Развитие маркетплейсов в 2022-2023 гг.

По данным Statista, уже сейчас во всем мире общая сумма покупок в онлайн составляет 5,5 млрд долларов, а к 2025 году прогнозируется рост этой цифры до 7,4 млрд долларов.

Однако, как известно, когда какая-то сфера начинает активно развиваться, с одной стороны появляются новые возможности, с другой не обходится без сложностей. Marketplace как e-commerce площадка сейчас очень популярен, и эта популярность будет только расти по мере развития электронной коммерции. Маркетплейсы имеют преимущества по сравнению с другими решениями. В то же время есть подводные камни, с которыми могут столкнуться предприниматели, которые выбрали такое решение для своей компании. В этой статье разобрались, на какие особенности развития маркетплейсов сейчас нужно обращать внимание, чтобы не допускать ошибок. Подробнее о проблемах маркетплейсов и их решениях читайте на сайте компании-разработчика AGORA.

Что нужно знать о развитии маркетплейсов в 2022-2023 гг.

Не стоит бояться сложностей, поскольку они будут возникать всегда. Важно принимать эти нюансы во внимание и иметь представление о том, как их можно свести к минимуму.

Главной проблемой предпринимателей сейчас является конкуренция. Основной толчок развитию маркетплейсов дала пандемия, когда многие компании резко перешли в онлайн в попытке сохранить клиентов. Сейчас торговые площадки есть практически у каждого бизнеса, так как это дает возможность охватить гораздо большую аудиторию. Это нормально, что у покупателя есть выбор, но от этого сложнее его удержать. Обратите внимание на следующие моменты.

Отзывы. Чтобы сохранить старых клиентов и привлекать новых на маркетплейс, вам могут помочь отзывы и рекомендации довольных покупателей. Людям важно знать, что вам можно доверять. Прочитав отзыв о вашей площадке в интернете или услышав про вас от знакомого, человек с большей вероятностью обратится именно к вам. Попросите своих клиентов оставлять отзывы — новые покупатели увидят, что вам можно доверять, а вы будете лучше понимать, что нужно улучшить.

Маркетинг. Не экономьте на продвижении своей площадки: чем больше вы вложите средств в рекламу, тем быстрее вы окупите финансовые затраты. Если вы хотите продать товар или услугу, вы должны о ней рассказать, иначе как люди узнают об этом? Многие пренебрегают маркетингом, думая что качественный продукт найдет своего покупателя. На деле так не работает, к сожалению.

Удобство пользователя. Сделайте свой маркетплейс удобным: добавьте продакт-матчинг, пропишите описание к каждому товару, стимулируйте поставщиков делать обзоры на свои продукты. Площадка должна быть интуитивно понятной и простой. Обязательно позаботьтесь о создании личного кабинета для каждого пользователя, где он будет получать актуальные новости об ассортименте и персонализированные скидки и акции. Сделка может состояться только в том случае, если клиенту нравится сервис и он вам доверяет.

Маркетплейсы продолжат развиваться, поэтому компаниям стоит внедрять эти решения в работу и следить за тенденциями рынка. Разработка B2B торговых площадок выполняется вендором и интегратором AGORA, на сайте которого вы можете подробно изучить описание решений и связаться с консультантом, если у вас возникнут вопросы.