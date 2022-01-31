Быстрый доступ в СРО в Новосибирске

В далеком прошлом, а точнее еще в 2008 году, строители обязаны были получить гос. лицензию на осуществление строительно-монтажной деятельности, но с 2010 года в РФ было одобрено саморегулирование в строительной сфере, смысл этого нововведения заключено в выдаче допуска СРО на конкретные виды строительных манипуляций с целью улучшения их качества.

Где действует допуск СРО?

Для компаний с допуском, которые зарабатывают на строительстве, нет ограничения в географии исполнения работ. После оформления допуска в novosibirsk.stroyurist.ru, ваша организация сможет заниматься строительством и оформлять соглашения подряда в любом городе России.

Какие-либо ограничения связанные с географией могут действовать только в процессе оформления допуска — в соответствии с последними поправками, строительная фирма может быть членом лишь той саморегулируемой организации, которая прошла регистрацию в том же субъекте федерации, что и компания.

Для строителей Новосибирска, которые решили работать официально и открыли фирму, бренд «СтройЮрист» предлагает ряд услуг, благодаря которым сроки получения допуска сокращаются втрое, а точнее до 7 дней. Как у опытных специалистов это получается:

Сначала работники/менеджеры проводят консультацию, определяют вашу цель получения строительного допуска СРО.

Затем они предоставляют рекомендации, указывают на ваши ошибки, если они есть. Помогают вам со сбором и оформлением нужных бумаг. В конце, сотрудники чтобы не менять график и не тратить ваше драгоценное время, обязывают курьеров заниматься доставкой ваших документов.

Чтобы получить свидетельство СРО в Новосибирске, позвоните по одному из номеров 8 (800) 700-15-25, +7 (383) 210-60-83, или приходите лично по адресу: ул. Богдана Хмельницкого 82, к2.

Период действия допуска?

Документ о допуске СРО не имеет ограничения по периоду действия. Поэтому, если вы один раз оформите свидетельство, то вы раз и навсегда, забудете о проблемах с легализацией деятельности.

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Кто обязан вступать в СРО

Согласно новому законопроекту, существует определенный список организаций, которые должны иметь допуски. К ним можно отнести:

фирмы, работающие с объектами стоимостью больше 3 миллионов рублей;

строительные компании и индивидуальные предприниматели, которые принимают участие в конкурсах и аукционах;

ИП и организации, которые работают с застройщиками или выполняют опасные задачи на строительных объектах.

Если организация попадает в одну из вышеуказанных категорий, то она должна вступить в СРО. Иначе ее деятельность будет признана незаконной. Помимо этого, у компании появятся серьезные проблемы, невозможно будет найти подряды — клиенты больше доверяют легальным организациям.

Перечень бумаг для получения допуска СРО

Если вы решитесь получить допуск СРО, то вам придется подготовить следующие документы:

Ксерокопии регистрационных бумаг юр. лица (ИП – копия удостоверения личности), ИНН. Ксерокопии учредительной документации. Ксерокопия справок ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Ксерокопия справок о регистрации в некоторых фондах. Удостоверение личности гендиректора фирмы, приказ о его постановке на эту должность. Документы о наличии специального транспорта, оборудования, нужного для выполнения работы. Реквизиты юр. лица или бизнесмена, который управляет фирмой.

Документы, которые потребуются для подтверждения квалификации ваших специалистов:

Дипломы о высшем/среднем профильном образовании. Справки о повышении квалификации, которым не более 5 лет. Аттестационные бумаги. Штатное расписание и иные справки, определяющие должностные обязанности.



Лучше собрать все документы сразу, если не хотите затягивать процесс получения свидетельства СРО.

Преимущества СРО

Свидетельство СРО в Новосибирское — это не только возможность работать легально, но и:

шанс привлечь новых инвесторов и потенциальных клиентов;

способ улучшить репутацию в России и в Европе, т.к этот документ указывают на надежность и профессионализм персонала.

правовая/финансовая защита.

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