На основе семи новых поликлиник будет создан региональный клинический дата-центр

На всех семи площадках, выделенных под строительство, завершены работы по подготовке территорий. Получены разрешения на строительство четырёх поликлиник: №2 (ул. Татьяны Снежиной), №7 (ул. Пролетарская), №22 (ул. Виктора Уса) и №27 (ул. Ереванская). До конца октября ожидается получение положительных заключений госэкспертизы по проектам оставшихся трёх учреждений первичного звена здравоохранения, сообщила пресс-служба ГК «ВИС».

Строительство всех семи объектов, предусмотренных соглашением о ГЧП, будет вестись параллельно. Сегодня строительно-монтажные работы развёрнуты на площадках поликлиник №2, 7 и 27 в Октябрьском и Кировском районах Новосибирска. Здесь завершена разработка котлованов, ведётся устройство фундаментов. Задействовано 4 башенных и автомобильных крана, а также экскаваторы, бетононасосы и автобетоносмесители. В общей сложности сегодня на строительстве используется более 10 единиц спецтехники, работы ведут более 40 человек.

— Сегодня в активно застраиваемых микрорайонах Новосибирска наблюдается дефицит мощностей по оказанию амбулаторной помощи населению. По оценкам экспертов существующие поликлиники перегружены вдвое, а по ряду микрорайонов дефицит поликлинической мощности достигает 240%. Благодаря ГЧП-проекту, инвестором которого выступает Группа «ВИС», в столице Сибири появится 7 современных медицинских учреждений с общей мощностью 6467 посещений в смену, — уточнили в компании.

Проект предусматривает не только проектирование и строительство зданий, но и оснащение их оборудованием нового поколения, включая комплексы для компьютерной томографии МРТ, маммологические системы, УЗИ и рентгенологическое оборудование. Новая сеть медицинских учреждений позволит использовать современные медицинские технологии, создать в перспективе региональный клинический дата-центр, подчеркивают в ГК «ВИС».

Напомним, в июле ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в Группу «ВИС») и Газпромбанк подписали кредитное соглашение о финансировании капитальных затрат по проекту создания сети современных поликлиник в Новосибирске. Общий объём одобренной кредитной линии составляет 11,6 млрд рублей до 2029 года. Проект создания сети поликлиник в Новосибирске — первый в России, структурированный в рамках федерального закона о ГЧП №224-ФЗ. Он предусматривает проектирование и строительство 7 современных медицинских центров общей мощностью около 6,5 тысяч посещений в смену с полным оснащением оборудованием нового поколения. Это комплексы для компьютерной томографии и МРТ, маммологические системы, УЗИ и рентгенологическое оборудование.