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В суд поступило дело о нелегальной добыче песка на 96 млн рублей

  • 03/09/2022, 11:07
отмывание денег
Предприниматель также обвиняется в отмывании полученных от его продажи денег.

В Искитимский районный суд поступило уголовное дело в отношении директора и учредителя ООО «ЭТС-СК» Никиты Стоцкого. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ (кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере) и п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ –(легализация (отмывание) денежных средств).

Органами предварительного следствия Стоцкий обвиняется в том, что не имея лицензии на право пользования недрами, принадлежащими Российской Федерации, т.е. общераспространенным полезным ископаемым – песком, с помощью специальной техники тайно изъял и обратил в свою пользу песок, причинив государству материальный ущерб на общую сумму 96 млн рублей, говорится в материалах суда.

Кроме того, по версии следствия, Никита Стоцкий с целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения им указанного выше преступления, совершил финансовые операции через расчетные счета, где произошло их смешение с однородными правомерно приобретенными денежными средствами, поступающими на счета из иных источников, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, с использованием своего служебного положения как директора ООО.

новости Новосибирска

За незаконную добычу песка — уголовное дело

Напомним, факт незаконной добычи песка выявила Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура. Об этом стало известно в марте 2022 года. В результате незаконных действий хозяйствующими субъектами изъято песка общим объемом свыше 274 тыс. кубических метров, чем государству причинен материальный ущерб на сумму более 96 млн рублей, отмечалось в сообщении ведомства.

В 2021 года в среднем по стране рост цен на песок составил 13-15%. В 5 субъектах федерации, в том числе в Иркутской области, был зафиксирован кратный рост. Эксперты объясняли этот скачок коррекцией цены в этих регионах до среднероссийского уровня — 550- 580 за кубометр, тогда как начальная цена была 160-250 рублей за кубометр.

 

Ранее редакция приводила мнение участников рынка о том хватит  ли песка и щебня на ремонты 2022 года. 

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : отмывание денег Добыча песка


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