с упаковочными линиями.

Существуют также устройства динамического взвешивания и запайщики упаковки, обеспечивающие ее герметичность.

Быстроту и точность дозировки обеспечивает комбинированный весовой дозатор. Его используют на предприятиях, занимающихся выпуском продуктов питания. Он позволяет фасовать любую продукцию, существенно упрощает работу заводов-изготовителей. Такое оборудование обеспечивает удобство транспортировки и хранения товаров на этапе их доставки конечному потребителю.

Продукты фасуются в бумажную, полимерную и картонную упаковку.

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