Барнаульская компания будет строить дом на Беловежской

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рекомендовал мэру Новосибирска Анатолию Локтю предоставить застройщику ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» (входит в барнаульскую ГК «Союз») три земельных участка на улице Беловежской в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП).

Компания получит в общей сложности 5,7 тыс кв метров для средне и многоэтажного строительства. В течение 10 лет, после заключения договора, застройщик должен возвести на участке многоквартирный многоэтажный жилой дом общей площадью не менее 10300 кв. м, из которых не менее 258 кв. м жилых помещений или не менее 2,5%, передать обманутым дольщикам. Срок передачи жилых помещений гражданам — 2024 год.

Кроме того, «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» должен внести средства в завершение трех долгостроев:

— 12 млн рублей на дом, расположенный на Галущака,15.

— 15 млн на дом на Есенина, 65.

— около 3 млн на дом на Герцена, 1/1.

В августе стало известно, что ООО СЗ «Союз-Инвест» в рамках МИП направит 35,5 млн рублей на решение вопроса обманутых дольщиков дома №16 микрорайона Закаменский, а также предоставит почти 1000 кв. м жилья в собственность граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. При этом девелопер получит участок в Ленинском районе Новосибирска на улице Большой, площадью 36930 кв. м. На площадке компания должна построить не менее 39040 кв. м жилья, из которых не менее 977 кв. м жилых помещений — передать дольщикам долгостроев.

В октябре правительство региона сообщало, что к реализации готовится 6 новых инвестиционных проектов.

— Их реализация позволит привлечь на достройку проблемных объектов региона более 521,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на решение проблем семи долгостроев. В частности, таких, как дом № 16 в микрорайоне «Закаменский», долгострои по ул. Связистов, 13/1, ул. Галащука, 15, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, по ул. Есенина, 65 и других, — говорил заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. — Кроме того, по условиям этих шести МИПов обманутым дольщикам будет передано более 7 тысяч кв. м жилых помещений.

На тот момент в регионе действовало 25 проектов МИП в рамках которых в проблемные объекты планировалось привлечь 1,3 млрд рублей, а обманутым дольщикам передать более 23 тысяч кв. м жилья.