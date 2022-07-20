Рекламодателям

Финляндия ограничила покупку земельных участков для россиян, Boeing исключил поставки своих самолетов в Россию на ближайшие 20 лет

  • 20/07/2022, 17:41
Автор:
Финляндия ограничила покупку земельных участков для россиян, Boeing исключил поставки своих самолетов в Россию на ближайшие 20 лет
Новые санкции. Дайджест за 20 июля.

Власти Финляндии ужесточили ограничения на покупку земельных участков, в том числе для россиян, сообщил «РИА Новости» торговый представитель России в стране Антон Логинов.

Речь идет об ужесточении закона от 2020 года, который требует разрешения от финского министерства обороны при покупке земли людьми, которые не являются гражданами стран ЕС.

— Во-первых, минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок.  Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии, — сообщил Антон Логинов.

Он добавил, что изначально Москва считала лицензирование административным барьером, теперь же под предлогом обеспечения национальной безопасности власти устанавливают дополнительные ограничения на покупку земли.

Boeing решил отказаться от поставок самолетов в Россию на ближайшие 20 лет, пишет «Коммерсант».

Эксперты сошлись во мнении, что уход с российского рынка замедлит темпы производства компании и вынудит повысить цены для покупателей, так как на долю России приходилось около 10% поставок. Кроме того, вероятнее всего многие западные компании в ближайшие лет 5-7 не будут рассматривать российский рынок в своих прогнозах по поставкам.

Некоторые аналитики указали на то, что авиапром Китая вряд ли в полной мере сможет обеспечить потребности российской авиации, так как страна зависима от западных запчастей и оборудования. Однако при достаточно эффективной коммерческой эксплуатации китайских самолетов они могут постепенно вытеснить зарубежных производителей с рынка Китая, только этот процесс сложный и займет много времени.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Западные государства в ответ на это ввели персональные и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. Многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.

Фото: pixabay.com — Kurunen

512

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Просроченная задолженность за газ в Новосибирской области составляет 1,8 млрд рублей

Эти долги могут осложнить реализацию программы догазификации в регионе.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В 2023-м в регионе планируют начать реконструкцию Театра кукол, театра «Старый дом» и концертного зала «Евразия»

Областное министерство зафиксировало очень высокую заполняемость залов учреждений культуры в регионе — 80-100%.
Читать статью >>

«К нашим врачам записываются в очередь из других регионов»

Главный врач «Рассвета» Ольга Байбакова рассказала об уникальных специалистах, которые работают в санатории, и о том, почему они привлекают пациентов.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Эксперты оценили спрос на китайские автомобили в Новосибирске

В топ-3 марок вошли Chery, Exeed и DongFeng.
Читать статью >>

Актуальный разговор

новости медицины

Марк Шабалин: Современные стоматологи не работают на глаз

Все материалы
Лента новостей

Просроченная задолженность за газ в Новосибирской области составляет 1,8 млрд рублей

20/07/2022, 17:35

В 2023-м в регионе планируют начать реконструкцию Театра кукол, театра «Старый дом» и концертного зала «Евразия»

20/07/2022, 16:56

«К нашим врачам записываются в очередь из других регионов»

20/07/2022, 15:42

На станции Клещиха сформирован и отправлен самый длинный контейнерный поезд

20/07/2022, 15:39
Популярное

Президент приостановил «ковидные» выплаты медикам

20/07/2022, 17:01

Продукты с пищевыми добавками из сверчков предложили производить в России в рамках импортозамещения

20/07/2022, 14:21

Товары LC Waikiki жителям Сибири будет доставлять Почта России

20/07/2022, 13:37

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ и ВЭБ.РФ усилят поддержку системообразующих предприятий

20/07/2022, 17:38

Вырастили салат в Нидерландах, не выходя из дома: российская команда – вице-чемпион международного агротех-турнира

20/07/2022, 17:35

ВТБ: российские заемщики стали чаще переходить в «семейную ипотеку»

20/07/2022, 16:12
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска