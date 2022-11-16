Две ключевые боли бизнеса: налоговые риски и ситуация в логистике

— Нас всех беспокоят проблемы, которые сегодня сформировались в экономике. В топ головных болей для бизнеса сегодня входят сложности с логистикой и налоги. Наши эксперты с передовой расскажут о том, что происходит на рынке, — сообщил, открывая ноябрьское заседание VIP-club, его президент Алексей Потапов.

Учредитель и управляющий компаний «Трансиб» и «Трансиб Групп» Андрей Пуненко рассказал о том, что сроки доставки грузов из Китая удлинились на всех логистических маршрутах.

— Одна из причин — рост товарооборота между РФ и КНР на 33-35% по сравнению с 2021 годом. При этом наша инфраструктура не справляется с таким объемом, а наша таможня оказалась не готова к обработке такого объема деклараций. Из-за частичной мобилизации сотрудников портов на Дальнем Востоке, у нас возник дефицит с рабочими руками, а также с фитинговыми платформами, на которых контейнеры после растаможки вывозились в Россию, — перечисляет Андрей Пуненко. — Все это привело к увеличению срока поставок до 60-90 дней, а также к росту цен на грузоперевозки.

При этом эксперт отметил, что на всех уровнях власти идет работа по урегулированию ситуации с морскими и железнодорожными перевозками. По его оценке, она стабилизируется к концу февраля 2023 года, когда пройдет предновогодний ажиотаж в России и Китае. С автоперевозками прогнозы делать сложнее, так как в КНР наблюдается очередной подъем заболеваемости коронавирусом, что может привести к введению карантина и приостановке деятельности как предприятий, так и китайской таможни.

— Если говорить про цифры, то сегодня доставка 20-футового контейнера из Владивостока или Находки в среднем стоит 5 тысяч долларов плюс 130-150 тысяч рублей поездом до Новосибирска, и займет все это до 90 дней. Если этот же груз отправлять по железной дороге, то получится быстрее — 2 месяца, но дороже — на 15-20%. Если доставка автомобилем через погранпереход, то 45-50 дней и на 25-30% дороже, чем морем. Поэтому сейчас каждый крутится, как может, кому что важнее: экономия в деньгах или во времени, — констатировал эксперт.

Член президентского совета НП ИПС России, член общественного совета при Минфине Новосибирской области, член общественного совета при УФНС по Новосибирской области, руководитель ЧОУ ДПО «Учебный центр технико-экономических знаний» Константин Един рекомендовал руководителям и собственникам компаний не играть с государством в налоговые игры, так как бизнес в таких играх заведомо выступает как более слабая сторона.

— Наши визави в налоговых органах — очень серьезные профессионалы. ФНС сегодня одна из самых оснащенных с точки зрения цифровизации структур в России. Не нужно к налоговикам относиться с пренебрежением, мол, мы их обманем. Это бесполезно — у нас слишком разные весовые категории, — предупредил эксперт. — Сегодня специалисты налоговой инспекции используют в своей работе более 20 автоматизированных систем контроля, при том что на слуху у бизнеса всего пара из них. Кроме того, в ФНС идет активная борьба с коррупцией. Попробуйте неофициальным путем решить любой вопрос с налоговой — не получится.

При этом Константин Един добавляет, что никогда не нужно сразу «поднимать лапки».

— Нужно защищать свои интересы. Инспекторы — тоже люди, которые могут ошибаться и ошибаются. Эти ошибки дают нам право оспаривать их решения, — пояснил он. — С другой стороны, в отношениях с налоговой инспекцией всегда лучше ничья, чем выигрыш. А еще лучше — безразличие. Когда вы неинтересны ФНС и вы ее не замечаете — это супер.

Впрочем, судя по выступлению членов Клуба, новосибирский бизнес все-таки настроен оптимистично и продолжает развиваться. Директор и совладелец сети салонов премиальной оптики «Тамара» Татьяна Проскурина представила новинку — оправы под собственным брендом TAMARA. В капсульную коллекцию вошли оправы в четырех цветовых вариантах, линзы, чехлы и полезные аксессуары по уходу за ними.

Компания начала сотрудничать с российскими производителями оправ, которые уже известны во многих странах мира. Первым в коллаборации поучаствовал модный оптический бренд EYEREPUBLIC.

— Как говорится, не было бы счастья да несчастье помогло. В 2022 году мы смогли выйти на новых интересных партнеров. Например, красноярский бренд Brevno (Создан предпринимателем Федором Смирновым. — Ред.). Они будут производить оправы по нашему заказу.

Мы очень горды, что именно в Новосибирске рождаются новые отечественные бренды. Уже сегодня идеальные, стильные и невероятно удобные очки TAMARA покоряют Новосибирск! — отметила Татьяна Проскурина.

Эксперт по сбалансированному питанию и здоровому образу жизни, ведущая кулинарных мастер-классов по приготовлению вкусной и полезной еды, организатор проекта «Марафон стройности» Елена Гриб рассказала о росте интереса общества к ЗОЖ.

— Большинство людей до определенного времени не думают о качестве своего питания. Это нормально. Но приходит момент, когда человек начинает задумываться: что сделать, чтобы мне стало лучше, чтобы было больше энергии. И тогда он начинает от чего-то отказываться, корректировать свой рацион, — комментирует эксперт. — Лично я считаю, что наш внешний вид и самочувствие — не от переедания, а от недоедания. Мы что-то недодаем организму, и это сказывается на нашем внешнем виде и самочувствии.

Чтобы не быть голословной, в начале мероприятия Елена Гриб провела дегустацию десертов, приготовленных по всем требованиям ЗОЖ — исключительно вкусно и полезно.

Полученное обилие информации участники Клуба с удовольствием обсудили за обедом, виртуозно приготовленным поварами ресторанного пространства МЁD.

Находясь всегда в поиске информации, ежедневно отделяя зерна от плевел, фейки от истины, спасая добро от темных сил, мы стремимся наполнить свою жизнь чем-то важным, полезным и созидательным. Именно такие встречи единомышленников помогают нам понять момент истины. Наполнив себя энергией, хочется тут же поделиться ей, зная, что в изменчивом мире у тебя есть много точек опоры — рядом люди, которые тебя понимают и ценят, которые созвучны и «звучат» так же, как и ты. Это и есть Клуб .

Общественное объединение VIP-club благодарит

Марию Громову(«Кофе Радости»), Евгения Дюкова («Чайный клуб ЧаЖень»), Елену Гриб — за организацию дегустаций. Ирину Мирошникову («Ресторан МЁD») — за ресторанное мастерство. Юлию Данилову и Татьяну Краснову (Infopro54), Анну Мартынову («ДК- Новосибирск») — за освещение деятельности Клуба.

За фирменные подарки и партнерство — «Кондитерскую семьи Воробец», МСЦ «Наедине», «Стоматологические клиники Зубаревой», «Кофе Радости», салоны премиальной оптики «Тамара», Юлию Кузову (НОВАТ) и ансамбль «Музыка для нас».