Как защитить автомобиль от дорожных реагентов в осенне-зимний период

Автоэксперт и председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов сообщил изданию iReactor о том, что существуют способы, с помощью которых транспортное средство можно защитить от дорожных реагентов, которыми осенью активно обрабатываются дороги с целью борьбы с гололедом.
Дорожная химия, к сожалению, может значительно ухудшить состояние машины и даже стать причиной коррозии, но, если воспользоваться рекомендациями эксперта, есть шанс с подобной проблемой не столкнуться.
Четыре способа защиты автомобиля от повреждения дорожными химикатами:
- Защитите днище авто. Для этого вам понадобится установить специальные локеры (защитные пластиковые элементы, которые могут быть изготовлены и из других материалов) или сделать профессиональную антикоррозийную обработку с помощью средств со специальным химическим составом.
- Воспользуйтесь способом восковой обработки кузова. На сегодняшний день есть разные варианты специального воскового покрытия, которое нужно регулярно наносить на кузов. Воск будет работать как профилактическое средство защиты лакокрасочного покрытия от коррозии, от образования сколов и прочих дефектов, кроме того, он оттолкнет воду и грязь. Валерий Солдунов отметил, что после обработки еще и мыть автомобиль нужно будет гораздо реже.
- Храните авто правильно. Если автомобиль используются редко, то необходимо организовать его правильное хранение. Чаще владельцы ставят машину на улице, но это большая ошибка. Оптимальнее всего содержать железного коня в помещении, которое регулярно проветривается, или в гараже.
- Мойте машину чаще. Солдунов подчеркнул, что зимой и осенью машину следует чаще мыть на автомойке.
— Специальная химия быстро смоет все загрязнения и реагенты, продлив срок службы лакокрасочного покрытия, — заключил автоэксперт.
Ранее редакция сообщала об изменениях в правилах техосмотра, которые станут актуальными с 1 сентября текущего года.