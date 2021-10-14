Федеральный фонд дольщиков тормозит решение их проблем в регионах

Восемь проблемных объектов долевого строительства, работы над завершением которых планируется начать до конца 2021 года, будут, что называется, «выбивать» у федералов — ППК «Фонд участников права долевого строительства». Как рассказывает директор областного фонда НКО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» Дмитрий Богомолов, федеральный фонд со своей стороны, мягко говоря, не торопится решать проблемы дольщиков не только в Новосибирской области, но и в других регионах.

— Столкнулись с несвоевременным предоставлением финансирования со стороны ППК-Фонда, — сообщил руководитель организации на заседании комитета Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам. — Региональную часть присылают достаточно быстро, федеральную часть ждем месяцами. Кроме того, столкнулись с проблемой долгого согласования документов. С Минстроем Новосибирской области туда обращаемся, но, к сожалению, ответ не получаем. По всем регионам ситуация аналогичная.

Соответствующую информацию подтверждают и в региональном Минстрое. По словам главы министерства Ивана Шмидта, если бы не нормы законодательства, региону было бы проще самостоятельно изыскать средства для выплат пострадавшим дольщикам.

— Сегодня, по законодательству, ППК-Фонд не дает нам «переобуться в процессе», — говорит министр. — Зачастую можно было бы выплатить средства, но у Фонда есть четкая установка, что дома со степенью готовности выше 50% идут только на достройку. То есть у нас проблема в том, что мы зависим от них. Средства, которые первоначально выделяем на решение проблемы обманутых дольщиков из областного бюджета, по законодательству сначала направляются в Фонд, откуда нашу часть отдают сразу, а для федеральной необходимо решение наблюдательного совета, а он, к сожалению, проводится нерегулярно. Кроме того, у нашего региона в Фонде сменился уже пятый куратор. Каждого нового человека приходится вводить в ситуацию.

В настоящее время в области, по информации министерства, зарегистрированы более 100 проблемных объектов-недостроев. По семи объектам до конца текущего года планируется приступить к работам по завершению их строительства — это три дома в Закаменском, два дома на улице Вилюйской, объект на улице Калинина в Оби, жилой дом в Краснообске. По большинству из них ожидается заключение госэкспертизы и согласование сметной стоимости, которая возросла в связи с ранее выявленными нарушениями строительных норм предыдущими застройщиками.

— По Закаменскому, 11 и 13 в процессе обследования выявлены существенные отклонения от проектной документации, нарушения: отличия показателей длины свай, арматуры, класса арматуры и монолитных стен, неработоспособное состояние фасада, отклонение каркаса от вертикальных осей, — рассказывает Дмитрий Богомолов. — По Вилюйской также выявлены отклонения от проектной документации. Выявлен крен здания, а также проблемы с армированием. По всем объектам мы сталкиваемся с аналогичными ситуациями.

Депутаты Заксобрания намерены запросить в региональном Минстрое комплексную информацию по всем имеющимся в области проблемным объектам для более тщательного изучения ситуации с долевым строительством.

— Те 109 объектов, которые назвали (В Минстрое. — Ред.), говорят о том, что внимание не ко всем сегодня есть. Из областного и федерального бюджетов привлечены 1,5 млрд рублей на семь объектов, это хоть какое-то движение, — комментирует итоги заседания комитет его председатель Александр Терепа. — Другое дело, что не всех устраивают эти темпы по решению. Об этом, собственно, директор фонда и отчитался. Не так все просто: найти деньги — это полдела, все остальное — техническая работа. Принято решение: попросить от правительства комплексный план по всем объектам. Надо понимать, где и какие ресурсы искать. Фонд — как инструмент, но никто не сказал, что он все проблемы должен решить. Должен быть консолидированный потенциал.

По информации НКО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» и Минстроя Новосибирской области, в конце 2020 года ППК «Фонд участников права долевого строительства» и Фонд Новосибирской области заключили шесть соглашений о финансировании мероприятий по завершению строительства семи объектов — Закаменский, 11, 12, 13, улица Калинина (Обь), Вилюйская, 5, 6 и жилой дом в Краснообске. Выделены 1,4 млрд рублей. По завершению строительства будут восстановлены 1,3 тысячи прав дольщиков. На 30 сентября ППК-Фонд сформированы и направлены 104 заявки на финансирование на общую сумму 105 млн. В фонд поступили 103 млн, освоены 93 млн. Планируется в этом году освоить еще 265 млн. В течение 2021 года представители областного фонда приняли участие в 43 судебных процессах. Поступили 919 обращений от граждан (в 2020-м — 330). Подготовлены ответы на 1,1 тысячи писем (в 2020-м — 415).