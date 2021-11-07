Рекламодателям

Новосибирская область увеличила производство минеральной воды на 5.4%

  • 07/11/2021, 15:05
новости Новосибирска
10% выпуска приходится на долю малого бизнеса.

За январь – сентябрь 2021 года в Новосибирской области было произведено 663,4 млн полулитров минеральных и питьевых вод, что на 5,4% (34 млн полулитров) больше, чем за соответствующий период 2020 года. На долю субъектов малого предпринимательства приходится около 10% произведенной продукции, сообщает Новосибирскстат.

По производству вод минеральных природных питьевых и вод питьевых, расфасованных в емкости, не содержащих добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ, Новосибирская область занимает пятое место среди всех субъектов Российской Федерации (после Московской области, Карачаево-Черкесской Республики, Липецкой области, Ставропольского края) и первое — среди регионов Сибирского федерального округа.

Кстати, по данным исследования NeoAnalytics на тему «Российский рынок питьевой и минеральной воды: итоги 2020 г., прогноз до 2024 г.», опубликованным в июле 2021 года, бутилированная вода становится самым быстрорастущим сегментом в структуре напитков во многих странах мира. В 2020 году объем рынка бутилированной воды в России составил более 25 млрд. литров и увеличился на 5%. Внутреннее производство составило более 30 млрд. литров и выросло на 2,3%. В структуре рынка производства бутилированной воды в России, доля воды минеральной составляет 38,7%, доля воды питьевой, в том числе газированной, составляет 61,3%. В 2020 году экспорт бутилированной воды составил более 3 млрд. литров и снизился на 15,7%. Большая часть экспорта направляется в Казахстан, Украину и Беларусь, уточнял РБК. Доля импорта в структуре рынка незначительная и составляет не более 1%. В 2020 году было импортировано чуть более 166 млн. литров, что на 11,1% ниже показателя 2019 года.

С 1 декабря 2021 года в России уже начнется обязательная маркировка минеральной воды в системе «Честный знак».

Фото pixabay.com — ExplorerBob

477

Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : производство минеральная вода


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Сибири экспорт обработанного леса в 5 раз превысил объёмы вывоза «кругляка»

02/11/2021, 12:17

За 9 месяцев сибиряки более 500 раз пожаловались в Банк России на кибермошенничество

01/11/2021, 15:04

Сибирские таможенники пресекли деятельность организованной преступной группы

01/11/2021, 12:44

Жители Сибири стали чаще испытывать проблемы со сном

31/10/2021, 13:05

Актуальный разговор

Интервью

«С оторванной от реальности властью нам не по пути»

Все материалы
Лента новостей

Как выросли цены на популярные автомобили?

07/11/2021, 10:50

Барнаульская компания будет строить дом на Беловежской

06/11/2021, 14:58

Новосибирцы активно инвестируют в недвижимость в Москве

06/11/2021, 12:44

«Военный городок» пополнился тремя объектами культурного наследия

06/11/2021, 10:45
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Коротко.
4/10/21, 16:00

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Пользователи ВТБ Онлайн смогут войти в мобильное приложение в маске

03/11/2021, 14:47

Банк «Левобережный» снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%

03/11/2021, 12:12

Банк Уралсиб запустил новый пакет премиальных услуг

03/11/2021, 11:03

ВТБ увеличил льготный период по кредитной карте до 200 дней и кешбэк до 10%

03/11/2021, 10:43

ВТБ побил рекорд прошлого года по выдаче розничных кредитов

02/11/2021, 13:28

Как Вы считаете, прошедшие выборы были честными и справедливыми?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

Новосибирская область – лидер Сибири по производству колбасных изделий

Птицефабрика «Улыбино» готовится к запуску второй очереди инвестпроекта

Как работодатели Сибири справляются с дефицитом квалифицированных кадров?

Мэрия банкротит «Нашу школу»

Новосибирская область планирует занять 10 млрд рублей на облигационном рынке

Финансы

новости Новосибирска

Новосибирцы активно инвестируют в недвижимость в Москве

Каждый десятый новосибирец, инвестирующий до миллиона рублей, не обладает специальными знаниями

Новосибирская область планирует занять 10 млрд рублей на облигационном рынке

«ФАВОРИТ» привлек более 200 инвесторов

В Новосибирске зарегистрировано почти 23 тысячи договоров долевого строительства

Политика

Новости Новосибирска

Очередной чиновник покинул мэрию Новосибирска

Вопрос о финансировании новосибирского метро вновь подняли на федеральном уровне

Мандат получил преемник Александра Аксененко

Четверым вице-спикерам горсовета Новосибирска становится тесно

На слушания собираться нельзя, на сессии — без проблем

Недвижимость

новости Новосибирска

Барнаульская компания будет строить дом на Беловежской

Новосибирцы активно инвестируют в недвижимость в Москве

«Военный городок» пополнился тремя объектами культурного наследия

Коворкинг в Новосибирске: серьезный бизнес или попытка быстро «срубить бабки»?

Застройщики инвестировали в создание коворкинга в Новосибирске

Технологии

Новости Новосибирска

Новосибирские ученые разработали технологию защиты проводов от обрыва при обледенении

ROIDMI Eve Plus: избавьтесь от шерсти домашних животных без труда

Новосибирские ученые хотят решить проблему гипогликемии у больных диабетом с помощью искусственного интеллекта

В Новосибирске разрабатывают «умные» электросети для авиации

Область выбрала подрядчика для системы видеонаблюдения

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон передаст башенные активы независимому оператору

По делу и для развлечения: эксперты подвели итоги сезона кикшеринга в Новосибирске

МегаФон и AliExpress Россия запустили «Мобильный ID» в приложении интернет-платформы

МегаФон предложил вахтовикам «заморозить» номер на время командировки

Кобрендинговый проект МТС и Xiaomi появился в Новосибирской области

Агропром

Новости Новосибирской области

Птицефабрика «Улыбино» готовится к запуску второй очереди инвестпроекта

Банки увеличили кредитование АПК на 22%

Новосибирские аграрии вышли на десятилетний рекорд

Цены на новый урожай поползли вверх

Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Транспорт

цены на автомобили

Как выросли цены на популярные автомобили?

Новосибирцы смогут оплачивать проезд в общественном транспорте картой «Тройка»

Новосибирск примет участие в пилотном проекте Ростеха по запуску электротакси

Вопрос о финансировании новосибирского метро вновь подняли на федеральном уровне

Муниципальную систему контроля за дорожным движением разделят

Медицина

Новый год в санатории «Парус»: как встретишь, так и проведешь!

Новосибирские ученые хотят решить проблему гипогликемии у больных диабетом с помощью искусственного интеллекта

За счет обязательной вакцинации в Новосибирской области рассчитывают привить 275 тысяч человек

Реабилитация после операции, травм, ковида — новейшие методики и технологии

В Новосибирске открыли первое в Сибири паллиативное отделение для больных туберкулезом

Авто

Новости Новосибирска

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

новости Новосибирска

«Военный городок» пополнился тремя объектами культурного наследия

Во что превратится площадь Калинина после масштабного благоустройства?

Птицефабрика «Улыбино» готовится к запуску второй очереди инвестпроекта

Каждый десятый новосибирец, инвестирующий до миллиона рублей, не обладает специальными знаниями

Новосибирские театры поборются за 21 номинацию «Золотой Маски» в следующем году

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска