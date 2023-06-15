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Как защитить себя и свой карман от недобросовестных мастеров: полезные советы

  • 15/06/2023, 15:54
Бригада для ремонта
Чтобы впоследствии горько не пожалеть о найме непрофессионалов, важно правильно выбрать мастеров. О том, как это сделать, рассказываем в статье.

Строительный эксперт Федор Васильев уверен, что профессионала, готового сделать весь ремонт за короткий срок и отменно, в природе не существует. По той простой причине, что, например, укладывать паркетную доску и класть плитку — это разные технологии, на изучение которых потребуется не один год. А еще ведь нужно и руку набить! Поэтому ремонтная бригада, в составе которой есть узкоспециализированные специалисты, о деятельности которой есть положительные отзывы и фотографии готовой работы, идеальный вариант для тех, кто хочет жить в чистоте и уюте.

Также эксперт указывает на необходимость заключения договора подряда с мастерами. Договор «на словах» нередко оборачивается серьезными проблемами: в первую очередь для самого заказчика. А бумага, в которой четко прописаны все обязанности и права мастеров, пожелания заказчика, сроки и суммы, количество и качество строительных материалов, послужит доказательством в суде. Ведь никто не застрахован от воровства или недобросовестности со стороны наемных рабочих. Да и от банального недопонимания такая инструкция спасет. Не обязательно заключать договор с каждым мастером: достаточно это сделать с ответственным за каждое направление (сантехника, электрика, полы и т.д.).

В заключении договора подряда нет ничего сложного. В нем должны быть указаны:

  • паспортные данные сторон: не только заказчика и бригадира, но каждого члена строительной команды;
  • реквизиты организации;
  • условия внесения предоплаты (деньги следует вносить только после подписания документа);
  • подробная смета (включает описание и калькуляцию работы поэтапно, график платежей).

Поскольку представления о красоте и эстетике у каждого свои, следует представить портфолио: для понимания — в каком стиле и цветах хочет получить результат заказчик.

Советуем вам лично контролировать ход работ, присутствуя на объекте как можно чаще. Часто ремонтникам позволяется жить в квартире (доме) и это расхолаживает, из-за чего сроки недопустимо затягиваются. Или же все они в один день просто сбегают, захватив то, что заказчик закупил для ремонта. Так что пристальное внимание с вашей стороны необходимо уже на стадии закупки материалов (если, конечно, вы не знаете этих людей уже много лет и только с хорошей стороны). Когда-то у нас была статья о том, какие методы используют недобросовестные рабочие для выманивания денег из заказчиков, когда последний отказывается от контроля: стоит ее перечитать.

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