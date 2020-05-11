Как выбрать кондиционер с wi-fi. Преимущества сплит системы.

Это один из эффективных способов спастись от летнего зноя. Особенно если это кондиционер с wi-fi, который управляет оборудованием на расстоянии. В этой статье мы расскажем о несколько важных моментах, на которые следует обратить внимание при выборе кондиционера.

Кондиционеры со сплит системой

Покупатель часто задаёт себе вопрос: какому кондиционеру лучше отдать предпочтение. Кондиционеры бывают двух типов:

Моноблочным не нужен монтаж, их легко перевозить и устанавливать в любой комнате. Для домашнего использования чаще всего выбирают сплит системы. Сплит система складывается из двух блоков, соединённых медными трубками. Внешний блок устанавливается на фасаде здания и соединяется с внутренним блоком электрическим кабелем и трубками с фреона. Такие слит системы устанавливают в квартирах, офисах, магазинах.

Сплит системы имеют:

предельно низкий уровень шума;

определение точной температуры, плазму, анализатор воздуха;

перенаправление воздушного потока;

низкий уровень энергопотребления класса А+++

В последнее время встречается мульти сплит система, позволяющая подключить к одному внешнему блоку сразу несколько внутренних. Такие модели подходят для охлаждения сразу нескольких комнат или помещений.

Сплит системы бывают: настенные, напольно-потолочные, канальные, колонные, кассетные.

Настенные кондиционеры подойдут для комнат площадью 15–20 метров. Такие модели охлаждают, нагревают, ионизируют, очищают и увлажняют воздух. Напольно-потолочные удобны тем, что их внутренний блок можно установить ближе к полу как батарею или монтировать на потолке. Колонный кондиционер напоминает по размеру колонну шкафа, но внутри у него все точно так же, как у настенного типа. Такие модели не нужно монтировать, они создают мощный направленный поток воздуха, быстро охлаждают и нагревают помещение.

Мощность

Мощность сплит системы от 2–11 кВт, которая позволяет охладить от 20 м.кв. до 110 м.кв. Внутренние блоки мульти сплит системы могут быть разной мощности. С потолками высотой до 3 метров на каждые 10 м.кв. нужно не менее 1 кВт. То есть для комнаты 20 кв.м. подойдёт кондиционер мощностью минимум 2 кВт. Важно точно рассчитать мощность кондиционера, слабая модель не справится с охлаждением, особенно жарким летом. А для работы слишком мощного компрессора нужен высокий расход энергии. Никакой экономии. Кондиционер с инверторным двигателем работает постоянно. Сам корректирует мощность, поддерживает выставленную температуру. Благодаря этому уменьшается нагрузка на электросеть и экономится до 30% электроэнергии. Такие модели работают дольше, не шумят и не создают сквозняков.

Полезные функции

Фильтр глубокой очистки есть практически в каждой модели. Они блокируют пыль, пух и шерсть. Их нужно доставать и чистить практически раз в 1 год. Фильтр тонкой очистки улавливает пыльцу, растения и различные запахи. В ночном режиме кондиционер меньше шумит, а обогрев поможет в межсезонье, когда отопление ещё не включили, а на улице уже холодно.

Для удалённого управления кондиционера существует дополнительная функция wi-fi.

Преимущества выбора кондиционера с wi-fi:

управление оборудованием на любом расстоянии, не только его включение и выключение, но и настраивание температуры;

возможность программировать кондиционер на определённый период: день, неделю, месяц;

функция уведомления об ошибке на экране смартфона;

управление кондиционером находится под рукой;

эргономичность.

Если вы желаете управлять кондиционером удаленно, вам следует выполнить следующие условия:

Купите кондиционер с wi-fi и установите его. Запустите специальное приложение на смартфоне. Настройте работу кондиционера. Осуществите доступ к управлению микроклиматом.

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