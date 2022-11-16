Завершено расследование в отношении экс-депутата Татарского райсовета

Завершено расследование дела в отношении теперь уже бывшего депутата Татарского райсовета Сергея Мамонтова, подозреваемого по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии). Напомним, что, по версии следствия, Мамонтов, находясь за рулём автомобиля совершил наезд на ребёнка, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавший мальчик был госпитализирован.

— В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном, — сообщают в следственном управлении СК по Новосибирской области. — Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым и. о. Татарского межрайонного прокурора Новосибирской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу. По поручению председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщает прокуратура Новосибирской области, обвинительное заключение подготовлено и передано в суд. Одновременно, как сообщают в ведомстве, в отношении экс-депутата возбуждено административное дело по поводу причинения вреда здоровью ребёнка.

— По результатам административного расследования сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Татарский» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью), — сообщают в областной прокуратуре. — Материалы административного дела направлены в Татарский районный суд для рассмотрения.

Напомним, что к этому моменту Сергей Мамонтов был вначале исключён из партии «Единая Россия» и её депутатского объединения в Татарском райсовете, причём ещё до суда и начала следствия. Затем 9 ноября по ходатайству Следственного управления и Татарской межрайонной прокуратуры суд досрочно прекратил его депутатские полномочия.

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