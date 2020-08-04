«Сибэлектротерм» остался под управлением РАТМа

АО «Завод «Экран» признано победителем конкурса на право аренды имущественного комплекса ОАО «Сибэлектротерм»: договор подписан на 11 месяцев, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга. Отмечается, что заявка «Экрана» была единственной, соответствующей условиям тендера.
Напомним, АО «Завод «Экран» управляет промышленной площадкой ОАО «Сибэлектротерм» с октября 2018 года, поддерживая объекты и инженерные коммуникации, расположенные в периметре, в работоспособном состоянии. Компания сняла ограничения на поставку газа и электроэнергии, погасив 40-миллионный долг ОАО «Сибэлектротерм» перед АО «Новосибирскэнергосбыт». Осенью 2019 года восстановлен тепловой контур зданий, остеклены все фонари, утеплены въездные ворота и проемы, входные двери оснащены доводчиками. До того ремонтные работы на «Сибэлектротерме» не выполняли несколько лет. В текущем году здесь продолжают улучшать условия для резидентов, в том числе, отремонтировали санузлы и душевые комнаты.
В пресс-службе рассказали, что в настоящее время производственную деятельность на «Сибэлектротерме» осуществляют 34 компании-субарендатора, тогда как год назад 26. Всего к сдаче в субаренду подготовлены 39 тыс. кв. метров.
– Сертификация браунфилда на «Сибэлектротерме» в Ассоциации индустриальных парков (АИП) России и его аккредитация в Минпромторге РФ зависит от сроков завершения процедуры банкротства предприятия, которая длится с 2017 года, – комментирует член сертификационной комиссии АИП России Егор Казанцев. – Управляющая компания промпарка по определению должна обеспечивать благоприятные условия для привлечения инвестиций, создавать комфортную среду для резидентов, защищая их права. Однако в ситуации конкурсного производства на планы развития так или иначе повлияют результаты торгов. Кроме того, имущество, составляющее конкурсную массу, ограничено в обороте, что также чревато дополнительными сложностями.
Фото предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинга
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