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ВТБ начал работать по новым условиям «семейной ипотеки»

  • 27/10/2022, 15:00
В Новосибирске по всем ипотечным программам клиенты с начала 2022 года взяли в банке на покупку жилья уже более 20 млрд рублей.

новости бизнеса

По новым условиям программы с господдержкой «семейная ипотека» воспользоваться сниженной ставкой могут клиенты, у которых ребенок родится до конца 2023 года. При этом возможность оформить кредит для заёмщиков с детьми продлена до середины 2024 года.

— Для ВТБ стратегически важно обеспечить доступные условия жилищного кредитования отдельным категориям населения — в первую очередь, клиентам с детьми. «Семейная ипотека» — один из наиболее востребованных инструментов среди наших заемщиков. С момента запуска мы выдали уже более 410 млрд рублей льготных жилищных кредитов, сегодня ее доля среди всех госпрограмм превышает 40%. Решение продлить «семейную ипотеку» и включить в ее периметр заемщиков, у которых ребенок появится в следующем году, позволит большему количеству семей приобрести недвижимость  с комфортной финансовой нагрузкой, — прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Одновременно с расширением списка потенциальных заёмщиков банк пересмотрел перечень объектов, доступных к покупке  на льготных условиях у застройщиков-индивидуальных предпринимателей. Теперь клиенты могут получить кредит по «семейной ипотеке» не только на приобретение  готового жилого дома, но и квартир и таунхаусов. Аналогичные условия запущены в рамках ипотеки с господдержкой, действующей на рынке с 2020 года.

ВТБ — один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. За 9 месяцев 2022 года в целом по стране банк оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей. Чаще всего в январе-сентябре заемщики оформляли ипотеку Московском регионе (90 млрд), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (65,8 млрд рублей), в Краснодарском крае (35,6 млрд), в Республике Татарстан (28,8 млрд), а также в Новосибирской области (20 млрд).

 

Фото: pexels.com — Gustavo Fring

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Регионы: Сибирь

Теги : семейная ипотека ВТБ


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