В России могут увеличить период выплаты накопительной пенсии

В России могут на полгода увеличить срок дожития, то есть ожидаемый период выплаты для накопительных пенсий. Это предложение содержится в проекте федерального закона «Об ожидаемом периоде выплат накопительной пенсии на 2017 год», подготовленном министерством труда и социального развития.

Как ранее планировали в Минтруде, в соответствии с методикой, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии при ее назначении застрахованным лицам – мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет, на 2020 год должен составить 263 месяца.

Однако, для недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в соответствии с методикой законопроектом предлагается ее повышение на полгода – с 252 до 258 месяцев.

Так, по данным Росстата за 2018 год, численность мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно составила 915 900 и 1 106 849 человек, а ожидаемая продолжительность их предстоящей жизни – 16,56 и 26,28 лет соответственно.

В случае одобрения инициативы его нормы вступят в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, что накопительные пенсии назначаются с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.

Фото: pixabay.com, автор- AlessandraConte