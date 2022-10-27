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В Новосибирской области отменили более двух тысяч штрафов, выписанных водителям

  • 27/10/2022, 14:51
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В Новосибирской области отменили более двух тысяч штрафов, выписанных водителям
Автомобилисты смогли их обжаловать, доказав свою невиновность.

По данным заместителя начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в области обеспечения безопасности дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по региону Генриха Малкина, новосибирские автомобилисты смогли обжаловать более двух тысяч штрафов, доказав свою невиновность, пишет КП-Новосибирск.

— В этом году мы удовлетворили 2200 жалоб от автомобилистов, получивших штрафы. Остальные 2800 отклонили, так как нет предмета для разбирательств, не предоставлены доказательства, — сообщил Генрих Малкин.

Статистика предоставлена по порталу Госуслуг. Однако уточняется, что жалобы поступали не только через Госуслуги. Из них так же 80% были тоже удовлетворены, то есть штрафы отменяли.

При этом Генрих Малкин пояснил, что ст. 2.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусматривает освобождение собственника от административной ответственности, если он сможет доказать, что не сидел за рулем.

 

Ранее редакция сообщала, какие машины ГИБДД останавливает чаще других.

Фото: pixabay.com — Eu_eugen

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : штрафы жалобы Госуслуги автомобилисты


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