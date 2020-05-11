В честь 75-летия Великой Победы общество «Двуглавый Орел» поздравило ветеранов в Новосибирске

9 мая в пяти районах города творческие «фронтовые бригады» во дворах, где живут ветераны Великой Отечественной войны, исполнили всеми любимые песни Победы. В этот день руководитель Новосибирского отделения общества «Двуглавый Орел» Евгений Цыбизов вместе с волонтерами поздравил почти тридцать ветеранов войны и тружеников тыла.

Творческие «фронтовые бригады» в форме военных лет передвигались по городу на ретро-автомобилях в сопровождении эскорта мотоциклистов клуба «Ночные волки». Из динамиков по улицам города разносились песни Победы, военные марши и поздравления с праздником. Чтобы ветераны получили частичку человеческого тепла, внимания, заряд бодрости и духа, музыканты исполнили 14 концертных программ — они буквально на ходу «ковали» этот праздник. Его яркая атмосфера, душевные песни о войне, слезы радости и счастья на лицах ветеранов небывалым образом скрасили действующий режим самоизоляции. Жители близлежащих домов также приняли активное участие в праздновании, присоединившись к период из открытых окон и балконов своих квартир. Они, как могли, выразили в этот день безмерную благодарность ветеранам за Победу — продолжительными аплодисментами и криками «Ура!».

Не застав одного из ветеранов войны дома, «фронтовая бригада» отправилась к нему в больницу. В результате концерт во дворе лечебного учреждения услышали все, включая медработников. Так праздник нашел своего заслуженного героя, который был очень рад вниманию в этот незабываемый день. Все, кто принял участие в этом концерте и поделился частичкой своей души, очень надеются на скорое выздоровление ветерана.

Праздник, несмотря на ограничения из-за коронавируса, получился масштабным. Особенно всем запомнилось, как заслуженный ветеран Михаил Александрович Сафронов, которому скоро исполнится 99 лет, стоя на балконе, громко и с выражением, наизусть читал отрывки из легендарной поэмы «Василий Теркин». С февраля 1942 по март 1945 года Михаил Александрович воевал на фронте и получил два тяжелых ранения. Его грудь украшают много боевых орденов и медалей.

Прошедшим дорогами войны фронтовикам-ветеранам очень важно знать, что новые поколения не забыли и знают, какой кровью досталась эта Победа, что подвиг народа и праздник со слезами на глазах жив в сердцах людей. И мы говорим им — мы помним, мы гордимся, низкий вам поклон!

Фотоотчет празднования 75-летия Великой Победы