Как заработать на инвестициях в золото и куда вложить деньги физическому лицу? Подробнее на эту тему, на Тактика Инвестиций.
Продажей слитков драгоценного металла занимаются банки и специализированные фирмы. Достаточно зайти на сайт данных организаций и ознакомиться с текущими предложениями.
Важно! В банках есть спред между ценой покупки и продажи золотых слитков. В среднем он равен 5-10%.
Купленный слиток нужно где-то ранить. Один из вариантов – банковская ячейка. Но эта услуга платная. За год придется заплатить от 3-х тысяч рублей в зависимости от банка. Для премиальных клиентов действуют льготные условия.
Главное преимущество покупки слитков золота – приобретение реального драгметалла со всеми его легендарными характеристиками.
Из минусов – необходимость платить НДС 20% (заложена в стоимость).
Частный инвестор или физическое лицо может купить монеты из золота в банке или по интернету. Потребуется только паспорт.
Золотые монеты – это инвестиционный инструмент, который имеет нумизматическую ценность. Если монета выпущена в ограниченном тираже, то она имеет еще большую ценность.
Покупка монет из золота подойдет долгосрочным инвесторам, которые собираются держать их минимум 5-10 лет. Хранить драгоценный металл можно в банковской ячейке или дома.
Это обезличенные металлические счета, которые обеспечены драгметаллами. Клиент приходит в банковское учреждение и открывает там ОМС. На этом счете можно хранить золото. Проводить финансовые операции доступно не только в банке, но и в личном кабинете онлайн-банкинга.
Преимущества:
высокая ликвидность;
удобство;
доступность.
Недостатки:
большой спред (7-8%);
не страхуются государством.
Для этого требуется открыть брокерский счет, разместить деньги на балансе и купить одну из золотодобывающих компаний.
На российском рынке торгуются следующие крупные компании:
Полюс;
Полиметалл;
Лензолото.
На заметку! Отечественные компании выплачивают владельцам акций дивиденды.
На бирже торгуются фонды на золото. Инвестор покупает лоты или паи, а фонд инвестирует деньги в покупку драгоценного металла. Минимальная сумма инвестиций – от 1000 рублей. Комиссии ETF и ПИФы составляют 1-4%.
Самый популярный фонд на золото – FXGD от управляющей компании Finex. Спред между ценой покупки и продажи равен 0,05-0,5%.
Фьючерсы представляют собой контракт, в рамках которого покупатель должен приобрести актив по определенному курсу. Сделка может состояться через неделю, месяц или год. Все условия прописаны в контракте. Фьючерсы на золото есть на Мосбирже.
Плюсы:
Низкие комиссии.
Доступна торговля с плечом.
Недостатки:
Сложность инструмента.
Есть риск уйти в убыток.
Не подходит долгосрочным инвесторам.
Если курс золота растет, то сбережения в драгоценном металле тоже увеличиваются. За счет курсовой разницы инвестор получает прибыль. При удерживании акций золотодобывающих компаний дополнительно можно заработать дивиденды. Дивдоходность в среднем составляет 2-5% в год.
Для краткосрочных спекуляций золото считается плохим инструментом. Данный металл больше подходит для долгосрочных инвестиций – от пяти лет и выше. В рублях золото растет практически всегда.
Фото предоставлены рекламодателем
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Новости компаний
Комментировать