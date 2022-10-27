Рекламодателям

Как выбрать кофе без кофеина?

  • 27/10/2022, 14:52
Кофеин — алкалоид, содержащийся в кофе и чае.

Основная задача кофеина — отпугивание насекомых, поедающих листья растений, привлечение опылителей. На организм животных и людей кофеин действует возбуждающее — активизирует деятельность сердца, стимулирует ЦНС, ускоряет пульс. Детям, беременным, людям, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами, кофеин противопоказан — даже в малых дозах он может быть вреден.

Что делать, если кофеин вам употреблять нежелательно или запрещено, а отказываться от кофе вы не хотите? Кофе без кофеина в зернах (декаф) — отличная возможность начать свой день с положительных эмоций, не нанося вред своему здоровью.

Заменяя обычный кофе на напиток без кофеина, рассчитывайте на следующие преимущества своего выбора:

  • снижается нагрузка на сердце;
  • минимизируется риск развития диабета;
  • уменьшается риск рака простаты;
  • снижается давление;
  • ускоряется обмен веществ, вывод шлаков.

Ну, и отдельно стоит сказать про отличное настроение: что может быть лучше, чем начать свой день с чашечки ароматного кофе, пусть и без кофеина.

Несколько слов о декофеинизации

Декофеинизация — процесс вывода из зеленых кофейных зерен кофеина. Современные технологии сохраняют вкус и аромат напитка, при этом никаких посторонних химических веществ в зернах кофе не остается — либо химия вообще не используется, либо полностью выводится из зерен.

Существует несколько методик декофеинизации. Все они предполагают замачивание зерен в горячей воде для их раскрытия. Далее методики отличаются — иногда используют растворители для вывода кофеина, иногда органические концентраты или CO2. Вкус и аромат кофе без кофеина зависят не только от сорта, но и от способа декофеинизации.

Предпочтительным методом считается органический Swiss Water Process на водной основе, при котором не используются химикаты. Неплохой вариант — удаление кофеина с помощью жидкого углекислого газа, здесь тоже не применяют химикатов и удается сохранить полный и яркий вкус, аромат напитка.

Где купить кофе без кофеина

Кофе без кофеина можно пить всем, в том числе, беременным женщинам и кормящим мамам — при условии, что речь идет о действительно качественном напитке. Где найти хороший кофе — не только без кофеина, но и без вредных химических соединений, при этом сохранивший вкус и аромат классического кофе? Один из лучших вариантов — интернет-магазин Black Stream.

В каталоге Black Stream вы найдете большой выбор кофе из разных стран, разных способов обработки, степеней обжарки, различных сортов, в том числе, сможете заказать кофе в зернах без кофеина https://shop.blackstream.coffee/catalog/kofe/bez_kofeina/. Высокое качество, безупречный вкус и аромат, доступные цены и быстрая доставка прилагаются к любому вашему выбору.

Магазин кофе и чая «Black Stream»
+7 (499) 755-56-78, info@blackstream.coffee
г. Мытищи, Олимпийский проспект, 54с3

Фото предоставлено рекламодателем

Реклама. Рекламодатель ИП Михайлова Н.Н.

321

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Спецоперация на Украине

Выплаты мобилизованным идут в полном объёме
27/10/22 17:34
Всем участникам спецоперации компенсируют коммунальные расходы
27/10/22 10:47
В МИД РФ считают, что Москву могут обвинить в использовании «грязной бомбы» в Украине
26/10/22 15:33

Актуальный разговор

Никита Калинин, юрист ЮП «Курсив»

Что делать, если ваш бизнес попадает под снос по комплексному развитию территории?

Эта тема в Новосибирске приобретает все большую актуальность.
Все материалы
Лента новостей

О том, как в новогодней столице России «высушили» праздничную программу

27/10/2022, 18:11

Все по делу и только про бизнес. Руководителей и владельцев бизнеса приглашают на бесплатную конференцию в Новосибирске

27/10/2022, 17:43

Выплаты мобилизованным идут в полном объёме

27/10/2022, 17:34

Региональные производители продуктов питания активно замещают иностранные бренды

27/10/2022, 17:30
Популярное

В Новосибирской области отменили более двух тысяч штрафов, выписанных водителям

27/10/2022, 14:51

Бренды, которые покинули Россию, смогут вернуться только на новых условиях

27/10/2022, 10:53

В России выявили два новых штамма коронавируса

26/10/2022, 17:46

Новости компаний

Подключите эквайринг онлайн без лишних бумаг

27/10/2022, 18:04

ВТБ Лизинг: доля приобретаемых в лизинг легковых автомобилей эконом и среднего классов в 2022 году увеличилась на 7%

27/10/2022, 17:55

В Сбере рассказали о выгоде при покупках в акции «Зелёный день»

27/10/2022, 16:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска