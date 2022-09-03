Какой запах отпугивает клещей, как защитить участок от клещей

Особо опасными и вредоносными из них являются энцефалит, боррелиоз и прочие инфекции, характеризующиеся сложным течением и в отдельных случаях завершающиеся летальным исходом.
Обезопасить себя от встречи с опасным вредителем поможет профессиональная акарицидная обработка участка, ее можно заказать в компании https://cleacom.ru/. Дезинсекию рекомендуется проводить как минимум дважды за сезон — в пик весенней (май-июнь) и осенней (август-сентябрь) активности клещей. Помимо дезинсекции участка рекомендуется применять дополнительные меры профилактики, например, отпугнуть клещей с территории, используя неприятные для них запахи, и навести порядок на участке, сведя к минимуму количество мест, которые облюбовывают клещи для укрытия, жизни и размножения.
Как и многие другие насекомые, клещи плохо воспринимают резкие и неприятные запахи, стараясь держаться от них как можно дальше. Эту особенность можно использовать, чтобы отвадить кровососов от своего участка, для чего на участке, а еще лучше по всему его периметру, высаживаются растения, которые вызывают неприязнь у насекомых.
К таким растениям можно отнести:
Помимо рассаживания растений можно использовать опрыскивание деревьев, кустов, почвы и газонов водой, в которую добавлены эфирные масла эвкалипта, кедра, герани, лаванды, лимона, чайного дерева.
Помимо отпугивания запахами, следует позаботиться о том, чтобы сделать участок максимально некомфортным для жизни клещей. Для этого необходимо придерживаться достаточно простых рекомендаций:
Используя меры профилактики, вы можете не допустить насекомых на свой участок, но если клещи все-таки были замечены, то это служит сигналом для немедленного обращения в СЭС для проведения обработки. Помните, что клещи невероятно плодовиты и опасны, а экономия средств на борьбу с ними является экономией на собственном здоровье!
Фото предоставлено рекламодателем.
Реклама. Рекламодатель ИП Семенов О.Ю.
Рубрики :
Регионы: Регион не задан
Теги : Теги не заданы