Как выбрать угловой кухонный гарнитур для маленькой кухни?

Кухонный гарнитур Г-образной формы позволяет использовать каждый сантиметр пространства и задействовать угол комнаты. Угловые кухни для маленькой кухни должны сочетать компактность с вместительностью.
Как подобрать мебель для небольшой комнаты
Угловые кухонные гарнитуры могут вписаться в комнату небольшого размера. Чтобы обустроить пространство грамотно достаточно:
- Сделать пространство угла рабочим на обоих ярусах мебельного комплекта, при этом выбрать подходящее решение для его использования, будь то установка раковины, плиты или шкафчиков для хранения;
- Заказывать мебель со встраиваемой техникой, чтобы бытовые пространства не загромождали столешницу и полки;
- Подбирать угловые модели светлых тонов, чтобы увеличить площадь;
- Учитывать нюансы планировки и использовать для дизайна интерьера все возможные поверхности, включая подоконник.
Если стена между рабочей зоной и жилой комнатой не является несущей, можно присоединить кухонные квадратные метры к большой комнате. Популярный вариант при такой перепланировке – разделение помещения гарнитуром с барной стойкой.
У комнат с выходом на балкон есть свое преимущество – в таких случаях дополнительную зону можно утеплить, а балкон или обеденный стол перенести в полученную нишу.
Подходящие модели от производителя «Кухни Беларуси»
Интернет-каталог компании позволит скомпоновать гарнитур для небольшой комнаты, совмещающей при этом функцию столовой. Среди Г-образных мебельных наборов имеются удобные решения в различных стилях:
- «Констанция». Модель «Констанция», будто создана для комнат от 6 до 10 квадратных метров. Она укомплектована компактными, но вместительными элементами. Белый верхний ярус дополняется яркими нижними тумбами со встроенной техникой.
- «Сити». Светло-серые фасады сделают маленький метраж просторнее, а частичное остекление верхнего яруса сделает интерьер воздушным. При оформлении в подобных оттенках холодильник будет казаться продолжением встроенного гарнитура. Если владельцу захочется сделать яркий акцент, достаточно будет дополнить интерьер шторами или фартуком контрастного цвета.
- «Ассоль». Беларусский производитель решил предложить нестандартный вариант для тех, кто избавился от перегородки между комнатами. Зонирование между рабочим кухонным пространством и жилой зоной обеспечивает вместительный отдельный стол. По цветовой гамме он перекликается с фасадами углового гарнитура цвета оливы и натурального дерева. Встроенные мойка, плита, духовой шкаф и вытяжка не отвлекают внимание от дизайна, а вместительные шкафы полностью выполняют возложенную на них функцию хранения.
Г-образные мебельные комплекты вне зависимости от подобранной модели станут рациональным решением для небольших помещений, чей метраж не превышает 9 кв.м.
Комментировать