Как выбрать кофе без кофеина?

Основная задача кофеина — отпугивание насекомых, поедающих листья растений, привлечение опылителей. На организм животных и людей кофеин действует возбуждающее — активизирует деятельность сердца, стимулирует ЦНС, ускоряет пульс. Детям, беременным, людям, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами, кофеин противопоказан — даже в малых дозах он может быть вреден.

Что делать, если кофеин вам употреблять нежелательно или запрещено, а отказываться от кофе вы не хотите? Кофе без кофеина в зернах (декаф) — отличная возможность начать свой день с положительных эмоций, не нанося вред своему здоровью.

Заменяя обычный кофе на напиток без кофеина, рассчитывайте на следующие преимущества своего выбора:

снижается нагрузка на сердце;

минимизируется риск развития диабета;

уменьшается риск рака простаты;

снижается давление;

ускоряется обмен веществ, вывод шлаков.

Ну, и отдельно стоит сказать про отличное настроение: что может быть лучше, чем начать свой день с чашечки ароматного кофе, пусть и без кофеина.

Несколько слов о декофеинизации

Декофеинизация — процесс вывода из зеленых кофейных зерен кофеина. Современные технологии сохраняют вкус и аромат напитка, при этом никаких посторонних химических веществ в зернах кофе не остается — либо химия вообще не используется, либо полностью выводится из зерен.

Существует несколько методик декофеинизации. Все они предполагают замачивание зерен в горячей воде для их раскрытия. Далее методики отличаются — иногда используют растворители для вывода кофеина, иногда органические концентраты или CO2. Вкус и аромат кофе без кофеина зависят не только от сорта, но и от способа декофеинизации.

Предпочтительным методом считается органический Swiss Water Process на водной основе, при котором не используются химикаты. Неплохой вариант — удаление кофеина с помощью жидкого углекислого газа, здесь тоже не применяют химикатов и удается сохранить полный и яркий вкус, аромат напитка.

Где купить кофе без кофеина

Кофе без кофеина можно пить всем, в том числе, беременным женщинам и кормящим мамам — при условии, что речь идет о действительно качественном напитке. Где найти хороший кофе — не только без кофеина, но и без вредных химических соединений, при этом сохранивший вкус и аромат классического кофе? Один из лучших вариантов — интернет-магазин Black Stream.

В каталоге Black Stream вы найдете большой выбор кофе из разных стран, разных способов обработки, степеней обжарки, различных сортов, в том числе, сможете заказать кофе в зернах без кофеина https://shop.blackstream.coffee/catalog/kofe/bez_kofeina/. Высокое качество, безупречный вкус и аромат, доступные цены и быстрая доставка прилагаются к любому вашему выбору.

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