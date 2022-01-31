Быстрый доступ в СРО в Новосибирске

В далеком прошлом, а точнее еще в 2008 году, строители обязаны были получить гос. лицензию на осуществление строительно-монтажной деятельности, но с 2010 года в РФ было одобрено саморегулирование в строительной сфере, смысл этого нововведения заключено в выдаче допуска СРО на конкретные виды строительных манипуляций с целью улучшения их качества.
Для компаний с допуском, которые зарабатывают на строительстве, нет ограничения в географии исполнения работ. После оформления допуска в novosibirsk.stroyurist.ru, ваша организация сможет заниматься строительством и оформлять соглашения подряда в любом городе России.
Какие-либо ограничения связанные с географией могут действовать только в процессе оформления допуска — в соответствии с последними поправками, строительная фирма может быть членом лишь той саморегулируемой организации, которая прошла регистрацию в том же субъекте федерации, что и компания.
Для строителей Новосибирска, которые решили работать официально и открыли фирму, бренд «СтройЮрист» предлагает ряд услуг, благодаря которым сроки получения допуска сокращаются втрое, а точнее до 7 дней. Как у опытных специалистов это получается:
Чтобы получить свидетельство СРО в Новосибирске, позвоните по одному из номеров 8 (800) 700-15-25, +7 (383) 210-60-83, или приходите лично по адресу: ул. Богдана Хмельницкого 82, к2.
Документ о допуске СРО не имеет ограничения по периоду действия. Поэтому, если вы один раз оформите свидетельство, то вы раз и навсегда, забудете о проблемах с легализацией деятельности.
На официальном ресурсе размещено много полезной информации. Здесь вы сможете изучить сведения о том, как заказать консультации у опытных специалистов, как узнать стоимость вступления в профильное некоммерческого типа партнерство, заполнить заявление на допуск к работам.
Согласно новому законопроекту, существует определенный список организаций, которые должны иметь допуски. К ним можно отнести:
Если организация попадает в одну из вышеуказанных категорий, то она должна вступить в СРО. Иначе ее деятельность будет признана незаконной. Помимо этого, у компании появятся серьезные проблемы, невозможно будет найти подряды — клиенты больше доверяют легальным организациям.
Если вы решитесь получить допуск СРО, то вам придется подготовить следующие документы:
Документы, которые потребуются для подтверждения квалификации ваших специалистов:
Лучше собрать все документы сразу, если не хотите затягивать процесс получения свидетельства СРО.
Свидетельство СРО в Новосибирское — это не только возможность работать легально, но и:
Если вам нужна помощь с допуском в СРО в Новосибирске, отправляйтесь в самую надежную организацию, которая находится на улице Богдана Хмельницкого 82, к2.
Фото с сайта рекламодателя
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