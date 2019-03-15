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Как выбрать идеальную кухню

  • 15/03/2019, 11:43
Итак, вы решили приобрести кухню.

Как выбрать идеальную кухнюИ прежде чем искать симпатичные кухонные гарнитуры в интернет-каталоге или мебельном магазине, важно определиться с критериями выбора. Только в этом случае кухня будет максимальным образом соответствовать вашим потребностям и, следовательно, станет удобным и приятным местом для любой хозяйки.

Проектирование

Для этого не нужно приглашать специалиста. Следующие действия вы можете выполнить самостоятельно:

  •  Измерьте помещение. Нарисуйте периметр кухни на листе бумаги. Обязательно сделайте акцент на полезную площадь – для этого нужно учесть дверные и оконные проемы, батареи отопления, подоконники и пр.
  • Составьте список бытовой техники, которая разместится на кухне. Уточните, будет ли она встроенной или для нее придется оставить отдельное место?
  • Решите, как вы будете использовать кухню. Только готовить на ней либо же принимать пищу? А может быть, ваша кухня будет совмещена с гостиной? Из этого станет понятно, какая обстановка необходима на кухне. И сколько пространства нужно оставить под прочую мебель после покупки кухонного гарнитура.
  • Определитесь с планировкой. Для маленьких кухонь оптимальным будет угловое расположение мебели (буквой Г), для узких – в ряд (буквой I). В просторных кухонных помещениях мебель может быть расположена вдоль трех стен (буквой П) или же с отдельно стоящей барной стойкой, обеденным столом и пр. (островное/полуостровное размещение).

Подумайте также о количестве полок и ящиков. Они должны не только вмещать посуду и аксессуары, но и быть удобными в использовании.

Стилевое решение

В зависимости от ваших предпочтений вы можете выбрать любой стиль: классику, модерн, хай-тек, минимализм или кантри. Важно понимать, что на кухне, особенно если она совмещена со столовой, придется проводить достаточно много времени. Соответственно, стоит выбирать стиль, который будет не только выигрышно смотреться, но и окажется удобным для семьи. К примеру, хай-тек с его металлом и стеклом может оказаться не слишком подходящим выбором, когда у вас есть маленькие дети.

Если же говорить о цвете, то желательно избегать слишком ярких или темных оттенков. Маленькие кухни визуально будут казаться более просторными при гарнитуре светлого цвета. Помещения, выходящие на солнечную сторону, можно сделать более «прохладными» с помощью мебели в голубой или зеленой цветовой гамме. Если же в окна вашей кухни редко заглядывает солнце, подумайте о розовых, желтых или персиковых оттенках.

Материалы

В настоящее время производители предлагают кухонную мебель из различных материалов, каждый из которых обладает определенными достоинствами и недостатками. В частности, для изготовления фасадов используются:

  • ДСП – не слишком практичный, зато дешевый.
  • МДФ – служит дольше ДСП благодаря ламинированию и пленочному покрытию, но и стоит несколько дороже.
  • Натуральное дерево – отличается красотой и прочностью, но может деформироваться от повышенной влажности и горячего пара. Качественные деревянные гарнитуры для долговечности должны быть покрыты специальным составом;
  • Мультиплекс – прекрасно выглядит и довольно практичен за счет того, что деревянные слои здесь склеены особым образом;
  • Пластик – долговечный материал на любителя. Желательно, чтобы пластиковые фасады были обрамлены металлом.

Столешницу же лучше выбрать из ламинированного МДФ, закаленного стекла или искусственного камня. Все эти материалы отличаются долговечностью и легко очищаются от загрязнений.

Покупка

Когда вы точно будете знать, чего хотите, можно приступать к выбору кухонного гарнитура в интернет-каталоге. К примеру, зайдите на сайт компании «Склад ремонта». Здесь вы найдете кухни в широком ассортименте и ценовом диапазоне, которые еще и доставят по нужному адресу.

А если у вас возникнут какие-либо вопросы, на них подробно ответят грамотные специалисты. Звоните по указанному на сайте телефону или пишите по электронной почте. 

Фото с сайта skladremonta.ru

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