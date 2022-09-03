Какой запах отпугивает клещей, как защитить участок от клещей

Особо опасными и вредоносными из них являются энцефалит, боррелиоз и прочие инфекции, характеризующиеся сложным течением и в отдельных случаях завершающиеся летальным исходом.

Обезопасить себя от встречи с опасным вредителем поможет профессиональная акарицидная обработка участка, ее можно заказать в компании https://cleacom.ru/. Дезинсекию рекомендуется проводить как минимум дважды за сезон — в пик весенней (май-июнь) и осенней (август-сентябрь) активности клещей. Помимо дезинсекции участка рекомендуется применять дополнительные меры профилактики, например, отпугнуть клещей с территории, используя неприятные для них запахи, и навести порядок на участке, сведя к минимуму количество мест, которые облюбовывают клещи для укрытия, жизни и размножения.

Какие запахи отпугивают клещей?

Как и многие другие насекомые, клещи плохо воспринимают резкие и неприятные запахи, стараясь держаться от них как можно дальше. Эту особенность можно использовать, чтобы отвадить кровососов от своего участка, для чего на участке, а еще лучше по всему его периметру, высаживаются растения, которые вызывают неприязнь у насекомых.

К таким растениям можно отнести:

Полынь. Резкий запах этой травы неприятен для клещей. Кроме того, полынь лучше всего растет на открытых солнечных участках, которые также не по вкусу вредителям.

Багульник. Растение особо ценно при наличии пчелиных пасек, поскольку его запах отпугивает клещей варроа.

Ромашка лекарственная. Заросли ромашки по периметру участка не только украсят его, но и отвадят клещей.

Мята. Свежий аромат мяты приятен для человека, но не для насекомых. Посадив это растение на участке, вы получите не только ароматную добавку к чаю, выпечке и различным блюдам, но и отпугнете клещей.

Пижма. Обладая резким камфорным ароматом, пижма отличается также и отличными антисептическими свойствами, что обеспечивает этому растению максимальную полезность.

Герань, высаженная в вазоны и отправленная на свежий воздух на время теплого периода.

Бархатцы. Красивые цветы имеют достаточно специфический запах, который хорошо справляется с задачей отпугивания клещей.

Помимо рассаживания растений можно использовать опрыскивание деревьев, кустов, почвы и газонов водой, в которую добавлены эфирные масла эвкалипта, кедра, герани, лаванды, лимона, чайного дерева.

Уход за участком, как профилактика от появления клещей

Помимо отпугивания запахами, следует позаботиться о том, чтобы сделать участок максимально некомфортным для жизни клещей. Для этого необходимо придерживаться достаточно простых рекомендаций:

Регулярная стрижка газонов.

Обустройство дорожек из брусчатки и щебня.

Уборка опавших листьев с последующим сжиганием или закапыванием образовавшейся кучи.

Температурный режим. Клещи любят теплые, влажные и темные места, а вот прямые солнечные лучи им не слишком по вкусу.

Обработка домашних питомцев специальными акарицидными спреями и каплями.

Выкладка слоя гравия или опилок по периметру участка.

Дератизация участка от грызунов, являющихся переносчиками клещей.

Отваживание бродячих животных с территории.

Используя меры профилактики, вы можете не допустить насекомых на свой участок, но если клещи все-таки были замечены, то это служит сигналом для немедленного обращения в СЭС для проведения обработки. Помните, что клещи невероятно плодовиты и опасны, а экономия средств на борьбу с ними является экономией на собственном здоровье!