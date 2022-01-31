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Быстрый доступ в СРО в Новосибирске

  • 31/01/2022, 23:02
Допуск СРО – это обязательный документ, предоставляющей строительной фирме право официально работать и выполнять определенные задачи на рынке.

В далеком прошлом, а точнее еще в 2008 году, строители обязаны были получить гос. лицензию на осуществление строительно-монтажной деятельности, но с 2010 года в РФ было одобрено саморегулирование в строительной сфере, смысл этого нововведения заключено в выдаче допуска СРО на конкретные виды строительных манипуляций с целью улучшения их качества.

Где действует допуск СРО?

Для компаний с допуском, которые зарабатывают на строительстве, нет ограничения в географии исполнения работ. После оформления допуска в novosibirsk.stroyurist.ru, ваша организация сможет заниматься строительством и оформлять соглашения подряда в любом городе России.

Какие-либо ограничения связанные с географией могут действовать только в процессе оформления допуска — в соответствии с последними поправками, строительная фирма может быть членом лишь той саморегулируемой организации, которая прошла регистрацию в том же субъекте федерации, что и компания.

Для строителей Новосибирска, которые решили работать официально и открыли фирму, бренд «СтройЮрист» предлагает ряд услуг, благодаря которым сроки получения допуска сокращаются втрое, а точнее до 7 дней. Как у опытных специалистов это получается:

  1. Сначала работники/менеджеры проводят консультацию, определяют вашу цель получения строительного допуска СРО.
    Затем они предоставляют рекомендации, указывают на ваши ошибки, если они есть. Помогают вам со сбором и оформлением нужных бумаг.
  2. В конце, сотрудники чтобы не менять график и не тратить ваше драгоценное время, обязывают курьеров заниматься доставкой ваших документов.

Чтобы получить свидетельство СРО в Новосибирске, позвоните по одному из номеров 8 (800) 700-15-25, +7 (383) 210-60-83, или приходите лично по адресу: ул. Богдана Хмельницкого 82, к2.

Период действия допуска?

Документ о допуске СРО не имеет ограничения по периоду действия. Поэтому, если вы один раз оформите свидетельство, то вы раз и навсегда, забудете о проблемах с легализацией деятельности.

Почему стоит посетить официальный сайт бренда

На официальном ресурсе размещено много полезной информации. Здесь вы сможете изучить сведения о том, как заказать консультации у опытных специалистов, как узнать стоимость вступления в профильное некоммерческого типа партнерство, заполнить заявление на допуск к работам.

Кто обязан вступать в СРО

Согласно новому законопроекту, существует определенный список организаций, которые должны иметь допуски. К ним можно отнести:

  • фирмы, работающие с объектами стоимостью больше 3 миллионов рублей;
  • строительные компании и индивидуальные предприниматели, которые принимают участие в конкурсах и аукционах;
  • ИП и организации, которые работают с застройщиками или выполняют опасные задачи на строительных объектах.

Если организация попадает в одну из вышеуказанных категорий, то она должна вступить в СРО. Иначе ее деятельность будет признана незаконной. Помимо этого, у компании появятся серьезные проблемы, невозможно будет найти подряды — клиенты больше доверяют легальным организациям.

Перечень бумаг для получения допуска СРО

Если вы решитесь получить допуск СРО, то вам придется подготовить следующие документы:

  1. Ксерокопии регистрационных бумаг юр. лица (ИП – копия удостоверения личности), ИНН.
  2. Ксерокопии учредительной документации.
  3. Ксерокопия справок ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
  4. Ксерокопия справок о регистрации в некоторых фондах.
  5. Удостоверение личности гендиректора фирмы, приказ о его постановке на эту должность.
  6. Документы о наличии специального транспорта, оборудования, нужного для выполнения работы.
  7. Реквизиты юр. лица или бизнесмена, который управляет фирмой.

Документы, которые потребуются для подтверждения квалификации ваших специалистов:

    • Дипломы о высшем/среднем профильном образовании.
    • Справки о повышении квалификации, которым не более 5 лет.
    • Аттестационные бумаги.
    • Штатное расписание и иные справки, определяющие должностные обязанности.

Лучше собрать все документы сразу, если не хотите затягивать процесс получения свидетельства СРО.

Преимущества СРО

Свидетельство СРО в Новосибирское — это не только возможность работать легально, но и:

  • шанс привлечь новых инвесторов и потенциальных клиентов;
  • способ улучшить репутацию в России и в Европе, т.к этот документ указывают на надежность и профессионализм персонала.
  • правовая/финансовая защита.

Если вам нужна помощь с допуском в СРО в Новосибирске, отправляйтесь в самую надежную организацию, которая находится на улице Богдана Хмельницкого 82, к2.

Фото с сайта рекламодателя

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Регионы: Новосибирск

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