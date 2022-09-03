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Какой запах отпугивает клещей, как защитить участок от клещей

  • 03/09/2022, 07:12
Как защитить участок от клещей
Наличие огорода, дачного участка, фруктовых и декоративных садов и других земельных наделов заставляет человека в весенне-осенний период совершать гораздо больше вылазок на природу как с целью выращивания урожая, так и просто для отдыха. С апреля по октябрь во время таких вылазок велик риск встречи с опасным и вредоносным насекомым — кровососущим клещом, при укусе которого человеку могут передаваться возбудители различных заболеваний.

Особо опасными и вредоносными из них являются энцефалит, боррелиоз и прочие инфекции, характеризующиеся сложным течением и в отдельных случаях завершающиеся летальным исходом.

Обезопасить себя от встречи с опасным вредителем поможет профессиональная акарицидная обработка участка, ее можно заказать в компании https://cleacom.ru/. Дезинсекию рекомендуется проводить как минимум дважды за сезон — в пик весенней (май-июнь) и осенней (август-сентябрь) активности клещей. Помимо дезинсекции участка рекомендуется применять дополнительные меры профилактики, например, отпугнуть клещей с территории, используя неприятные для них запахи, и навести порядок на участке, сведя к минимуму количество мест, которые облюбовывают клещи для укрытия, жизни и размножения.

Какие запахи отпугивают клещей?

Как и многие другие насекомые, клещи плохо воспринимают резкие и неприятные запахи, стараясь держаться от них как можно дальше. Эту особенность можно использовать, чтобы отвадить кровососов от своего участка, для чего на участке, а еще лучше по всему его периметру, высаживаются растения, которые вызывают неприязнь у насекомых.

К таким растениям можно отнести:

  • Полынь. Резкий запах этой травы неприятен для клещей. Кроме того, полынь лучше всего растет на открытых солнечных участках, которые также не по вкусу вредителям.
  • Багульник. Растение особо ценно при наличии пчелиных пасек, поскольку его запах отпугивает клещей варроа.
  • Ромашка лекарственная. Заросли ромашки по периметру участка не только украсят его, но и отвадят клещей.
  • Мята. Свежий аромат мяты приятен для человека, но не для насекомых. Посадив это растение на участке, вы получите не только ароматную добавку к чаю, выпечке и различным блюдам, но и отпугнете клещей.
  • Пижма. Обладая резким камфорным ароматом, пижма отличается также и отличными антисептическими свойствами, что обеспечивает этому растению максимальную полезность.
  • Герань, высаженная в вазоны и отправленная на свежий воздух на время теплого периода.
  • Бархатцы. Красивые цветы имеют достаточно специфический запах, который хорошо справляется с задачей отпугивания клещей.

Помимо рассаживания растений можно использовать опрыскивание деревьев, кустов, почвы и газонов водой, в которую добавлены эфирные масла эвкалипта, кедра, герани, лаванды, лимона, чайного дерева.

Уход за участком, как профилактика от появления клещей

Помимо отпугивания запахами, следует позаботиться о том, чтобы сделать участок максимально некомфортным для жизни клещей. Для этого необходимо придерживаться достаточно простых рекомендаций:

  • Регулярная стрижка газонов.
  • Обустройство дорожек из брусчатки и щебня.
  • Уборка опавших листьев с последующим сжиганием или закапыванием образовавшейся кучи.
  • Температурный режим. Клещи любят теплые, влажные и темные места, а вот прямые солнечные лучи им не слишком по вкусу.
  • Обработка домашних питомцев специальными акарицидными спреями и каплями.
  • Выкладка слоя гравия или опилок по периметру участка.
  • Дератизация участка от грызунов, являющихся переносчиками клещей.
  • Отваживание бродячих животных с территории.

Используя меры профилактики, вы можете не допустить насекомых на свой участок, но если клещи все-таки были замечены, то это служит сигналом для немедленного обращения в СЭС для проведения обработки. Помните, что клещи невероятно плодовиты и опасны, а экономия средств на борьбу с ними является экономией на собственном здоровье!

Фото предоставлено рекламодателем.

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