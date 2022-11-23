Как защитить себя от онкологии: советы специалистов

И это если учесть, что в статистику попадают лишь диагностированные случаи. Увы, тенденция не утешает – каждый год количество страдающих от злокачественных новообразований стремительно увеличивается. На данный момент цифры говорят о 600 тыс. человек за календарный год.

Хотя ещё относительно недавно исследования выявляли не более 500 тыс. человек с диагностированным раковым новообразованием, данные резко изменились. Да, сейчас ведутся разговоры о разработке национальной программы по борьбе с раком, однако пока эти разговоры перейдут от слов к действиям, пока первичные алгоритмы будут выработаны и отработаны – на всё это нужно время, которого у многих просто нет. Как же защитить себя от этой страшной болезни и вовремя диагностировать отклонение?

Сперва стоит разобраться, какие существуют онкологические патологии и с какими из них в теории может столкнуться среднестатистический житель России? Злокачественные новообразования могут появиться практически в любом органе нашего тела. Ни почки, ни сердце, ни уж тем более мозг не могут защититься от этой болезни. Рак может поразить и кости, и кровь, и кожные покровы – но это, скорее, редкость, которая обусловлена множеством генетических факторов.

Мужчины чаще всего страдают от опухолей, формирующихся в дыхательной системе – страдают трахея, бронхи, лёгкие. Нередко у них диагностируется онкология предстательной железы, желудка, кишечника, мочевого пузыря, поджелудочной, гортани. Естественно, в большинстве клинических случаев данные патологии не появляются просто так, они формируются долго, а провоцируют их вредные привычки самого разного сорта.

Клиническая статистика у женщин несколько отличается. Здесь наиболее распространённым является рак молочной железы. За эти абсолютным лидером примерно вровень идут онкология матки, кишечника, яичников, щитовидной железы. Здесь на риски развития патологии влияют не только вредные привычки, но и приём определённых медикаментов.

И, как это ни странно, выявить онкологию на раннем этапе гораздо проще, чем может показаться. Следует соблюдать определённые правила и регулярно проходить обследование (особенно, если у вас есть предрасположенность к развитию онкологии).

Например, новообразования в органах ЖКТ пропустить трудно, если вы ежегодно делаете колоноскопию и гастроскопию, а также проверяете кал на наличие крови. Что касается кожных покровов, то вас может защитить регулярный поход к дерматологу, а также дозированное пребывание на солнце и использование крема с использованием SPF.

Что касается рака шейки матки, то от него можно защититься, если поставить вакцину от вируса папилломы человека. Если вы по каким-то причинам уже не можете сделать прививку, то хотя бы регулярно наведывайтесь к гинекологу, чтобы убедиться, что у вас всё в норме. Заблаговременно обнаружить новообразования в лёгких поможет регулярное прохождение КТ.

А вот что касается растиражированных волшебных диет, которые якобы способны раз и навсегда защитить вас от рака, то здесь всё крайне мутно. Наука пока не смогла доказать, что одни продукты повышают риск развития рака, а другие понижают. Хотя всё же увлекаться продуктами, содержащими большое количество консервантов, не стоит, поскольку это вредит вашему желудку и может стать если не причиной, то негативным фактором, влияющим на появление опухоли.

И, наконец, не стоит забывать о том, что онкология – это продолжение других патологий, протекающих в нашем организме. На пустом месте рак никогда не возникнет. Где-то не долечили бронхит и заработали хроническую его форму – не удивляйтесь, что при регулярном курении и таком заболевании вы можете легко нажить себе рак лёгких. Невылеченный гастрит, регулярное нарушение диеты, злоупотребление алкоголем – вот он прямой путь к раку желудка. Ваше здоровье – это только ваша ответственность.

Естественно, не стоит забывать, что рак – это ещё и в значительной мере генетическая предрасположенность, с которой, увы, пока нельзя эффективно бороться. Пациентам, имеющим предрасположенность к развитию онкологии, нужно быть особенно внимательными и регулярно проходить обследования, а также отказаться от любых вредных привычек, вести здоровый образ жизни, правильно питаться и тщательно лечить возникающие заболевания (даже если это простая простуда).

И последнее – забудьте обо всех «народных» методах профилактики и лечения. Серьёзные заболевания не поддаются лечению подорожником, отваром из коры дуба или настоем чайного гриба. Всё это баловство, которое может окончиться плачевно. Доверьте своё здоровье специалисту и не полагайтесь на случай, особенно в вопросах онкологических заболеваний.