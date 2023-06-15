— Проектная документация по Дзержинской линии метро Новосибирска готовится заново из-за того, что прошлая устарела. Работа пошла, но по срокам я сказать не готов, —сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он пояснил, что мэрия Новосибирска ведет переговоры с рядом проектных организаций, имеющих опыт проектирования метро.

— В основном они сосредоточены в федеральном центре. Надеемся на поддержку губернатора и на то, что в ходе переговоров они могут быть привлечены. Это ускорит сроки строительства и качество работ, — уверен мэр.

Напомним, ранее в мэрии сообщали, что на первом этапе Дзержинская линия будет продлена до станций «Молодёжная и «Гучинобродская. До 2050 года в три этапа (до 2030, до 2050 и позже) в Новосибирске планируется реализовать проект развития метрополитена, включающий в себя 32 новые станции. Эксперт предупреждал, что для строительства метро Новосибирску нужно уже сейчас позаботится о привлечении специалистов из Москвы или Санкт-Петербурга.

Ранее редакция сообщала о том, что сроки сдачи станции метро «Спортивная» перенесены на октябрь.