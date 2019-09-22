Как выбрать смартфон?

Для детей это возможность играть в игры, для молодежи хорошая камера, удобство пользования соцсетями и мессенджерами, для старшего поколения понятный и интуитивный интерфейс. Для тех, кто использует смартфон в работе, принципиальны надежность и качество. Для других это статусная вещь, отражающая благосостояние владельца.
Как правило, хороший аппарат, обладающий подобными характеристиками, стоит дорого и это понятно – за качество нужно платить. Но есть производители, позволяющие приобрести стильный, надежный и качественный аппарат по доступным ценам, при этом имея в линейке и статусные модели.
Один из таких производителей представляет смартфоны Huawei (https://www.cifrus.ru/catalog2/1/huawei). Это китайский бренд, завоевывающий все большую часть мирового рынка смартфонов. Познакомиться с модельным рядом (непосредственно Huawei или более известным Honor) можно, на любом сайте, где представлены как самые последние новинки, так уже и состоявшиеся лидеры продаж. Ценовое разнообразие радует – подобрать смартфон по карману труда не составит.
Вернемся к выбору конкретного аппарата. На какие же параметры в первую очередь надо обратить внимание:
Рассмотрим каждый пункт более подробно.
Huawei использует для своих смартфонов систему Android. Хотя в 2019 году компания активно тестирует и планирует вводить новую ОС под названием indepenOS, но пока привычный «зеленый робот» (так выглядит логотип Android) остается самой популярной и распространенной операционкой. Его плюсы — удобный, понятный и легкий в пользовании интерфейс, слаженная работа практически со всеми программами.
В любом смартфоне два типа памяти – встроенная и оперативная. Встроенная — вшитая в телефон, в том числе ее занимает операционная система, предустановленные, рабочие и пользовательские приложения. Старайтесь выбирать как можно больший объем встроенной памяти. Наиболее простые модели идут с объемом 16 ГБ, более продвинутые – 128 ГБ, самые современные – 256 ГБ.
Оперативная – задействуется при загрузке тех же приложений и игр, если ее недостаточно, то ваш телефон будет постоянно «тормозить» и «виснуть», не говоря уже о том, что играть будет просто невозможно. На более простых моделях оперативка обычно начинается от 2 ГБ, на мощных доходит до 12 ГБ и более.
Чтобы расширить возможности для хранения файлов и установки приложений, используют карты памяти. Но не всех моделях это возможно. Как правило, есть ограничение и по объему, если указано, что смартфон совместим с картой объемом до 12 ГБ, то установить карту на 64 ГБ уже не удастся.
Это показатель того как долго будет работать смартфон без подзарядки. На моделях имеющих большую память и рассчитанных на постоянную работу с приложениями, а также с мощной камерой и качественным экраном, аккумулятор должен иметь большую емкость – не менее 4200 мАч.
Для любителей делать качественные снимки значение имеют такие параметры как:
Чем большим разнообразием параметров обладает камера, тем интереснее выйдут снимки и видеозаписи. Некоторые модели имеют несколько камер, как правило, при этом более качественная основная, а дополнительные обладают менее высокими характеристиками.
Самыми важными параметрами являются:
Huawei выпускает смартфоны с большим выбором подобных параметров и подводя итог можно сказать, что выбор покупки дело не такое и сложное, как могло показаться на первый взгляд. Не забудьте, что смартфоны Huawei и Honor помимо всего прочего представляют большой ассортимент цветов корпусов – от классического черного до ультрамодного градиента.
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