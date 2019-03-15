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С начала года в Новосибирской области введено почти 124 тысячи кв. метров жилья

Почти 84 % от общего объема введенного жилья приходится на малоэтажные дома.
  • 15/03/2019, 13:52
С начала года в Новосибирской области введено почти 124 тысячи кв. метров жилья

За январь — февраль 2019 года в Новосибирской области введено 123,747 тысяч кв. метров жилья или 1183 квартиры. Это ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 40,4 %, сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

В областном центре сдано 40,304 тысяч кв. м жилья (57,6 %  к аналогичному периоду прошлого года) или 604 квартиры.

Отмечается, что на долю введённого многоэтажного жилья в регионе приходится 20,242 тыс.кв.м (29,0 % к аналогичному периоду прошлого года) или 16,4 % от общего объёма введенного жилья.

В минстрое рассказали, что объем ввода малоэтажного жилья за январь — февраль 2019 года в Новосибирской области составил 103,505 тыс.кв.м (75,1 % к аналогичному периоду прошлого года) или 83,6 % от общего объёма введенного жилья.

Среди субъектов Российской Федерации по объемам жилищного строительства за январь 2019 года Новосибирская область занимает 12 место, введя на территории региона 1,8 % от сданной в эксплуатацию общей площади жилья, по России в целом.

За январь 2019 года в Сибирском федеральном округе Новосибирская область занимает 1 место по объёму введенного жилья, опережая Алтайский край на 13,3 тыс.кв. м жилья.

Фото: pixabay.com, автор- Capri23auto

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