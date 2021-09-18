Как заработать на инвестициях в золото и куда вложить деньги физическому лицу? Подробнее на эту тему, на Тактика Инвестиций.

Покупка золотых слитков

Продажей слитков драгоценного металла занимаются банки и специализированные фирмы. Достаточно зайти на сайт данных организаций и ознакомиться с текущими предложениями.

Важно! В банках есть спред между ценой покупки и продажи золотых слитков. В среднем он равен 5-10%.

Купленный слиток нужно где-то ранить. Один из вариантов – банковская ячейка. Но эта услуга платная. За год придется заплатить от 3-х тысяч рублей в зависимости от банка. Для премиальных клиентов действуют льготные условия.

Главное преимущество покупки слитков золота – приобретение реального драгметалла со всеми его легендарными характеристиками.

Из минусов – необходимость платить НДС 20% (заложена в стоимость).

Покупка золотых монет

Частный инвестор или физическое лицо может купить монеты из золота в банке или по интернету. Потребуется только паспорт.

Золотые монеты – это инвестиционный инструмент, который имеет нумизматическую ценность. Если монета выпущена в ограниченном тираже, то она имеет еще большую ценность.

Покупка монет из золота подойдет долгосрочным инвесторам, которые собираются держать их минимум 5-10 лет. Хранить драгоценный металл можно в банковской ячейке или дома.

ОМС

Это обезличенные металлические счета, которые обеспечены драгметаллами. Клиент приходит в банковское учреждение и открывает там ОМС. На этом счете можно хранить золото. Проводить финансовые операции доступно не только в банке, но и в личном кабинете онлайн-банкинга.

Преимущества:

высокая ликвидность;

удобство;

доступность.

Недостатки:

большой спред (7-8%);

не страхуются государством.

Покупка акций золотодобывающих компаний

Для этого требуется открыть брокерский счет, разместить деньги на балансе и купить одну из золотодобывающих компаний.

На российском рынке торгуются следующие крупные компании:

Полюс;

Полиметалл;

Лензолото.

На заметку! Отечественные компании выплачивают владельцам акций дивиденды.

ETF, БПИФ и ПИФы

На бирже торгуются фонды на золото. Инвестор покупает лоты или паи, а фонд инвестирует деньги в покупку драгоценного металла. Минимальная сумма инвестиций – от 1000 рублей. Комиссии ETF и ПИФы составляют 1-4%.

Самый популярный фонд на золото – FXGD от управляющей компании Finex. Спред между ценой покупки и продажи равен 0,05-0,5%.

Фьючерсы

Фьючерсы представляют собой контракт, в рамках которого покупатель должен приобрести актив по определенному курсу. Сделка может состояться через неделю, месяц или год. Все условия прописаны в контракте. Фьючерсы на золото есть на Мосбирже.

Плюсы:

Низкие комиссии. Доступна торговля с плечом.

Недостатки:

Сложность инструмента. Есть риск уйти в убыток. Не подходит долгосрочным инвесторам.

Откуда возникает прибыль

Если курс золота растет, то сбережения в драгоценном металле тоже увеличиваются. За счет курсовой разницы инвестор получает прибыль. При удерживании акций золотодобывающих компаний дополнительно можно заработать дивиденды. Дивдоходность в среднем составляет 2-5% в год.

Для краткосрочных спекуляций золото считается плохим инструментом. Данный металл больше подходит для долгосрочных инвестиций – от пяти лет и выше. В рублях золото растет практически всегда.