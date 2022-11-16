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Завершено расследование в отношении экс-депутата Татарского райсовета

  • 16/11/2022, 16:44
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депутат сбил ребенка
Ему вменяют причинение вреда здоровью и оставление в опасности.

Завершено расследование дела в отношении теперь уже бывшего депутата Татарского райсовета Сергея Мамонтова, подозреваемого по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии). Напомним, что, по версии следствия, Мамонтов, находясь за рулём автомобиля совершил наезд на ребёнка, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавший мальчик был госпитализирован.

— В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном, — сообщают в следственном управлении СК по Новосибирской области. — Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым и. о.  Татарского межрайонного прокурора Новосибирской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу. По поручению председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщает прокуратура Новосибирской области, обвинительное заключение подготовлено и передано в суд. Одновременно, как сообщают в ведомстве, в отношении экс-депутата возбуждено административное дело по поводу причинения вреда здоровью ребёнка.

— По результатам административного расследования сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Татарский» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью), — сообщают в областной прокуратуре. — Материалы административного дела направлены в Татарский районный суд для рассмотрения.

Напомним, что к этому моменту Сергей Мамонтов был вначале исключён из партии «Единая Россия» и её депутатского объединения в Татарском райсовете, причём ещё до суда и начала следствия. Затем 9 ноября по ходатайству Следственного управления и Татарской межрайонной прокуратуры суд досрочно прекратил его депутатские полномочия.

 

Ранее редакция сообщала об аресте экс-министра в Иркутской области.

Фото pixabay — JerzyGorecki

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовно дело депутат сбил ребенка


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