Банк «Левобережный» провел семинар для импортеров в Новосибирске

13 марта на площадке учебного центра Банка «Левобережный» (ПАО) состоялся бесплатный семинар для компаний, осуществляющих или планирующих начать внешнюю торговлю. Мероприятие собрало представителей 30 сибирских компаний-импортеров.

Эксперты рассказали гостям встречи о новых трендах при проведении импортных операций, об особенностях проведения поставок из-за рубежа, поделившись реальным опытом в данной сфере.

Открыла семинар руководитель отдела ВЭД АО «ВЭД Агент» Анна Андрющенко, которая на примере работы с Китаем, обозначила важные моменты, которые необходимо учитывать при импорте товаров. Также спикер рассказала об особенностях в сертификации и возможностях компании в области поставок товара из-за границы.

Заместитель начальника Новосибирской таможни Василий Костомаров представил актуальную информацию об изменениях в таможенном законодательстве в части таможенного оформления импортных товаров, а также о требованиях к сертификации.

Большой интерес предпринимателей вызвал доклад руководителя практики по интеллектуальной собственности ЮК «Гребнева и партнеры» Анны Войцехович, который сопровождался презентацией реальных кейсов. Она рассказала об особенностях ведения бизнеса с товарами, которые маркируются зарегистрированными товарными знаками, о способах защиты интеллектуальной собственности, о признании таможенными органами товаров контрафактными.

В завершении семинара начальник валютного управления Банка «Левобережный» Денис Комогорцев представил участникам семинара новые финансовые разработки банка, позволяющие снизить валютные риски банка, либо повысить доходность временно свободных ресурсов клиентов.

Банк «Левобережный» имеет почти 25-летний опыт проведения валютных операций и предлагает участникам ВЭД полный комплекс услуг в сфере международных операций. Основные из них – осуществление международных расчетов, конверсионные операции, валютный контроль контрактов от этапа оформления паспорта сделки до этапа завершения исполнения контрактных обязательств. На сегодняшний день, Банк «Левобережный» имеет прямые корреспондентские счета в ведущих банках мира: Commerzbank AG, China Construction Bank, Bank of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, VTB Bank (Deutschland).

Фото: редакции