Новосибирская область увеличила производство минеральной воды на 5.4%

За январь – сентябрь 2021 года в Новосибирской области было произведено 663,4 млн полулитров минеральных и питьевых вод, что на 5,4% (34 млн полулитров) больше, чем за соответствующий период 2020 года. На долю субъектов малого предпринимательства приходится около 10% произведенной продукции, сообщает Новосибирскстат.

По производству вод минеральных природных питьевых и вод питьевых, расфасованных в емкости, не содержащих добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ, Новосибирская область занимает пятое место среди всех субъектов Российской Федерации (после Московской области, Карачаево-Черкесской Республики, Липецкой области, Ставропольского края) и первое — среди регионов Сибирского федерального округа.

Кстати, по данным исследования NeoAnalytics на тему «Российский рынок питьевой и минеральной воды: итоги 2020 г., прогноз до 2024 г.», опубликованным в июле 2021 года, бутилированная вода становится самым быстрорастущим сегментом в структуре напитков во многих странах мира. В 2020 году объем рынка бутилированной воды в России составил более 25 млрд. литров и увеличился на 5%. Внутреннее производство составило более 30 млрд. литров и выросло на 2,3%. В структуре рынка производства бутилированной воды в России, доля воды минеральной составляет 38,7%, доля воды питьевой, в том числе газированной, составляет 61,3%. В 2020 году экспорт бутилированной воды составил более 3 млрд. литров и снизился на 15,7%. Большая часть экспорта направляется в Казахстан, Украину и Беларусь, уточнял РБК. Доля импорта в структуре рынка незначительная и составляет не более 1%. В 2020 году было импортировано чуть более 166 млн. литров, что на 11,1% ниже показателя 2019 года.

С 1 декабря 2021 года в России уже начнется обязательная маркировка минеральной воды в системе «Честный знак».