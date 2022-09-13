Выборы мэра Красноярска: интриги не получилось

Сегодня, 13 сентября, на сессии горсовета Красноярска в онлайн-режиме рассматривали кандидатов на место главы города. Напомним, что конкурс на прошлой неделе прошли всего два претендента: и.о. мэра Владислав Логинов и руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

Депутаты горсовета поинтересовались у Войцеховского, что он планирует делать, если станет мэром. Чиновник не ответил. Председатель комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре горсовета Вячеслав Дюков («Единая Россия») задал вопрос про спецоперацию. Войцеховский пояснил, что поддерживает.

Такой же вопрос задали и другому кандидату. Владислав Логинов ответил, что администрация Красноярска не участвует в принятии внешнеполитических решений, и он в этом вопросе полагается на руководство страны.

Стоит отметить, что во время сессии Войцеховский, можно сказать, снялся с выборов. Де-юре он это сделать не может, иначе выборы не состоятся, поэтому он призвал горсовет Красноярска голосовать за соперника — Владислава Логинова.

— Это не выборы, а назначение, — заявил заместитель председателя Законодательного Cобрания Красноярского края Александр Новак (КПРФ). — Фракция коммунистов сегодня заберет бюллетени для голосования с собой, чтобы через пять лет показывать их как напоминание о «последних кривых выборах в Красноярске».

Однако потом он поздравил Владислава Логинова и пожелал ему через пять лет пойти на второй срок, но уже на прямых выборах.

Депутат, координатор фракции ЛДПР в Красноярском городском Совете депутатов Роман Крастелев также призвал голосовать коллег за Логинова.

— Что касается прямых выборов, то их вправе вернуть Заксобрание края. Там ваша партия выступает против возвращения выборов, — напомнил Крастелев, обращаясь к Новаку.

В итоге Владислав Логинов был избран главой города Красноярска. За него только что проголосовали 25 депутатов Красноярского городского Совета. В состав совета входят 34 депутата.

Напомним, об уходе с поста мэра Сергея Еремина стало известно 25 июля. Он перешел на работу в администрацию края и стал заместителем губернатора. Сейчас курирует вопросы благоустройства. На пост главы Красноярска первоначально претендовал 21 кандидат.

Ранее редакция сообщала, что кандидаты в мэры Красноярска выступали с программами, заимствованными в Томске и Новосибирске.