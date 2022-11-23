Бизнес-парк для предпринимателей: площадка в Верх-Туле активно заполняется резидентами

Бизнес-кластер в ближайшем пригороде Новосибирска является частью масштабного инвестиционного проекта «Верх-Тулинский» от крупного девелопера «Лидер Инвест Групп». Резиденты кластера получают возможность строить подходящий именно под их цели объект недвижимости, уйти от расходов на аренду помещений, а также обеспечить комфортные условия работы для своих сотрудников.
Бизнес-парк находится на территории Верх-Тулинского сельсовета — в 5 минутах от границы Новосибирска.
Расстояние до площади Маркса — 22 км, до аэропорта — 25 км, до ж/д вокзала Новосибирск-Главный — 27 км.
Непосредственная близость к автомобильной дороге регионального назначения К-17р (Ордынская трасса) дает возможность прямого выезда в сторону Казахстана, Средней Азии и стран Ближнего Востока.
Преимуществом являются и удобные выезды как на трассу федерального значения Р-254 (Омский тракт), так и на трассу Р-256 (Чуйский тракт) через новую дорогу Н-2123 Верх-Тула–Ленинское–ОбьГЭС.
Земельные участки в бизнес-кластере подходят для размещения самых разных видов бизнеса. Сегодня на площадке уже более 60 резидентов. Среди них — крупные дилеры сельхозтехники, АЗС, грузовое СТО, сервис по запчастям для сельхозтехники, магазины стройматериалов, грузоперевозки, склады, производства профилированного бруса, полиэтиленовой тары, обработка черных металлов, производство мебели, кондитерское производство и многие другие.
Компании строят склады, производственные и сервисные помещения.
Девелопер предоставляет участки от 50 «соток» до 100 гектаров — в зависимости от проекта, который предприниматель хочет разместить на участке.
Территория бизнес-кластера «Верх-Тулинский» полностью обеспечена магистральной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Объекты резидентов могут подключаться к газопроводу высокого давления и централизованному электроснабжению. В парке работает высокоскоростной интернет.
Девелопер предлагает резиденту услугу сопровождения полного цикла в режиме «одного окна». Сюда входят:
— подбор, формирование и оформление участка;
— планировка и благоустройство земельного участка;
— предпроектная проработка: получение технических условий (ТУ) на присоединение к инженерным сетям;
— получение разрешения на строительство;
— комплексное проектирование, строительство и введение в эксплуатацию капитальных объектов и инженерных сетей (ГАЗ, ЛЭП, водоснабжение, дороги).
Это позволяет бизнесу сконцентрироваться на своих процессах и задачах, передав вопросы строительства в надежные руки.
Сервисная компания обеспечивает содержание территории парка, чистит снег, контролирует состояние инженерных сетей, следит за чистотой и порядком, то есть резиденты занимаются только собственным бизнесом, не отвлекаясь на внешние процессы.
Вокруг бизнес-кластера «Верх-Тулинский» расположены крупные локации: Кировский район города Новосибирска, город Обь, село Верх-Тула, поселок Крупской, экопоселок-парк «Сибирские просторы», 8 марта и другие. Многие жители этих населенных пунктов заинтересованы в трудоустройстве вблизи места проживания, поэтому могут охотно рассматривать предложения о работе на предприятиях резидентов.
Также в преимуществах бизнес-кластера — соседство с еще одним — уже жилым — проектом от девелопера «Лидер Инвест групп» — экопоселком-парком «Сибирские просторы».
Действующие резиденты и их сотрудники приобретают готовые дома или участки в поселке, чтобы жить и работать в рамках одной территории, без утомительных поездок.
Масштабный инвестиционный проект «Верх-Тулинский» — территория возможностей и развития для бизнеса и жизни.
«Лидер Инвест Групп»:
тел.: 8 (383) 383–09–29
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Фото пресс-службы компании
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