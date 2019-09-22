Как выбрать смартфон?

Для детей это возможность играть в игры, для молодежи хорошая камера, удобство пользования соцсетями и мессенджерами, для старшего поколения понятный и интуитивный интерфейс. Для тех, кто использует смартфон в работе, принципиальны надежность и качество. Для других это статусная вещь, отражающая благосостояние владельца.

Выбираем марку

Как правило, хороший аппарат, обладающий подобными характеристиками, стоит дорого и это понятно – за качество нужно платить. Но есть производители, позволяющие приобрести стильный, надежный и качественный аппарат по доступным ценам, при этом имея в линейке и статусные модели.

Один из таких производителей представляет смартфоны Huawei (https://www.cifrus.ru/catalog2/1/huawei). Это китайский бренд, завоевывающий все большую часть мирового рынка смартфонов. Познакомиться с модельным рядом (непосредственно Huawei или более известным Honor) можно, на любом сайте, где представлены как самые последние новинки, так уже и состоявшиеся лидеры продаж. Ценовое разнообразие радует – подобрать смартфон по карману труда не составит.

Вернемся к выбору конкретного аппарата. На какие же параметры в первую очередь надо обратить внимание:

операционная система;

объем оперативной и встроенной памяти;

поддержка карт памяти;

емкость аккумулятора;

качество фотокамеры;

экран.

Рассмотрим каждый пункт более подробно.

Операционная система

Huawei использует для своих смартфонов систему Android. Хотя в 2019 году компания активно тестирует и планирует вводить новую ОС под названием indepenOS, но пока привычный «зеленый робот» (так выглядит логотип Android) остается самой популярной и распространенной операционкой. Его плюсы — удобный, понятный и легкий в пользовании интерфейс, слаженная работа практически со всеми программами.

Объем памяти и карты

В любом смартфоне два типа памяти – встроенная и оперативная. Встроенная — вшитая в телефон, в том числе ее занимает операционная система, предустановленные, рабочие и пользовательские приложения. Старайтесь выбирать как можно больший объем встроенной памяти. Наиболее простые модели идут с объемом 16 ГБ, более продвинутые – 128 ГБ, самые современные – 256 ГБ.

Оперативная – задействуется при загрузке тех же приложений и игр, если ее недостаточно, то ваш телефон будет постоянно «тормозить» и «виснуть», не говоря уже о том, что играть будет просто невозможно. На более простых моделях оперативка обычно начинается от 2 ГБ, на мощных доходит до 12 ГБ и более.

Чтобы расширить возможности для хранения файлов и установки приложений, используют карты памяти. Но не всех моделях это возможно. Как правило, есть ограничение и по объему, если указано, что смартфон совместим с картой объемом до 12 ГБ, то установить карту на 64 ГБ уже не удастся.

Емкость аккумулятора

Это показатель того как долго будет работать смартфон без подзарядки. На моделях имеющих большую память и рассчитанных на постоянную работу с приложениями, а также с мощной камерой и качественным экраном, аккумулятор должен иметь большую емкость – не менее 4200 мАч.

Камера

Для любителей делать качественные снимки значение имеют такие параметры как:

разрешение – измеряется в пикселях, чем выше значение, тем качественнее получатся фотографии или видео;

наличие стабилизации – функция для улучшения съемки в движении – при ходьбе, на бегу, в поездке;

поддержка определенных режимов – например, ночного, панорамного или съемки в HD или HDR и другие.

Чем большим разнообразием параметров обладает камера, тем интереснее выйдут снимки и видеозаписи. Некоторые модели имеют несколько камер, как правило, при этом более качественная основная, а дополнительные обладают менее высокими характеристиками.

Экран

Самыми важными параметрами являются:

диагональ — размер дается в дюймах. Чем больше экран, тем удобнее смотреть на нем фильмы, играть в игры или читать книги. Делать фото или пользоваться приложениями с крупным экраном гораздо проще;

тип экрана – TN самые простые и примитивные, на них останавливаться не будем, SFT (или IPS) распространенные и обладают достаточно хорошими характеристиками, LED (AMOLED) самые лучшие и используются в современных смартфонах;

размер изображения. Чем больше эти величины и чем выше также количество пикселей, тем экран лучше.

Huawei выпускает смартфоны с большим выбором подобных параметров и подводя итог можно сказать, что выбор покупки дело не такое и сложное, как могло показаться на первый взгляд. Не забудьте, что смартфоны Huawei и Honor помимо всего прочего представляют большой ассортимент цветов корпусов – от классического черного до ультрамодного градиента.