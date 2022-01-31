Кетогенная система питания (кето-диета): вся правда о диете с низким содержанием углеводов

Огромное количество современных диет, пестрящих на страницах модных журналов и в интернет — блогах, поражают своим разнообразием. Испробовав многие из них на себе, к сожалению, замечаешь, что эффект от той или иной диеты краткосрочный, и спустя какое-то время лишний вес снова возвращается. Особенность кето-системы питания заключается в том, что у ее приверженцев пропадает необходимость в голодании и употреблении обезжиренных продуктов. Заменив в своем рационе углеводные блюда на жиры и белки, можно без насилия над собой привести себя в форму и поправить здоровье. Однако эта система питания подходит не всем и имеет свои особенности.
В крови каждого человека имеются кетоновые тела. Если организм здоров, то концентрация кетоновых тел в плазме несущественна. При различных заболеваниях и длительных физических нагрузках концентрация кетоновых тел увеличивается. Кетогенная система питания заставляет организм тратить жировые запасы в качестве главного источника питания. В результате глюкоза заменяется кетоновыми телами, и печень в первую очередь расходует доступные сахара, а по их окончанию, расщепляет жир с целью стабилизации уровня сахара в крови.
Впервые диета, способная изменять концентрацию кетоновых тел, была использована в 1921 году в качестве лечебной системы питания при эпилепсии у детей. И лишь в 1970-х годах на кето-диету стали смотреть, как на вариант для снижения веса. Известно, что большинство диет основаны на активном потреблении углеводов. При таких диетах углеводы, попадая в кровь с пищей, расщепляются в глюкозу, питающую организм и головной мозг. На кето-системе потребление углеводов существенно снижено, в результате чего печень активно потребляет жир и преобразует его в кетоновые тела, питающие мозг вместо глюкозы. Активные физические нагрузки позволяют использовать жиры в качестве главного источника энергии уже через 3-4 дня, а при пассивных нагрузках через 7-10 дней.
Питаясь по кетогенной системе необходимо выполнять несколько условий:
Резкий переход на кето-диету может спровоцировать угнетение настроения и стресс, поэтому вероятны срывы и возвращение в привычному питанию. Чтобы этого избежать, рекомендуется периодически устраивать углеводные нагрузки с потреблением углеводных продуктов. Периодичность таких отступлений не должна превышать одного раза в неделю.
В зависимости от преследуемых целей, то есть от того, для чего вы переходите на систему кетогенного питания, все диеты подразделяются на несколько типов:
Выбирается для снижения массы тела и нормализации уровня сахара в крови. Пищевой рацион при такой диете составляют: 75% жиры, 20% белки 5% углеводы.
В дни повышенных нагрузок и занятий спортом нужно увеличить количество потребления углеводов за счёт жиров. В остальные дни нужно соблюдать стандартное кето-питание.
Для пожилых людей, а также спортсменов, занимающихся тяжёлыми видами спорта, где важно наращивание мышечной массы, количество белков в общем рационе необходимо увеличить до 30-35%, оставив процент углеводов на том же уровне.
Принцип этого питания по соотношению белков, жиров и углеводов не отличается от стандартной кето-диеты, однако все жиры и белки животного происхождения необходимо заменить на растительную пищу.
Также существуют особые варианты кето-питания, разработанные для профессиональных спортсменов. Для данной категории целесообразно чередовать диету с пониженных содержанием углеводов с углеводными загрузками.
Благодаря активному расщеплению запасов жира в организме, низкоуглеводная диета приводит к следующим результатам:
Как и любая диета, ограничивающая потребление какого-либо вида продуктов, кетогенная система подходит не всем. Учитывая активную роль печени в расщеплении жиров, логично сделать вывод, что людям с заболеваниями этого органа диета противопоказана. К другим недостаткам кетогенного питания можно отнести:
Кроме того, переход на кетогенную систему может привести к авитаминозу и навредить ослабленному организму.
Поскольку основу кето-питания составляют продукты, богатые жирами и белками, смело можно включать в ежедневный рацион:
Категорически запрещается употреблять: крупы, ягоды, фрукты, сахар в любом виде, выпечку, крахмал, фаст-фуд.
Важно помнить, что кето-диета, несмотря на ее плюсы, способна изменить привычный баланс белков, жиров и углеводов в организме. Имея огромное количество положительных отзывов, эта система питания также имеет и свои противопоказания. Поэтому перед тем, как принять важное решение и попробовать ввести свой организм в состояние кетоза, обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом и изучите все минусы и возможные последствия для организма.
Фото с сайта pixabay.com
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