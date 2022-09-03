Как выбрать хорошие двери

Магазин дверей «Оптим-Юг» предлагает дверные полотна для помещений различного назначения. В ассортименте представлены конструкции, предназначенные для складских комплексов и жилых пространств. В продаже представлены межкомнатные и входные двери.

Критерии выбора дверей

При выборе дверей необходимо учитывать назначение помещения, для которого они предназначаются. Среди основных критериев отметим:

материал изготовления;

дизайн;

надежность фурнитурных элементов;

способ открывания;

стоимость.

Входные дверные полотна обязательно должны быть надежными. Приоритет отдается металлическим конструкциям, они самые прочные. Есть варианты с усиленными петлями, их отличает повышенная стойкость к взлому.

Что касается межкомнатных дверей, то ассортимент настолько большой, что не растеряться сложно. Ориентироваться нужно на особенности интерьера, для которого они предназначаются. В хай-тек стилистике отлично будут смотреться двери со стеклянными вставками. В классическом интерьере – деревянные.

Важно не ошибиться с размерами, обязательно замеряйте проем перед покупкой дверей.

Проследите, чтобы все двери в доме обладали идентичным дизайном и гармонировали с общей стилистикой интерьера. Дверной комплект должен быть наделен определенными характеристиками.

Что касается стоимости, то в продаже можно отыскать и бюджетные, и элитные модели. Все зависит от финансовых возможностей.

Для помещений с высокой проходимостью нужно выбирать надежные двери, выдерживающие большие эксплуатационные нагрузки. Это относится и к полотнам, устанавливаемых в помещениях, где есть маленькие дети с домашними животными (поверхности должны быть устойчивыми к царапинам).

Двери для разных помещений

Двери, предназначенные для установки в ванной комнате, должны быть влагостойкими, предусматривать наличие замка или щеколды.

Полотна для гостиной должны пропускать большое количество света, при открывании не мешать проходу и не заслонять предметы обстановки.

Конструкции, предназначенные для спальни обеспечивать хорошую свето- и звукоизоляцию, способствовать созданию уютной обстановки, оснащаться замком.

Двери для кухни препятствовать распространению запахов, быть простыми в уходе, отличаться влагостойкостью.

Что касается дверных конструкций для детской, то к ним тоже предъявляется ряд требований. Главные из них заключаются в безопасности и хорошей звукоизоляции. В детской нужно устанавливать двери, выполненные из экологичных материалов.

Минимум требований предъявляется к полотнам, монтируемым в гардеробах и кладовках. Их главное предназначение – нормальное открытие и закрытие.

В гардеробах нередко устанавливают раздвижные двери.

Какой должна быть отделка

Производителями предлагаются различные варианты:

шпонированные;

из массива;

эмалевые;

облицованные экошпоном.

Конструкции из массива считаются самыми дорогостоящими. Они респектабельно смотрятся, украшают своим видом помещения. Если нужен более бюджетный вариант, обратите внимание на шпонированные двери. Демократичная цена в них сочетается с отличным качеством, надежностью и экологичностью. Такие полотна устойчивы к перепадам температур.

Изделия, облицованные экошпоном, также экологичны. Они славятся своей влагостойкостью, не боятся перепадов температур, контактов с ультрафиолетом. Экошпон смотрится гораздо привлекательнее нежели ПВХ, имитирует древесину ценных пород. Материал представляет собой плотную полимерную мембрану, обеспечивающую высокую прочность в сочетании с хорошей звукоизоляцией.

Покрытие из эмали эстетично смотрится, его отличает разнообразие фактур и оттенков. Влагостойкие качества у таких дверей тоже хорошие.

По типу конструкции дверные полотна бывают каркасными, погонажными, царговыми и филенчатыми. Для жилых зданий больше подходит каркасный вариант.

По способу открывания дверные конструкции подразделяют на распашные, раздвижные и складные. Наибольшим спросом пользуются распашные модели. Если есть потребность в экономии пространства, стоит выбрать раздвижное полотно.

Для малогабаритных помещений рекомендуется выбирать полотна светлого цвета со стеклянными вставками, они помогут добиться визуального раздвижения пространственных границ.

Выбирайте удобные в использовании и простые в уходе двери. Отдавайте предпочтение долговечным конструкциям, выпущенным проверенными производителями, обращайте внимание на светопропускающие способности, влагостойкие и звукоизоляционные свойства.