Бизнес-парк для предпринимателей: площадка в Верх-Туле активно заполняется резидентами

Бизнес-кластер в ближайшем пригороде Новосибирска является частью масштабного инвестиционного проекта «Верх-Тулинский» от крупного девелопера «Лидер Инвест Групп». Резиденты кластера получают возможность строить подходящий именно под их цели объект недвижимости, уйти от расходов на аренду помещений, а также обеспечить комфортные условия работы для своих сотрудников.

Удобная локация

Бизнес-парк находится на территории Верх-Тулинского сельсовета — в 5 минутах от границы Новосибирска.

Расстояние до площади Маркса — 22 км, до аэропорта — 25 км, до ж/д вокзала Новосибирск-Главный — 27 км.

Непосредственная близость к автомобильной дороге регионального назначения К-17р (Ордынская трасса) дает возможность прямого выезда в сторону Казахстана, Средней Азии и стран Ближнего Востока.

Преимуществом являются и удобные выезды как на трассу федерального значения Р-254 (Омский тракт), так и на трассу Р-256 (Чуйский тракт) через новую дорогу Н-2123 Верх-Тула–Ленинское–ОбьГЭС.

Широкий выбор

Земельные участки в бизнес-кластере подходят для размещения самых разных видов бизнеса. Сегодня на площадке уже более 60 резидентов. Среди них — крупные дилеры сельхозтехники, АЗС, грузовое СТО, сервис по запчастям для сельхозтехники, магазины стройматериалов, грузоперевозки, склады, производства профилированного бруса, полиэтиленовой тары, обработка черных металлов, производство мебели, кондитерское производство и многие другие.

Компании строят склады, производственные и сервисные помещения.

Девелопер предоставляет участки от 50 «соток» до 100 гектаров — в зависимости от проекта, который предприниматель хочет разместить на участке.

Готовая инфраструктура

Территория бизнес-кластера «Верх-Тулинский» полностью обеспечена магистральной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Объекты резидентов могут подключаться к газопроводу высокого давления и централизованному электроснабжению. В парке работает высокоскоростной интернет.

Девелопер предлагает резиденту услугу сопровождения полного цикла в режиме «одного окна». Сюда входят:

— подбор, формирование и оформление участка;

— планировка и благоустройство земельного участка;

— предпроектная проработка: получение технических условий (ТУ) на присоединение к инженерным сетям;

— получение разрешения на строительство;

— комплексное проектирование, строительство и введение в эксплуатацию капитальных объектов и инженерных сетей (ГАЗ, ЛЭП, водоснабжение, дороги).

Это позволяет бизнесу сконцентрироваться на своих процессах и задачах, передав вопросы строительства в надежные руки.

Качественный сервис

Сервисная компания обеспечивает содержание территории парка, чистит снег, контролирует состояние инженерных сетей, следит за чистотой и порядком, то есть резиденты занимаются только собственным бизнесом, не отвлекаясь на внешние процессы.

Кадровые решения

Вокруг бизнес-кластера «Верх-Тулинский» расположены крупные локации: Кировский район города Новосибирска, город Обь, село Верх-Тула, поселок Крупской, экопоселок-парк «Сибирские просторы», 8 марта и другие. Многие жители этих населенных пунктов заинтересованы в трудоустройстве вблизи места проживания, поэтому могут охотно рассматривать предложения о работе на предприятиях резидентов.

Также в преимуществах бизнес-кластера — соседство с еще одним — уже жилым — проектом от девелопера «Лидер Инвест групп» — экопоселком-парком «Сибирские просторы».

Действующие резиденты и их сотрудники приобретают готовые дома или участки в поселке, чтобы жить и работать в рамках одной территории, без утомительных поездок.

Масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский» — территория возможностей и развития для бизнеса и жизни.

Подобрать участок.

«Лидер Инвест Групп»:

тел.: 8 (383) 383–09–29

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