Как выбрать идеальную кухню

И прежде чем искать симпатичные кухонные гарнитуры в интернет-каталоге или мебельном магазине, важно определиться с критериями выбора. Только в этом случае кухня будет максимальным образом соответствовать вашим потребностям и, следовательно, станет удобным и приятным местом для любой хозяйки.

Проектирование

Для этого не нужно приглашать специалиста. Следующие действия вы можете выполнить самостоятельно:

Измерьте помещение. Нарисуйте периметр кухни на листе бумаги. Обязательно сделайте акцент на полезную площадь – для этого нужно учесть дверные и оконные проемы, батареи отопления, подоконники и пр.

Составьте список бытовой техники, которая разместится на кухне. Уточните, будет ли она встроенной или для нее придется оставить отдельное место?

Решите, как вы будете использовать кухню. Только готовить на ней либо же принимать пищу? А может быть, ваша кухня будет совмещена с гостиной? Из этого станет понятно, какая обстановка необходима на кухне. И сколько пространства нужно оставить под прочую мебель после покупки кухонного гарнитура.

Определитесь с планировкой. Для маленьких кухонь оптимальным будет угловое расположение мебели (буквой Г), для узких – в ряд (буквой I). В просторных кухонных помещениях мебель может быть расположена вдоль трех стен (буквой П) или же с отдельно стоящей барной стойкой, обеденным столом и пр. (островное/полуостровное размещение).

Подумайте также о количестве полок и ящиков. Они должны не только вмещать посуду и аксессуары, но и быть удобными в использовании.

Стилевое решение

В зависимости от ваших предпочтений вы можете выбрать любой стиль: классику, модерн, хай-тек, минимализм или кантри. Важно понимать, что на кухне, особенно если она совмещена со столовой, придется проводить достаточно много времени. Соответственно, стоит выбирать стиль, который будет не только выигрышно смотреться, но и окажется удобным для семьи. К примеру, хай-тек с его металлом и стеклом может оказаться не слишком подходящим выбором, когда у вас есть маленькие дети.

Если же говорить о цвете, то желательно избегать слишком ярких или темных оттенков. Маленькие кухни визуально будут казаться более просторными при гарнитуре светлого цвета. Помещения, выходящие на солнечную сторону, можно сделать более «прохладными» с помощью мебели в голубой или зеленой цветовой гамме. Если же в окна вашей кухни редко заглядывает солнце, подумайте о розовых, желтых или персиковых оттенках.

Материалы

В настоящее время производители предлагают кухонную мебель из различных материалов, каждый из которых обладает определенными достоинствами и недостатками. В частности, для изготовления фасадов используются:

ДСП – не слишком практичный, зато дешевый.

МДФ – служит дольше ДСП благодаря ламинированию и пленочному покрытию, но и стоит несколько дороже.

Натуральное дерево – отличается красотой и прочностью, но может деформироваться от повышенной влажности и горячего пара. Качественные деревянные гарнитуры для долговечности должны быть покрыты специальным составом;

Мультиплекс – прекрасно выглядит и довольно практичен за счет того, что деревянные слои здесь склеены особым образом;

Пластик – долговечный материал на любителя. Желательно, чтобы пластиковые фасады были обрамлены металлом.

Столешницу же лучше выбрать из ламинированного МДФ, закаленного стекла или искусственного камня. Все эти материалы отличаются долговечностью и легко очищаются от загрязнений.

Покупка

Когда вы точно будете знать, чего хотите, можно приступать к выбору кухонного гарнитура в интернет-каталоге. К примеру, зайдите на сайт компании «Склад ремонта». Здесь вы найдете кухни в широком ассортименте и ценовом диапазоне, которые еще и доставят по нужному адресу.

А если у вас возникнут какие-либо вопросы, на них подробно ответят грамотные специалисты. Звоните по указанному на сайте телефону или пишите по электронной почте.

Фото с сайта skladremonta.ru