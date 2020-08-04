Утвержден генплан размещения объектов синхротрона «СКИФ»

Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») – генеральный проектировщик Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») – совместно с Институтом катализа Сибирского отделения РАН завершил работу над генпланом размещения объектов синхротрона, который планируют построить под Новосибирском к концу 2023 года, сообщили в пресс-службе АО «ТВЭЛ».

— На данном этапе на площадке строительства ЦКП «СКИФ» завершаются комплексные инженерные изыскания, проводятся камеральные работы, формируются отчеты по геологии, экологии, гидрометеорологии, геодезии. Разработан архитектурный облик ЦКП «СКИФ», в полном объеме развернуты проектные работы по всем объектам строительства. Разработаны схемы планировок – это основное здание ускорителя, включая экспериментальные станции, инжекционный корпус, административный корпус и корпус стендов и испытаний. Кроме того, прорабатываются решения по инженерному обеспечению и инфраструктуре площадки, — отметил генеральный директор АО «ЦПТИ» Михаил Тарасов.

Отмечается, что генеральный проектировщик в лице АО «ЦПТИ» должен разработать проектную документацию на 28 зданий и сооружений комплекса общей площадью до 150 000 кв. м до конца 2020 года.

По его словам, в ходе геологических изысканий пробурено более 6000 погонных метров скважин глубиной до 50 м. По предварительным результатам проведенных исследований подтверждается необходимая несущая способность грунтов.

Получение АО «ЦПТИ» заключений Государственной экологической экспертизы и Главной Государственной экспертизы на проектную документацию и инженерные изыскания состоится в 2021 году.

ЦКП «СКИФ» будет включать ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру – экспериментальные станции и лабораторный корпус, где будут проводиться инновационные исследования в области физики, химии, геологии, биологии и медицины.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ТВЭЛ»