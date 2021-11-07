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Как выросли цены на популярные автомобили?

  • 07/11/2021, 10:50
цены на автомобили
И продолжится ли этот рост?

Лидеры продаж отечественного авторитейла в сегменте новых автомобилей давно не меняются. По данным «АвтоБизнесРевю», по итогам трех кварталов текущего года 36% рынка в сегменте новых автомобилей занимают седаны B-класса, на компактные кроссоверы SUV приходится 32%, на средние SUV — 11% и на большие — 7%. Примерно те же доли рынка были у этих моделей и год назад. В целом автомобили именно этих классов составляют почти 90% продаж. Однако в каждом размерном классе периодически рождаются свои лидеры как по продажам, так и по росту средней цены на рынке.

По итогам трех кварталов 2021 года в В-классе сильнее всего на рынке выросла средняя цена на Volkswagen Polo. Она составила 1,19 миллиона рублей (+27% за год). При этом продажи этой модели по итогам трех кварталов текущего года упали на 5%. Другие представители этого же размерного класса седанов росли как в цене, так и в объемах продаж. Так, средняя цена Kia Rio по итогам сентября составила 1,07 миллиона рублей (+10% к сентябрю в 2020-м), Hyundai Solaris — 1,05 миллиона рублей (+13%), «Лада-Веста» — 1,01 миллиона рублей (+14%). В то время как по продажам среди всех массовых моделей больше всего прибавил Solaris (48 840 а/м, +49%).

В сегменте SUV лидером по росту аппетитов продавцов оказался Renault Duster. Его средняя цена по итогам трех кварталов составила 1,33 миллиона рублей (+25% за год). Но и продажи, несмотря на дефицит этой модели, прибавили очень активно (+40% к трем кварталам в 2020-м). Hyundai Creta в среднем продавали за 1,45 миллиона рублей (+15%), а Kia Seltos — за 1,66 миллиона (+11%). При этом Seltos на фоне низкой базы прошлого года прибавил 69% в продажах. Другие популярные, но традиционно более дорогие кроссоверы нашего рынка отметились тем, что росли в цене активнее, чем в объемах продаж. Toyota RAV-4 получила среднюю цену в 2,6 миллиона (+10%), Kia Sportage — 2,11 миллиона (+16%), Volkswagen Tiguan — 2,53 миллиона (+15%).

И наконец, среди популярных больших кроссоверов лидером по росту цены за год оказался BMW X5 — 8,18 миллиона рублей (+20%). Lexus RX примерил средний ценник в 5,26 миллиона (+13%), Mercedes-Benz GLE — в 8,79 миллиона (+17%). При этом вседорожник из Штутгарта на фоне появления машины нового поколения прирастил продажи на 58%, а его прямой конкурент из Баварии — всего лишь 1%.

—Наибольший рост ценников показали не те машины, которые оказались особенно популярными, а те, где их продавцы на фоне дефицита решили увеличить норму прибыли, — констатирует эксперт маркетплейса по покупке и продаже автомобилей Банкавто (цифровая платформа РГС Банка) Сергей Власов.

Рост цен не прекращался в течение всех 9 месяцев, и он продолжится до конца года. Среди драйверов роста все те же факторы — повышенный спрос и дефицит автомобилей. Участники рынка не ожидают улучшения ситуации с обеспечением складов новыми машинами вплоть до второй половины 2022 года. Проблемы авторитейла, вызванные прежде всего нехваткой высокотехнологичных электронных компонентов, по-прежнему не решены и, по прогнозам, останутся на повестке дня и в 2023 год. Целый ряд марок объявили о вынужденном сокращении производства. При этом прайс-листы в формате рекомендуемых розничных цен на большинство моделей еще подрастут до конца года в пределах 4-5%.

— Будет играть роль и такой стоп-фактор, как затянувшийся период рынка «продавца». В зависимости от бренда в течение года реальная цена сделки выросла на 30-40% и выше относительно того же периода прошлого года. Часто клиенты вынуждены доплатить за обязательное дополнительное оборудование. Со скидкой можно купить лишь некоторые машины премиального класса. В массовых брендах по розничной рыночной цене не продают даже китайские автомобили, — говорит Власов. — Кроме того, после вновь начавшегося в ряде ключевых регионов локдауна отделы продаж вынужденно работают в усеченном формате, что приведет к дальнейшему скачку окончательной цены сделки сразу после снятия ограничений.

В то же время, по его словам, по ряду марок, чья доля продаж на российском рынке не превышает 1-2%, авторитейл по итогам года все равно наверняка увидит рост продаж. Речь идет в основном о премиальных брендах. Они же сохранят ряд поддержек по trade-in и F&I и дают надежду покупателю сэкономить до нескольких сотен тысяч рублей.

— Еще одна новая тенденция трех кварталов — цены на автомобили с пробегом росли значительно быстрее, чем прайс-листы по новым машинам при противоположной тенденции последних лет.  Так, среди популярных кроссоверов возрастом до трех лет наибольшим ростом отметился BMW X5, средняя цена которого составила 7,5 миллиона (+39% за год).  Среди седанов B-класса Volkswagen Polo практически не дешевел —средняя цена модели до трех лет на рынке составила 1,08 миллиона (+37% за год), —говорит Власов. — Если говорить про автомобили с пробегом, то в целом все владельцы автомобилей, кто в этот период решали избавиться от «двух-трехлетки», могли рассчитывать на то, что не только не теряли относительно цены покупки машины, но по ряду моделей еще и оставались в прибыли. Однако долго такая ситуация продолжаться на рынке не будет. Падение рынка новых автомобилей и оголтелый рост цен на новые машины ведет к тому, что люди все чаще откладывают обмен старого автомобиля на новый. Рынок б/у машин более-менее приемлемого качества неизбежно будет продолжать ужиматься, а их цены до конца года продолжат рост. Единственный положительный момент, что при условии стабильности курса валюты рост уже не будет измеряться двузначными числами.

Анализ динамики средних цен на наиболее востребованные модели машин проведен на основе данных Russian Automotive Market Research и «АвтоБизнесРевю». Средняя цена получена на основании реальных сделок в дилерских центрах и на основании цен, представленных на автомобильных классифайдах.

Фото pixabay.com — Fabien99

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Россия

Теги : цены на машины автомобили с пробегом автомобили


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