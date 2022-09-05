Как выбрать хорошую скупку в СПБ

Другой вопрос, как найти надежную фирму в Санкт-Петербурге – компаний много, у каждой свои условия (одни берут, например, только электронику, другие — бытовую технику), критерии оценки. Небольшие скупки сильно занижают выкупные суммы – берут любые вещи, но по цене прилично ниже рынка.

Примерную выкупную цену можно узнать заранее. На https://i-skupka.ru/ это бесплатно и без регистрации на сайте. Нужно просто заполнить заявку, указать основные параметры и загрузить фото вещей.

Как выбрать

Смотреть сайты – не вариант, по большому счету на сайте каждой скупки есть реклама про «выкупим дорого и лучшие цены». На деле может оказаться, что средняя выкупная сумма составляет около 50 % от реальной цены. Чтобы проверить, можно заказать онлайн оценку на каждом сайте, а потом сравнить суммы.

Изучать отзывы в случае со скупками можно, но принимать решение, опираясь только на них, не стоит. Если, например, пользователь пишет что-то вроде «дают минимальную цену, хотели выкупить смартфон за 500 рублей», он ведь не указывает ни модель, ни год выпуска, ни состояние, правда. Может быть скупка и правда занижает суммы, а может аппарат действительно больше не стоит.

На что стоит обращать внимание, так это на список услуг. Например, если нужно продать крупную бытовую технику, то услуга выездной скупки явно будет не лишней. Не повезешь же холодильник или плазменную панель на оценку в офис. Если нужно заменить, скажем, офисные принтеры, мониторы, ПК, то нужен оптовый выкуп.

Второй момент – оформление сделки. Добросовестные фирмы составляют договор, в котором указывают сумму продажи, выписывают платежные квитанции, рисков для продавца нет никаких.

Третий – оценка должна проходить в присутствии клиента, чтобы не было неприятных сюрпризов, вроде неизвестной откуда взявшейся небольшой царапины на корпусе условного смартфона.

В, общем, если на проверку каждой скупки нет времени, то проще сразу обратиться в i-skupka. Это один из крупнейших центров выкупа в Санкт-Петербурге, с честной оценкой и прозрачными условиями.

Из преимуществ:

честная оценка;

скупка с выездом, оптовый, выкуп неисправной техники на запчасти, утилизацию;

полный расчет сразу – наличными, банковским переводом;

график работы – без выходных.

Здесь принимают любые вещи – от меховых шуб, до электроники, музыкальных инструментов, спортивного инвентаря. Дают высокие выкупные цены (на вещи в состоянии новых, не требующих ремонта, без явных дефектов), сделку оформляют с соблюдением юридических норм.

Критерии оценки прозрачные – чем новее товар, тем больше цена. За технику, инструмент известных фирм можно получить больше, чем за аналоги китайских малоизвестных брендов. Заводская упаковка, комплектные аксессуары, техдокументация автоматически увеличивают сумму выкупа.