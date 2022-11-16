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Две ключевые боли бизнеса: налоговые риски и ситуация в логистике

  • 16/11/2022, 16:00
новости бизнеса
На ноябрьском заседании VIP-club его участники обсудили, что происходит на рынке грузоперевозок и почему не стоит играть с государством в налоговые игры.

— Нас всех беспокоят проблемы, которые сегодня сформировались в экономике. В топ головных болей для бизнеса сегодня входят сложности с логистикой и налоги. Наши эксперты с передовой расскажут о том, что происходит на рынке, — сообщил, открывая ноябрьское заседание VIP-club, его президент Алексей Потапов.

Учредитель и управляющий компаний «Трансиб» и «Трансиб Групп» Андрей Пуненко рассказал о том, что сроки доставки грузов из Китая удлинились на всех логистических маршрутах.

новости бизнеса

Алексей и Елена Потаповы, основатели VIP-club

— Одна из причин — рост товарооборота между РФ и КНР на 33-35% по сравнению с 2021 годом. При этом наша инфраструктура не справляется с таким объемом, а наша таможня оказалась не готова к обработке такого объема деклараций. Из-за частичной мобилизации сотрудников портов на Дальнем Востоке, у нас возник дефицит с рабочими руками, а также с фитинговыми платформами, на которых контейнеры после растаможки вывозились в Россию, — перечисляет Андрей Пуненко. — Все это привело к увеличению срока поставок до 60-90 дней, а также к росту цен на грузоперевозки.

новости бизнеса

Андрей Пуненко, учредитель и управляющий компаний «Трансиб» и «Трансиб Групп»

При этом эксперт отметил, что на всех уровнях власти идет работа по урегулированию ситуации с морскими и железнодорожными перевозками. По его оценке, она стабилизируется к концу февраля 2023 года, когда пройдет предновогодний ажиотаж в России и Китае. С автоперевозками прогнозы делать сложнее, так как в КНР наблюдается очередной подъем заболеваемости коронавирусом, что может привести к введению карантина и приостановке деятельности как предприятий, так и китайской таможни.

— Если говорить про цифры, то сегодня доставка 20-футового контейнера из Владивостока или Находки в среднем стоит 5 тысяч долларов плюс 130-150 тысяч рублей поездом до Новосибирска, и займет все это до 90 дней. Если этот же груз отправлять по железной дороге, то получится быстрее — 2 месяца, но дороже — на 15-20%. Если доставка автомобилем через погранпереход, то 45-50 дней и на 25-30% дороже, чем морем. Поэтому сейчас каждый крутится, как может, кому что важнее: экономия в деньгах или во времени, — констатировал эксперт.

новости бизнеса

Константин Един, член президентского совета НП ИПС России, член общественного совета при Минфине НСО, член общественного совета при УФНС по НСО, руководитель ЧОУ ДПО «Учебный центр технико-экономических знаний»

Член президентского совета НП ИПС России, член общественного совета при Минфине Новосибирской области, член общественного совета при УФНС по Новосибирской области, руководитель ЧОУ ДПО «Учебный центр технико-экономических знаний» Константин Един рекомендовал руководителям и собственникам компаний не играть с государством в налоговые игры, так как бизнес в таких играх заведомо выступает как более слабая сторона.

— Наши визави в налоговых органах — очень серьезные профессионалы. ФНС сегодня одна из самых оснащенных с точки зрения цифровизации структур в России. Не нужно к налоговикам относиться с пренебрежением, мол, мы их обманем. Это бесполезно — у нас слишком разные весовые категории, — предупредил эксперт. — Сегодня специалисты налоговой инспекции используют в своей работе более 20 автоматизированных систем контроля, при том что на слуху у бизнеса всего пара из них. Кроме того, в ФНС идет активная борьба с коррупцией. Попробуйте неофициальным путем решить любой вопрос с налоговой — не получится.

При этом Константин Един добавляет, что никогда не нужно сразу «поднимать лапки».

— Нужно защищать свои интересы. Инспекторы — тоже люди, которые могут ошибаться и ошибаются. Эти ошибки дают нам право оспаривать их решения, — пояснил он. — С другой стороны, в отношениях с налоговой инспекцией всегда лучше ничья, чем выигрыш. А еще лучше — безразличие. Когда вы неинтересны ФНС и вы ее не замечаете — это супер.

новости бизнеса

Татьяна Проскурина, директор и совладелец сети салонов премиальной оптики «Тамара»

Впрочем, судя по выступлению членов Клуба, новосибирский бизнес все-таки настроен оптимистично и продолжает развиваться. Директор и совладелец сети салонов премиальной оптики «Тамара» Татьяна Проскурина представила новинку — оправы под собственным брендом TAMARA. В капсульную коллекцию вошли оправы в четырех цветовых вариантах, линзы, чехлы и полезные аксессуары по уходу за ними.

Компания начала сотрудничать с российскими производителями оправ, которые уже известны во многих странах мира. Первым в коллаборации поучаствовал модный оптический бренд  EYEREPUBLIC.

— Как говорится, не было бы счастья да несчастье помогло. В 2022 году мы смогли выйти на новых интересных партнеров. Например, красноярский бренд Brevno (Создан предпринимателем Федором Смирновым. — Ред.). Они будут производить оправы по нашему заказу.
Мы очень горды, что именно в Новосибирске рождаются новые отечественные бренды. Уже сегодня идеальные, стильные и невероятно удобные очки TAMARA покоряют Новосибирск! — отметила Татьяна Проскурина.

новости бизнеса

Елена Гриб, эксперт по сбалансированному питанию, ведущая кулинарных мастер-классов по приготовлению вкусной и полезной еды, организатор проекта «Марафон стройности»

Эксперт по сбалансированному питанию и здоровому образу жизни, ведущая кулинарных мастер-классов по приготовлению вкусной и полезной еды, организатор проекта «Марафон стройности» Елена Гриб рассказала о росте интереса общества к ЗОЖ.

Большинство людей до определенного времени не думают о качестве своего питания. Это нормально. Но приходит момент, когда человек начинает задумываться: что сделать, чтобы мне стало лучше, чтобы было больше энергии. И тогда он начинает от чего-то отказываться, корректировать свой рацион, — комментирует эксперт. — Лично я считаю, что наш внешний вид и самочувствие — не от переедания, а от недоедания. Мы что-то недодаем организму, и это сказывается на нашем внешнем виде и самочувствии.

Чтобы не быть голословной, в начале мероприятия Елена Гриб провела дегустацию десертов, приготовленных по всем требованиям ЗОЖ — исключительно вкусно и полезно.

Полученное обилие информации участники Клуба с удовольствием обсудили за обедом, виртуозно приготовленным поварами ресторанного пространства МЁD.

Находясь всегда в поиске информации, ежедневно отделяя зерна от плевел, фейки от истины, спасая добро от темных сил, мы стремимся наполнить свою жизнь чем-то важным, полезным и созидательным. Именно такие встречи единомышленников помогают нам понять момент истины. Наполнив себя энергией, хочется тут же поделиться ей, зная, что в изменчивом мире у тебя есть много точек опоры — рядом люди, которые тебя понимают и ценят, которые созвучны и «звучат» так же, как и ты. Это и есть Клуб.

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Общественное объединение VIP-club благодарит

Марию Громову(«Кофе Радости»),  Евгения Дюкова («Чайный клуб ЧаЖень»), Елену Гриб — за организацию дегустаций. Ирину Мирошникову («Ресторан МЁD») — за ресторанное мастерство. Юлию Данилову и Татьяну Краснову (Infopro54), Анну Мартынову («ДК- Новосибирск») — за освещение деятельности Клуба.

За фирменные подарки и партнерство — «Кондитерскую семьи Воробец», МСЦ «Наедине», «Стоматологические клиники Зубаревой», «Кофе Радости», салоны премиальной оптики «Тамара», Юлию Кузову (НОВАТ) и ансамбль «Музыка для нас».

Фото предоставлено VIP-club

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : сообщество предпринимателей ВИП-клуб VIP-club


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