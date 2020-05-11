Как выбрать кондиционер с wi-fi. Преимущества сплит системы.

Это один из эффективных способов спастись от летнего зноя. Особенно если это кондиционер с wi-fi, который управляет оборудованием на расстоянии. В этой статье мы расскажем о несколько важных моментах, на которые следует обратить внимание при выборе кондиционера.
Покупатель часто задаёт себе вопрос: какому кондиционеру лучше отдать предпочтение. Кондиционеры бывают двух типов:
В последнее время встречается мульти сплит система, позволяющая подключить к одному внешнему блоку сразу несколько внутренних. Такие модели подходят для охлаждения сразу нескольких комнат или помещений.
Сплит системы бывают: настенные, напольно-потолочные, канальные, колонные, кассетные.
Настенные кондиционеры подойдут для комнат площадью 15–20 метров. Такие модели охлаждают, нагревают, ионизируют, очищают и увлажняют воздух. Напольно-потолочные удобны тем, что их внутренний блок можно установить ближе к полу как батарею или монтировать на потолке. Колонный кондиционер напоминает по размеру колонну шкафа, но внутри у него все точно так же, как у настенного типа. Такие модели не нужно монтировать, они создают мощный направленный поток воздуха, быстро охлаждают и нагревают помещение.
Мощность сплит системы от 2–11 кВт, которая позволяет охладить от 20 м.кв. до 110 м.кв. Внутренние блоки мульти сплит системы могут быть разной мощности. С потолками высотой до 3 метров на каждые 10 м.кв. нужно не менее 1 кВт. То есть для комнаты 20 кв.м. подойдёт кондиционер мощностью минимум 2 кВт. Важно точно рассчитать мощность кондиционера, слабая модель не справится с охлаждением, особенно жарким летом. А для работы слишком мощного компрессора нужен высокий расход энергии. Никакой экономии. Кондиционер с инверторным двигателем работает постоянно. Сам корректирует мощность, поддерживает выставленную температуру. Благодаря этому уменьшается нагрузка на электросеть и экономится до 30% электроэнергии. Такие модели работают дольше, не шумят и не создают сквозняков.
Фильтр глубокой очистки есть практически в каждой модели. Они блокируют пыль, пух и шерсть. Их нужно доставать и чистить практически раз в 1 год. Фильтр тонкой очистки улавливает пыльцу, растения и различные запахи. В ночном режиме кондиционер меньше шумит, а обогрев поможет в межсезонье, когда отопление ещё не включили, а на улице уже холодно.
Для удалённого управления кондиционера существует дополнительная функция wi-fi.
Преимущества выбора кондиционера с wi-fi:
Если вы желаете управлять кондиционером удаленно, вам следует выполнить следующие условия:
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