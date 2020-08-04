Как хобби сделать профессией

21% соискателей монетизировали хобби. К таким выводам пришла служба исследований hh.ru. Отмечается, что 59% респондентов, чье увлечение стало профессией, работают в профессиональной сфере «Искусство, развлечение масс-медиа», 38% — в сфере «Информационные технологии, интернет, телеком», по 32% — в сферах «Управление персоналом, тренинги» и «Маркетинг, реклама, PR». Реже всего такие встречаются среди административного персонала (9%) и бухгалтеров (4%).

В топ-10 увлечений, ставших профессией, вошли программирование, рисование, писательство, конструирование/электро- или радиотехника, компьютерные игры, интернет и соцсети, спорт, приготовление еды, а также фотография и шитье.

— Сложнее всего оказалось превратить в профессию увлечение компьютерными играми – у 70% из этой группы респондентов возникали трудности. Также непростой путь прошли увлечённые рисованием, писательством и соцсетями. Причем женщинам было сложнее, чем мужчинам, — говорится в сообщении.

К числу основных препятствий респонденты отнесли отсутствие опыта работы – так ответили 80% опрошенных, чье хобби стало профессией, 44% назвали проблемой отсутствие профильного образования, 32% — длительные поиски работы. Для 12% своеобразным препятствием стало мнение окружающих – «Многие называют мою профессию умирающей».

Половина из тех, у кого получилось монетизировать хобби, являются рядовыми специалистами (49%). 17% смогли достичь позиции менеджера среднего звена (например, трудятся в должности руководителя отдела), 6% — менеджера высшего звена (например, директор департамента), а 13% владеют собственным бизнесом. Интересно, что собственники бизнеса чаще встречается среди геймеров, а менеджеры высшего звена – среди увлеченных писательством.

55% респондентов довольны тем, что связали свою профессию с хобби, 37% рассказали, что ожидали большего, но все же довольны, а 8% не смогли добиться того, чего хотели.

— 45% мужчин и 48% женщин считают свою нынешнюю профессию случайным стечением обстоятельств. Гораздо меньше тех, кто считает свою работу осознанным выбором: 16% среди мужчин и 20% среди женщин. 27% мужчин и 15% женщин сделали своей профессией хобби. Есть и те, за кого выбор сделали родителями или семья — 7% среди мужчин и 12% среди женщин, — рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Асель Сейлова.

Фото: pixabay.com, автор- FirmBee