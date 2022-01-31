Как выбрать угловой кухонный гарнитур для маленькой кухни?

Кухонный гарнитур Г-образной формы позволяет использовать каждый сантиметр пространства и задействовать угол комнаты. Угловые кухни для маленькой кухни должны сочетать компактность с вместительностью.

Как подобрать мебель для небольшой комнаты

Угловые кухонные гарнитуры могут вписаться в комнату небольшого размера. Чтобы обустроить пространство грамотно достаточно:

Сделать пространство угла рабочим на обоих ярусах мебельного комплекта, при этом выбрать подходящее решение для его использования, будь то установка раковины, плиты или шкафчиков для хранения;

Заказывать мебель со встраиваемой техникой, чтобы бытовые пространства не загромождали столешницу и полки;

Подбирать угловые модели светлых тонов, чтобы увеличить площадь;

Учитывать нюансы планировки и использовать для дизайна интерьера все возможные поверхности, включая подоконник.

Если стена между рабочей зоной и жилой комнатой не является несущей, можно присоединить кухонные квадратные метры к большой комнате. Популярный вариант при такой перепланировке – разделение помещения гарнитуром с барной стойкой.

У комнат с выходом на балкон есть свое преимущество – в таких случаях дополнительную зону можно утеплить, а балкон или обеденный стол перенести в полученную нишу.

Подходящие модели от производителя «Кухни Беларуси»

Интернет-каталог компании позволит скомпоновать гарнитур для небольшой комнаты, совмещающей при этом функцию столовой. Среди Г-образных мебельных наборов имеются удобные решения в различных стилях:

«Констанция». Модель «Констанция», будто создана для комнат от 6 до 10 квадратных метров. Она укомплектована компактными, но вместительными элементами. Белый верхний ярус дополняется яркими нижними тумбами со встроенной техникой.

«Сити». Светло-серые фасады сделают маленький метраж просторнее, а частичное остекление верхнего яруса сделает интерьер воздушным. При оформлении в подобных оттенках холодильник будет казаться продолжением встроенного гарнитура. Если владельцу захочется сделать яркий акцент, достаточно будет дополнить интерьер шторами или фартуком контрастного цвета.

«Ассоль». Беларусский производитель решил предложить нестандартный вариант для тех, кто избавился от перегородки между комнатами. Зонирование между рабочим кухонным пространством и жилой зоной обеспечивает вместительный отдельный стол. По цветовой гамме он перекликается с фасадами углового гарнитура цвета оливы и натурального дерева. Встроенные мойка, плита, духовой шкаф и вытяжка не отвлекают внимание от дизайна, а вместительные шкафы полностью выполняют возложенную на них функцию хранения.

Г-образные мебельные комплекты вне зависимости от подобранной модели станут рациональным решением для небольших помещений, чей метраж не превышает 9 кв.м.