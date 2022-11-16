Как выбрать хорошие обои

Критерии выбора хороших обоев

Выбрать хорошие покрытия для стен непросто, по ссылке представлен большой ассортимент, среди которого выделяются обои Loymina. Их главное преимущество – превосходное качество. Это покрытия премиум-класса, изготовленные при помощи высокотехнологичного оборудования. Они устойчивы к выгоранию на солнце, долгое время сохраняют эстетичный вид.

При выборе обоев нужно учитывать следующие параметры помещения:

назначение;

площадь;

степень освещенности.

Для помещений с высоким уровнем влажности, таких как ванна с кухней, рекомендуется выбирать виниловые и флизелиновые покрытия. Они не боятся влажной уборки. Бумажные обои на кухне и в санузле лучше не клеить, подобные покрытия недолговечны. Для спален и гостиных подходят текстильные, виниловые, флизелиновые разновидности с разнообразными узорами, тиснением.

На этапе выбора нужно принимать во внимание тот факт, что освещение торгового зала отличается от освещения жилой комнаты. Обои на стене могут смотреться не так, как это было в магазине. Для помещений, которые освещаются слабо, желательно выбирать покрытия светлого цвета, иначе обстановка будет казаться мрачной.

Изучить ассортимент можно и в домашних условиях, здесь представлены обои Andrea Rossi, которые украсят своим видом любое помещение. Продукция известной европейской фабрики имеет немало положительных отзывов. При изготовлении обоев Andrea Rossi применяются экологичное сырье, поэтому они не выделяют токсичных веществ в окружающую среду. Производитель использует только натуральные красители. Обои данного бренда можно клеить даже в детских комнатах. Есть влагостойкие варианты, идеально подходящие для прихожих, санузлов, кухонных зон.

Обои всегда нужно покупать с запасом, такой подход считается самым разумным. Если часть материала окажется испорчена, в магазине может не оказаться нужной расцветки, в особенности, если с момента приобретения пройдет большое количество времени.

В обязательном порядке нужно изучить маркировку и информацию, нанесенную на каждый из рулонов. При наличии каких-то сомнений, проконсультируйтесь с продавцом, чтобы потом не пришлось переделывать ремонт.

К качественным обоям прилагается памятка по уходу за ними, содержащая важную информацию.

Всегда нужно сохранять этикетку, она потребуется, если возникнет необходимость возврата бракованного рулона – это можно сделать в течение 3 недель с момента приобретения.

Подбор обоев в соответствии с интерьерными особенностями

При подборе обоев необходимо учитывать особенности конкретного интерьера. Если комната малогабаритная, избегайте покрытий с крупными принтами.

Первые бумажные обои начали использовать в Китае во втором веке нашей эры. С тех пор покрытия значительно усовершенствовали, сделали их более долговечными.

В РФ производство текстильных обоев стартовало в восемнадцатом столетии, первая фабрика начала свою работу в Санкт-Петербурге. Такую отделку стен изначально использовали в домах богатых аристократов. Сегодня обои доступны всем, они представляют собой практичный и удобный отделочный материал. С их помощью можно притворять в жизнь различные дизайнерские задумки.

Обои в качестве стеновой отделки применяются в интерьерах, выдержанных в различных стилях, классических и современных. Если интересуют качественные покрытия, тут они представлены в большом количестве, особого внимания заслуживают обои Milassa. Такая отделка не утрачивает своей привлекательности с течением времени. Известный российский бренд предлагает отделочные материалы высокого качества. Обои данного производителя являются дышащими, не боятся перепадов влажности, не дают усадки и прекрасно противостоят загрязнениям. Они не подвержены истиранию, их даже окрашивать можно.

Отечественные и импортные фабрики выпускают покрытия в различных расцветках. Самый взыскательный покупатель сможет найти тот самый идеальный вариант.

При выборе всегда нужно принимать во внимание особенности стиля, в котором оформлен интерьер конкретного помещения. Для хай-тека больше подходят неброские расцветки, например, сырые. В роскошном барокко следует использовать обои с позолотой. Для прованского дизайна выбирают покрытия с цветочными узорами.

На этапе выбора необходимо смотреть не только на расцветку, но и на материал изготовления, количество слоев. Отдавать предпочтение практичным покрытиям, рассчитанным на многолетнюю эксплуатацию. Презентабельная отделка стен придает интерьерам респектабельный вид.