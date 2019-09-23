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В ноябре в Новосибирской области будет создан региональный фонд защиты дольщиков

Под его контроль будут взяты объекты, где застройщик признан банкротом.
  • 23/09/2019, 10:56
В ноябре в Новосибирской области будет создан региональный фонд защиты дольщиков

В Новосибирской области в отношении 64 домов строительство осуществляется с нарушением сроков передачи объекта участнику долевого строительства, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области

В пресс-службе подчеркнули, что в начале ноября на территории Новосибирской области будет создан региональный фонд защиты прав дольщиков. Это некоммерческое объединение.

— Целью создания фонда является – завершение строительства тех домов, которые строились на средства дольщиков. Под контроль будут взяты объекты, где застройщик признан банкротом, завершение строительства будет осуществляться за счет средств федерального и областного бюджетов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2019 года Управление совместно с органами власти разработали порядок по подготовке документов для постановки на государственный кадастровый учет и регистрации прав в отношении  объектов незавершенного строительства на ул. Есенина, 12/1, ул. Зыряновской, ул. Галущака, 15, ул. Кошурникова, ул. Есенина, 65.

В этом году введены в эксплуатацию и поставлены на государственный кадастровый учет долгострои по ул. Залесского, 6 (застройщик ЖСК Залесский) и ул. Беловежской, 16 (застройщик СМУ -3).

Планируется ввод трех долгостроев: ул. Учительская, 9 (ЖСК на Учительской), ул. Галущака, 15 (ЖСК Галущака) и многоквартирный дом на Декабристов (ЖСК д10).

Фото: Юлия Данилова

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