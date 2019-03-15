Как выбрать идеальную кухню

И прежде чем искать симпатичные кухонные гарнитуры в интернет-каталоге или мебельном магазине, важно определиться с критериями выбора. Только в этом случае кухня будет максимальным образом соответствовать вашим потребностям и, следовательно, станет удобным и приятным местом для любой хозяйки.
Для этого не нужно приглашать специалиста. Следующие действия вы можете выполнить самостоятельно:
Подумайте также о количестве полок и ящиков. Они должны не только вмещать посуду и аксессуары, но и быть удобными в использовании.
В зависимости от ваших предпочтений вы можете выбрать любой стиль: классику, модерн, хай-тек, минимализм или кантри. Важно понимать, что на кухне, особенно если она совмещена со столовой, придется проводить достаточно много времени. Соответственно, стоит выбирать стиль, который будет не только выигрышно смотреться, но и окажется удобным для семьи. К примеру, хай-тек с его металлом и стеклом может оказаться не слишком подходящим выбором, когда у вас есть маленькие дети.
Если же говорить о цвете, то желательно избегать слишком ярких или темных оттенков. Маленькие кухни визуально будут казаться более просторными при гарнитуре светлого цвета. Помещения, выходящие на солнечную сторону, можно сделать более «прохладными» с помощью мебели в голубой или зеленой цветовой гамме. Если же в окна вашей кухни редко заглядывает солнце, подумайте о розовых, желтых или персиковых оттенках.
В настоящее время производители предлагают кухонную мебель из различных материалов, каждый из которых обладает определенными достоинствами и недостатками. В частности, для изготовления фасадов используются:
Столешницу же лучше выбрать из ламинированного МДФ, закаленного стекла или искусственного камня. Все эти материалы отличаются долговечностью и легко очищаются от загрязнений.
Когда вы точно будете знать, чего хотите, можно приступать к выбору кухонного гарнитура в интернет-каталоге. К примеру, зайдите на сайт компании «Склад ремонта». Здесь вы найдете кухни в широком ассортименте и ценовом диапазоне, которые еще и доставят по нужному адресу.
А если у вас возникнут какие-либо вопросы, на них подробно ответят грамотные специалисты. Звоните по указанному на сайте телефону или пишите по электронной почте.
Фото с сайта skladremonta.ru
Популярное с сайта