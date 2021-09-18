Как правильно оформить профиль в Инстаграм для будущей раскрутки

Как только пользователь попадает на другой аккаунт в Инстаграме, он сразу же смотрит на его ценность и думает о подписке. Каким же образом происходит оценка того или иного профиля в Instagram?

О чем идет речь в профиле (продажа товаров, предоставления услуг, тревел тематика и т.д.). Какой контент выкладывается на странице, его польза, степень интересности. Как привлекается внимание подписчиков, проводятся ли конкурсы, акции.

Психологи утверждают, что мозг человека принимает информацию 2 способами – визуально (изображения, фотографии, картинки, видео) и линейно (ознакомление с текстом). Причем, человеку лучше реагировать на картинки, чем на контент. Поэтому, обязательно в своем профиле акцентируйте внимание на изображениях. Хотя не стоит пренебрегать и контентом.

Внешнее оформление вашего профиля влияет на то, сколько именно подписчиков превратятся в покупателей. Визуальные приемы помогут выделить конкурентные преимущества в вашей нише.

Следует перед созданием аккаунта в Инстаграме, хорошо подумать над названием страницы. Не выбирайте банальные варианты («Конфеточка», «Ноготочки» и т.п.).

После того, как было придумано название, необходимо установить фото и сделать краткое описание аккаунта. Главное – завоевание у потенциального покупателя доверия с первого прочтения описания. Не старайтесь привлечь внимание путем обмана.

Именно открытым, честным и прозрачным станицам доверяют люди. Как результат – много покупателей товаров и потребителей услуг. Обязательно указывайте в описании профиля, чем вы занимаетесь (продажа одежды, игрушек, косметики и т.д.). Это важно, поскольку человек не будет тратить время на поиск этой информации на странице под постами.

Какие рекомендации по правильному оформлению профиля

Предоставим действенные рекомендации по правильному оформлению профиля в Инстаграме. Воспользовавшись ими, вы сможете создать аккаунт, который будет привлекать внимание потенциальных клиентов.

Никнейм. Он должен быть понятным и простым. Не повторяйте названия уже существующих брендов, не ставьте в нике много знаков препинания и слов. Сделайте небольшой и запоминающийся никнейм. Аватар. Не нужно ставить нечеткие, непонятные изображения. На странице интернет-магазина лучше всего разместить фото с логотипом. Описание профиля. Здесь необходимо описать сферу деятельности, варианты связи, наличие сайта (если таковой имеется), время работы и т.д.

Раскрутка профиля, что делать на старте

Просто используя перечисленные рекомендации выше быстрого результата не дадут. Поэтому, если вам необходимо на старте раскрутить аккаунт, тогда воспользуйтесь для этого специальными сервисами. Обязательно учитывайте важный момент – их работа без мобильных прокси приведет к блокировке профиля. Более подробно по ссылке — https://mproxy.top/blog/mobilnye-proksi-dlya-instagram

Связано это с тем, что продвижение аккаунта подобными способами считается не совсем белым, поэтому администрация соцсети за этим следит тщательно. Какими же сервисами можно воспользоваться для раскрутки профиля в Инстаграме?

Zengram. Программа достаточно эффективная для накрутки большого количества подписчиков. Tooligram. Данная программа с точностью повторяет все действия обычного пользователя социальной сети. Проставляются лайки, делаются комментарии. Insta Systems. Лайки проставляются взаимно. За счет этого пост выводится в ТОП и идет привлечение подписчиков и будущих клиентов.

Существует огромное количество программ для раскрутки профиля в Инстаграме. Здесь главное помнить, что они обязательно должны использоваться только с прокси, которые обезопасят от блокировок.