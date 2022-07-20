Финляндия ограничила покупку земельных участков для россиян, Boeing исключил поставки своих самолетов в Россию на ближайшие 20 лет

Власти Финляндии ужесточили ограничения на покупку земельных участков, в том числе для россиян, сообщил «РИА Новости» торговый представитель России в стране Антон Логинов.

Речь идет об ужесточении закона от 2020 года, который требует разрешения от финского министерства обороны при покупке земли людьми, которые не являются гражданами стран ЕС.

— Во-первых, минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии, — сообщил Антон Логинов.

Он добавил, что изначально Москва считала лицензирование административным барьером, теперь же под предлогом обеспечения национальной безопасности власти устанавливают дополнительные ограничения на покупку земли.

Boeing решил отказаться от поставок самолетов в Россию на ближайшие 20 лет, пишет «Коммерсант».

Эксперты сошлись во мнении, что уход с российского рынка замедлит темпы производства компании и вынудит повысить цены для покупателей, так как на долю России приходилось около 10% поставок. Кроме того, вероятнее всего многие западные компании в ближайшие лет 5-7 не будут рассматривать российский рынок в своих прогнозах по поставкам.

Некоторые аналитики указали на то, что авиапром Китая вряд ли в полной мере сможет обеспечить потребности российской авиации, так как страна зависима от западных запчастей и оборудования. Однако при достаточно эффективной коммерческой эксплуатации китайских самолетов они могут постепенно вытеснить зарубежных производителей с рынка Китая, только этот процесс сложный и займет много времени.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Западные государства в ответ на это ввели персональные и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. Многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.