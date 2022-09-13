Как защитить автомобиль от дорожных реагентов в осенне-зимний период

Автоэксперт и председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов сообщил изданию iReactor о том, что существуют способы, с помощью которых транспортное средство можно защитить от дорожных реагентов, которыми осенью активно обрабатываются дороги с целью борьбы с гололедом.

Дорожная химия, к сожалению, может значительно ухудшить состояние машины и даже стать причиной коррозии, но, если воспользоваться рекомендациями эксперта, есть шанс с подобной проблемой не столкнуться.

Четыре способа защиты автомобиля от повреждения дорожными химикатами:

З ащитите днище авто . Для этого вам понадобится установить специальные локеры (защитные пластиковые элементы, которые могут быть изготовлены и из других материалов) или сделать профессиональную антикоррозийную обработку с помощью средств со специальным химическим составом.

. Для этого вам понадобится установить специальные локеры (защитные пластиковые элементы, которые могут быть изготовлены и из других материалов) или сделать профессиональную антикоррозийную обработку с помощью средств со специальным химическим составом. Воспользуйтесь способом восковой обработки кузова . На сегодняшний день есть разные варианты специального воскового покрытия, которое нужно регулярно наносить на кузов. Воск будет работать как профилактическое средство защиты лакокрасочного покрытия от коррозии, от образования сколов и прочих дефектов, кроме того, он оттолкнет воду и грязь. Валерий Солдунов отметил, что после обработки еще и мыть автомобиль нужно будет гораздо реже.

. На сегодняшний день есть разные варианты специального воскового покрытия, которое нужно регулярно наносить на кузов. Воск будет работать как профилактическое средство защиты лакокрасочного покрытия от коррозии, от образования сколов и прочих дефектов, кроме того, он оттолкнет воду и грязь. Валерий Солдунов отметил, что после обработки еще и мыть автомобиль нужно будет гораздо реже. Храните авто правильно . Если автомобиль используются редко, то необходимо организовать его правильное хранение. Чаще владельцы ставят машину на улице, но это большая ошибка. Оптимальнее всего содержать железного коня в помещении, которое регулярно проветривается, или в гараже.

. Если автомобиль используются редко, то необходимо организовать его правильное хранение. Чаще владельцы ставят машину на улице, но это большая ошибка. Оптимальнее всего содержать железного коня в помещении, которое регулярно проветривается, или в гараже. Мойте машину чаще. Солдунов подчеркнул, что зимой и осенью машину следует чаще мыть на автомойке.

— Специальная химия быстро смоет все загрязнения и реагенты, продлив срок службы лакокрасочного покрытия, — заключил автоэксперт.

Ранее редакция сообщала об изменениях в правилах техосмотра, которые станут актуальными с 1 сентября текущего года.